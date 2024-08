Sleeper Edition: la Skoda Superb che non ti aspetti

Dalle nostre parti, dove il tuning è un argomento quasi tabù per le forze dell'ordine e l'uso delle auto elaborate riservato alle strade private, una cosa del genere sarebbe impensabile. Invece accade che in Inghilterra Skoda UK abbia comissionato a RE Performance – il team che ha costuito l'Octavia vRS da 320 km/h per Bonneville 2011 – una Skoda Superb Wagon 2023 elaborata, con lo scopo di celebrare il successo di vendite del modello, e di renderla disponibile ai giornalisti per attività di test e comunicazione. Che cos'ha di speciale? Presto detto: una potenza aumentata del 70%, fino a raggiungere 477 CV e 661 Nm di coppia. Più di quanto mettono sul piatto la nuova Audi RS 4 Avant Edition 25 Years o una Porsche 911 GTS, per dire.

Skoda Superb Sleeper Edition, il motore elaborato da RE Performance

IL TUNING La Skoda Superb in questione si chiama Sleeper Edition, che in inglese indica quelle auto dalle prestazioni nettamente superiori a ciò che l'aspetto farebbe immaginare. La base meccanica di partenza è quella della Superb di terza generazione, con motore 2.0 TSI da 280 CV, cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione integrale. A potenziarla, per l'occasione, un nuovo turbocompressore Garrett PowerMax, con modifiche al sistema di alimentazione, all’aspirazione e all’intercooler. Oltre a uno scarico modificato ad hoc. A domare la furia del propulsore vitaminizzato provvedono freni AP Racing a 6 pistoncini, con dischi anteriori da 390x34 mm, posteriori da 330x32 mm e tubi Goodridge Racing; mentre gli pneumatici sono Yokohama in misura 235/40 Z R19.

Skoda Superb Sleeper Edition, i freni AP Racing

VEDI ANCHE

COSA CAMBIA, COSA RESTA L'assetto è stato ribassato di 50 mm, con estese modifiche alle sospensini, che ora prevedono ammortizzatori KW con gruppo molla e ammortizzatore coassiali; e ancora schema multilink regolabile tanto all'anteriore quanto al posteriore con barre anti-rollio specifiche. Tolta questa modifica, che un occhio attento potrebbe pure notare, è difficile accorgersi che la Skoda Superb Sleeper Edition è un'auto preparata (e tanto!), visto che ogni altro dettaglio dell'auto è stato mantenuto quanto più possibile fedele all'originale, tanto all'esterno quanto all'interno dell'abitacolo: in perfetto stile ''sleeper''. L’auto è un esemplare in allestimento top di gamma Laurin & Klement, con verniciatura Royal Green e rivestimenti in pelle traforata color Cognac. Mantiene tutte le dotazioni standard quali i fari a LED matrix e gli aiuti alla guida come il Park Assist e la retrocamera. E ancora portellone elettrico, clima tri-zona e impianto audio premium firmato Canton.

Skoda Superb Sleeper Edition, la plancia

ESEMPLARE UNICO Se pensavate di trovarvi di fronte a una berlina ''dragsterizzata'', insomma, potreste rimanere quantomeno sorpresi. Anche la praticità nell'uso quotidiano rimane inalterata, grazie alla capacità di carico che va da 660 a 1.950 litri reclinando i sedili posteriori: valori che la nuova Skoda Superb Wagon 2024 (qui la prova) ha superato, ma che rimangono tuttora tra i migliori della categoria. Rimane una nota di tristezza nel sapere che la Superb Sleeper Edition non entrerà mai in produzione, ma nulla vieta di mettersi in contatto con l'inglese RE Performance per realizzarne una copia. Ammesso poi di poterla targare e guidare sulle strade italiane senza far arrabbiare le forze dell'ordine, sia chiaro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/08/2024