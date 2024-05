Skoda Superb Wagon 2024: che dire? Strepitosa! La prova

Dici Skoda Superb Wagon e in redazione è uno scatenarsi di sguardi languidi e sognanti: tutti ci siamo seduti al volante dell'ammiraglia boema, prima o poi, e tutti ne siamo rimasti inesorabilmente conquistati: per la qualità, per il comfort, per la piacevolezza della guida e, non ultimo, per i consumi incredibilmente bassi delle versioni Diesel. Un'auto di lusso per chi non vuole dare nell'occhio. Ora debutta la quarta generazione, condannata a soddisfare aspettative che, nel tempo, si sono fatte preoccupantemente alte. Ci riuscirà? Le (spietate) opinioni dopo la prova su strada.

Skoda Superb Wagon 2024, ora anche plug-in

Linee più morbide, una griglia più allungata e fari sottili danno alla nuova Skoda Superb 2024 un aspetto inedito. Sembra una gattona acquattata e pronta al balzo. A questa impressione concorre una lunghezza effettivamente aumentata di 40 mm (tramite fascioni più voluminosi, mentre il passo rimane invariato): ora siamo a 4,90 m da paraurti a paraurti. Ma nell'accentuare l'effetto visivo contano anche il parabrezza più inclinato e il tetto dalla linea più allungata e orizzontale, che si appoggia su fiancate leggermente sinuose. Quelle linee disegnate col righello delle edizioni precedenti ora sono più morbide e l'aspetto è meno solenne, meno pesante e meno rigoroso. Ma anche più mediterraneo. Solo un dettaglio fa sorridere: con quelle pieghe così marcate sul cofano, basterebbe un tocco di colore al centro della calandra (proprio lì, dove si nasconde il radar della guida autonoma) per trasformare il frontale Skoda in un doppio rene che... ma dove l'ho già visto?

Nuova Skoda Superb 2024, l'interno

ATTENZIONE AL DETTAGLIO Tutti nuovi anche gli interni, dove la qualità percepita è semplicemente altissima. Merito dei rivestimenti morbidi che coprono quasi ogni centimetro dell'abitacolo, impreziositi dal bel gioco dei materiali e dalle modanature a effetto radica dell'esemplare che vedete nelle foto. Ma c'è di più. Bello, per esempio, che il rivestimento morbido impunturato giri attorno al volante, a coprire punti dell'auto che di solito son ben lungi dal venire toccati. Non manca la moquette nelle tasche delle portiere: è un po' un mio pallino, ma basta quello, secondo me, per dare subito l'impressione di un prodotto più curato. Dai, diciamocelo: non sarà essenziale, ma infilare le mani nelle vaschette lasciate a nudo trasmette la sensazione di qualcosa lasciato a metà. Un banale stampato in plastica sa di tirato via. Invece una bella tappezzata di morbida moquette soddisfa il tatto, colpisce l'occhio, nasconde eventuali bave di stampaggio e ha anche una funzione acustica, perché attutisce i rumori di qualunque cosa ci mettiate dentro.

VIAGGIO NELLO SPAZIO Non mancano tecnologie aggiornatissime, con strumentazione Digital Cockpit, con schermo da 10 pollici per la strumentazione e da 13 pollici per l'infotainment a centro plancia, con piena compatibilità con Apple Carplay e Android Auto Wireless, oltre a un inedito Head-Up Display disponibile a richiesta. Il colpo d'ala, come già sulla Kodiaq di ultima generazione, i controlli rotanti Smart Dials, che integrano un piccolo display OLED a colori - super leggibile in qualsiasi condizione di luce - che possono essere configurati per comandare anche volume della radio e modalità di guida oltre a riscaldamento e ventilazione. Sulle prime mi ci perdo un po', ma dopo un po' di pratica tutto diventa più rapido e intuitivo che dover passare per i menu dell'infotainment. Da record lo spazio a bordo, che oltretutto porta in dote anche un bagagliaio da best in class: da 690 a 1.920 litri è la capienza per le versioni Diesel, a benzina e mild-hybrid; capienza che si riduce a 510/1.770 litri per la versione plug-in hybrid, che si fa perdonare con 134 km di autonomia nella guida puramente elettrica.

Nuova Skoda Superb 2024, il bagagliaio

Per il dettaglio delle motorizzazioni vi rimando alla nostra guida all'acquisto della nuova Skoda Superb Wagon: riassumo solo che l'offerta comprende tutte unità a quattro cilindri e dotate del cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti: il manuale non è proprio previsto. Trazione integrale di serie per il benzina e il Diesel più potenti, mentre le altre versioni hanno la trazione anteriore. Si parte con il mild-hybrid a benzina da 1,5 litri e 150 CV. Completa la gamma elettrificata la plug-in hybrid di pari cubatura ma con 204 CV. Al top della gamma è prevista la 2,0 litri a benzina da 265 CV, che tuttavia verrà certamente penalizzata dal Superbollo. Chiudono la fila due Diesel da 2,0 litri: da 150 e 193 CV.

BELLA DA GUIDARE Quella che sto provando è la Diesel da 150 CV, che rappresenta la scelta più equilibrata e probabilmente il miglior compromesso in assoluto. Fin dalle manovre nel parcheggio mi colpisce lo sterzo molto diretto: due giri esatti da un estremo all'altro sono degni di una sportiva vera. Possibile che una station wagon lunga come un transatlantico possa essere anche agile e divertente da guidare? Intanto provo il motore e subito apprezzo la perfetta armonizzazione con il cambio a doppia frizione: la spinta è sempre pronta e precisa sotto al piede. Mai nessuna esitazione da parte della trasmissione, che sa sempre esattamente cosa fare e non rimane imbambolata a cercare di interpretare i miei desideri reconditi. Meglio ancora quando adopero il cambio in modalità manuale/sequenziale con le leve dietro al volante: rapido e obbediente come non potrei chiedere di più.

Nuova Skoda Superb 2024, il volante

LA SUPERB IN CIFRE Provo qualche affondo sul gas e, seppure questa Superb non sia una di quelle auto che ti incollano al sedile, l'accelerazione è grintosa e la ripresa vivace. In cifre, lo 0-100 km/h richiede 9,3 secondi e la velocità massima è di 222 km/h. Ma più di tutto mi conquista l'assetto piatto, che l'aiuta a rimanere molto composta e precisa tra le curve. Che differenza con il baricentro alto dei dilaganti SUV: qui si sente che la Superb vola basso, a tutto vantaggio della piacevolezza e della dinamicità della guida. Tra l'altro, insonorizzazione e sospensioni fanno un lavoro davvero egregio, per un comfort al di sopra di qualunque critica. Il fonometro conferma, con 73 db rilevati a 130 km/h in autostrada.

IL GO-KART DI GODZILLA Insomma, se la Superb Diesel da 150 CV eccelle nei lunghi viaggi, dove può vantare anche consumi attorno ai 5,5 l/100 km (stando a quanto misurato in prova con il computer di bordo) e un efficace sistema di guida autonoma di livello 2, tra le curve si trasforma in un'insperata macchina da divertimento, che a tratti può sembrare un go-kart in formato Godzilla. Per chi fosse in dubbio, visti i prezzi piuttosto simili, pur basate sulla stessa architettura e destinate entrambe a un pubblico esigente, la Superb ha una messa a punto e una qualità - tanto della guida quanto della vita a bordo - più raffinate della pur ottima Skoda Kodiaq (qui la prova).

Nuova Skoda Superb 2024, il test drive

Proposta in Italia nella sola versione Wagon, nuova Skoda Superb ha un listino che attacca ai 44.250 euro della mild-hybrid a benzina da 150 CV. Per il Diesel da 150 CV della prova, che per la Superb potrebbe essere la motorizzazione più indicata, si parte da 46.950 euro. Penalizzata, per ora, è la versione plug-in hybrid, che parte da 50.750 euro, ma che per ora non ottiene gli incentivi per un cortocircuito burocratico. In pratica, le emissioni inferiori ai 20 g/km di CO2 (per la Superb PHEV sono 11 g/km al massimo) la fanno rientrare nella categoria delle elettriche pure. Il prezzo però è troppo alto per i criteri dell'Ecobonus di questa categoria: Skoda sta cercando di risolvere col Ministero dei Trasporti.

PER NON ESAGERARE Tre gli allestimenti: Selection, Style e Laurin& Klement. Il livello di ingresso ha già di serie una dotazione di ADAS quasi completa, con tanto di guida autonoma di secondo livello, clima tri-zona, sedili anteriori riscaldati e con massaggio, oltre agli schermi da 10 pollici per la strumentazione e da 13'' per l'infotainment. Tra le dotazioni, c'è anche il Display Cleaner: una sorta di cancellino per le ditate che lasciamo sul display touch. Una soluzione ingegnosa e utile, in pieno stile Simply Clever. L'allestimento Style, per 2.400 euro in più, mette sul piatto le telecamere a 360°, il parcheggio semi-automatico, il sistema keyless completo (senza c'è solo l'avviamento) e la cappelliera elettrica, che si ritrae e si estende da sola aprendo e chiudendo il portellone.

VADO AL MASSIMO Top di gamma è la Superb Laurin&Klement, che con altri 5.600 euro aggiunge al pacchetto l'assetto a controllo elettronico, audio premium firmato Canton, navigatore evoluto con comandi gestuali e sedili ancora più bravi a fare i massaggi, oltre che ventilati. Quale scegliere? Sulle motorizzazioni è facile: il Diesel sarebbe la mia prima scelta, con la versione mild-hybrid a benzina in seconda posizione se temessi l'ostracismo al gasolio. Per gli allestimenti, potrei anche accontentarmi, ma col top di gamma Laurin&Klement respiro davvero l'atmosfera di un'auto di lusso. Se il portafogli lo permettesse, io punterei su quella. Casomai risparmierei i 500 euro che ci vogliono per lo Head-Up Display in realtà aumentata: è optional per tutti gli allestimenti e non l'ho trovato essenziale nel definire l'esperienza a bordo.

Motore 4 cilindri, 2,0 litri, turbodiesel Potenza 150 CV da 3.000 a 4.200 giri Coppia 360 Nm da 1.600 a 2.750 giri Velocità 222 km/h 0-100 km/h 9,3 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,90 x 1,85 x 1,48 m Bagagliaio da 690 a 1.920 litri Peso 1.678 kg Prezzo da 46.950 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/05/2024