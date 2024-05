Audi RS 4 edition 25 years, nozze d'argento con la storia

250 esemplari in memoria della prima Audi RS4 (1999). Più potenza (+20 cv), look specifico. Aggiornamenti anche per RS 5 Sportback

Pensi a una wagon sportiva ''taglia M'' e ti balza alla mente RS 4 Avant. Accade oggi, esattamente come allora. Per celebrare il 25° anniversario da prima RS4 e consolidare il filo rosso che collega la prima edizione col modello attuale, Audi lancia la versione speciale di un modello che è speciale di per sé. In filigrana, Audi RS 4 Avant edition 25 years va letta in questo modo: più potenza, migliore dinamica di guida, dettagli esclusivi. Più la tinta Giallo Imola, un altro tributo all'antenata. Dalla station alla coupé 4 porte: per Audi RS 5 Sportback performance edition, un piccolo upgrade prestazionale. Entrambe sono limitate a 250 unità ciascuna. Approfondiamo l'argomento?

Audi RS4 Sport (2001)

UN PO' DI STORIA Negli anni '90, Audi consolidò l'idea della station wagon sportiva: Audi Avant RS2, Audi S6 plus. Tuttavia, il primo modello RS della divisione quattro GmbH (ora Audi Sport GmbH) è proprio RS4 Avant, generazione B5, anno 1999. Rispetto ad Audi S4, irruppe sulla scena con una carrozzeria allargata e un motore a sei cilindri biturbo di 2,7 litri da 380 cv sviluppato in collaborazione con Cosworth. La versione più sportiva ancora arriva sul mercato nel 2001 con il nome RS4 Sport: sospensioni ancora più basse, sedili avvolgenti, scarico sportivo e volante in pelle scamosciata. Audi RS 4 Avant edition 25 years riecheggia proprio il design memorabile di RS4 Sport.

Audi RS 4, generazioni a confronto

IN CIFRE Il propulsore 2.9 V6 biturbo di nuova RS 4 Avant edition 25 years sviluppa una potenza di 470 cv (+20 cv rispetto ad RS 4 Avant standard) e una coppia massima di 600 Nm. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (-0,4 secondi), velocità massima di 300 km/h. A gestire l'accelerazione negativa pensa il sistema frenante RS in ceramica, mentre l'intensità dell'esperienza acustica è assicurata dall'impianto di scarico sportivo RS plus con terminali in nero opaco.

Impianto di scarico RS plus

DRIVING DYNAMICS Audi RS 4 Avant edition 25 years viene fornita di serie con la sospensione sportiva RS pro, una sospensione coilover regolabile manualmente che garantisce una perfetta combinazione di dinamica e comfort. Ciò conferisce al modello dell'anniversario anche un'altezza da terra inferiore di -10 mm, che si può abbassare manualmente di altri 10 mm. Il telaio è inoltre dotato del differenziale sportivo ''quattro'': maggiore agilità e maggiore inclinazione alla trazione posteriore, soprattutto in modalità di guida “dynamic”. Il software aggiornato nella centralina del cambio garantisce infine tempi di cambiata più rapidi e una differenziazione notevolmente maggiore tra le diverse modalità di guida. In esclusiva per RS 4 25 years, la campanatura negativa sull'asse anteriore è stata aumentata a due gradi e sono stati installati bracci di controllo più rigidi. Ciò si traduce in una migliore aderenza, una migliore maneggevolezza e velocità in curva più elevate.

Più bassa da terra, più maneggevole

SUPERGOMMATA Per mettere tutta quella potenza su strada, RS 4 Avant 25 years viene fornita di serie con pneumatici Pirelli P Zero Corsa ad alte prestazioni, montati su cerchi in lega da 20 pollici lavorati in palladio opaco. I clienti riceveranno anche un kit composto da un secondo set di ruote, le semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS con sistema Pirelli Track Adrenaline, progettate specificatamente per la pista.

Cerchi da 20'', gomme Pirelli super performanti

VISTA DA FUORI Per commemorare il colore originale della RS4 Sport, il modello odierno è disponibile di base in Giallo Imola, ma come tinte esterne si possono scegliere anche il Nardo Grey e il Mythos Black. Colori a parte, tra le caratteristiche di design esclusive si segnalano le modanature dei finestrini laterali in nero lucido e l'inserto nero nelle luci posteriori. Anche gli anelli e le scritte Audi sono disponibili in nero lucido, mentre i fari Matrix LED presentano cornici oscurate specifiche RS. I mancorrenti sul tetto sono stati rimossi per conferire al veicolo una silhouette più piatta e sportiva. Nelle finestrelle intermedie è infine incisa la scritta ''RS 4 edition 25 years''.

Non solo il Giallo Imola

VISTA DA DENTRO Con le cuciture decorative gialle, anche gli interni ricordano la combinazione pelle Alcantara nera/gialla della RS4 Sport del 2001. Per la prima volta i tappetini hanno il logo RS 4, mentre il rombo Audi Sport (tradizionalemente rosso) e la scritta RS nera sono ora anche in giallo. La corona del volante, i braccioli in pelle sulle porte, la consolle centrale in Alcantara nero scuro e la cuffia del cambio presentano cuciture dello stesso colore. I sedili avvolgenti RS con cuciture a nido d'ape e lo schienale in carbonio sono infine dotati di una squisita combinazione pelle nera profonda/Dinamica con cuciture gialle a contrasto. Direttamente sotto il poggiatesta, la scritta RS 4 dello stesso colore. La scritta opaca sulla console centrale indica il numero sequenziale di ogni singola vettura, da 1 a 250. Tramite l'MMI, si può anche selezionare uno sfondo bianco per contagiri e tachimetro, un omaggio all'Audi Avant RS2 del 1994.

Abitacolo iper-esclusivo

Contemporaneamente al lancio di Audi RS 4 Avant edition 25 years, Audi Collection presenta il cronografo RS 4 Avant edition 25 years. L'orologio rispecchia numerosi dettagli del veicolo, ad esempio ha un quadrante in carbonio e dettagli gialli, come il logo RS 4, la lancetta dei secondi centrale del cronometro e le cuciture a contrasto nel cinturino in pelle. Come il modello speciale, anche il cronografo è limitato a 250 unità.

RS 4 edition 25 years + cronografo: la combo perfetta

Anche RS 5 Sportback riceve dunque un aggiornamento di potenza: il 2.9 V6 biturbo di RS 5 Sportback performance edition sviluppa anch'esso una potenza di 470 cv (+20 cv) e una coppia massima di 600 Nm. Sempre Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima di 300 km/h. Di serie l'assetto sportivo RS pro con sterzo dinamico e differenziale Torsen migliorato.

Audi RS 4 commemorativa in vendita da giugno

Audi RS 4 Avant edition 25 years e Audi RS 5 Sportback performance edition possono essere ordinate a partire da giugno 2024. Prezzi, rispettivamente, a partire da 142.905 euro e da 128.420 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/05/2024