Audi Q6 e-tron, svelata la "cugina" di Macan EV. Video anteprima

Ad aprire la strada è stata Porsche Macan nuova generazione, alias Macan EV. Segue a stretto giro di posta la sua controparte a marchio Audi: stessa architettura tecnica ''nativa EV'' (la nuova piattaforma PPE per i modelli full electric), ma un family feeling differente. Audi Q6 e-tron e Audi SQ6 e-tron, la variante più prestazionale, in vendita da fine marzo. Clicca Play sulla foto di cover per una mini video anteprima. Sotto, Audi Q6 e-tron in pillole.



Nuova Audi Q6 e-tron, è il suo momento

A più riprese anticipato nel corso dei mesi, Audi Q6 e-tron è un SUV 100% elettrico che consiste essenzialmente nell'anello di congiunzione tra Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron, sistemandosi tra i SUV di taglia medio grande. Le misure chiave: 4,77 metri di lunghezza (+8 cm rispetto ad Audi Q5), 1,96 metri di larghezza, 1,65 metri di altezza, passo di 2,90 metri. Massiccio e filante insieme, il design esterno rielabora in ottica moderna i classici stilemi dei Quattro Anelli, con reminiscenze Audi e-tron GT: la griglia single frame chiusa, le ampie feritoie laterali, i passaruota muscolosi, il posteriore spigoloso, ma in buona armonia col tetto e la fiancata.

Vista di fronte

GIOCHI DI LUCE Una novità assoluta sono sia i fari anteriori con ''digital light'' attive, sia i gruppi ottici posteriori interattivi con tecnologia OLED di seconda generazione.

Vista da dietro

Digitalizzazione è la parola d'ordine anche in abitacolo, un ambiente che è inequivocabilmente Audi, ma del quale ogni singolo dettaglio, rispetto al resto della gamma oggi in commercio, viene piacevolmente rielaborato e ''software defined''. Domina la scena il panoramic display del nuovo sistema di infotainment Audi MMI, un intero ecosistema digitale composto da un virtual cockpit da 11,9 pollici ''fuso'' insieme con un display centrale ''touch'' da 14,5 pollici.

Gli interni hi-tech

INTELLIGENZA DIGITALE Comandi tattili e vocali ''intelligenti'' (Audi Assistant ''powered by AI''), aggiornamenti over-the-air, super head-up display in realtà aumentata come opzione. A richiesta è anche il display passeggero, per la prima volta a bordo di un modello Audi. Capacità di carico? 526 litri nel vano posteriore, ulteriori 64 litri nel ''frunk'' anteriore.

Generoso vano di carico anteriore

Al lancio, due motorizzazioni, entrambe dual motor e a trazione integrale, entrambe più compatte del 30% e più leggere del 20% rispetto ai motori di precedente generazione. Per Audi Q6 e-tron quattro, potenza di sistema di 387 cv, mentre su Audi SQ6 e-tron il valore (con ''boost'' da launch control) raggiunge quota 516 cv. Ambedue sono alimentate da una batteria da 100 kWh lordi (94,9 kWh utilizzabili): autonomia calcolata nel ciclo WLTP, rispettivamente, di 625 km e 598 km. Veloce su strada (0-100 km/h in 4,3 secondi in configurazione SQ6) e alla colonnina: grazie alla tecnologia a 800 volt, ricarica da sorgente a corrente continua a 270 kW in 21 minuti (10-80%), o 255 km di autonomia recuperabili in 10 minuti circa.

Ricarica ''ultrafast''

Molto sofisticato è il pacchetto elettronico per il controllo del telaio e per l'assistenza attiva alla sicurezza di guida. Di serie sospensioni con proprietà di smorzamento selettivo delle oscillazioni (Frequency Selective Dumping), mentre le sospensioni pneumatiche attive (Adaptive Air Suspension) fanno parte del catalogo delle opzioni. Quanto agli ADAS: tre pacchetti progressivi (Tech, Tech Pro, Tech Plus) e programma Adaptive Driving Assistant Plus (calcolo incrociato di dati di navigazione e da altri veicoli in cloud) come punta di diamante.

Audi SQ6 e-tron

Basta così, per ora. Avremo modo di guidarla e sviscerare ogni aspetto del ''next generation SUV'' di Ingolstadt con tutta la calma del mondo. Nel frattempo, Audi Q6 e-tron e Audi SQ6 e-tron in vendita da fine marzo 2024. Listino prezzi ufficiale, rispettivamente, da 74.700 euro e 93.800 euro. Presto avremo informazioni più precise sugli allestimenti per l'Italia.

Prezzi da 74.700 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/03/2024