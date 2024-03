Audi Q6 e-tron, mi manda Porsche Macan EV. La data della world premiere

Tra i nuovi modelli auto attesi nel 2024 è forse uno di quelli più ''disinibiti'', essendosi mostrato già in passato sia da fuori, benché ancora provvidenzialmente camuffato, sia al suo interno (sbircia, sbircia), come al Salone di Monaco 2023. Proprio perché, di nuova Audi Q6 e-tron, già in buona parte si conoscono le forme e alcune delle soluzioni in abitacolo, la world premiere potrebbe riservare squisiti effetti speciali. Appuntamento allora a lunedì 18 marzo 2024, giorno in cui nuova Porsche Macan (che, ricordiamo, è solo elettrica) accoglierà il suo fratello gemello. Dopo i rumor, la data è ora ufficiale.

SI FA IN DUE? Il teaser di accompagnamento all'annuncio della world premiere sui social media non rivela molto, oltre alla sagoma del SUV, ma per farci un'idea, già abbiamo molto materiale. Tipo le foto spia di un prototipo praticamente ''nudo''. Anzi, di due prototipi: già, perché a quanto pare, a una Q6 e-tron formato SUV, si affiancherà Q6 e-tron Sportback, cioè una variante SUV coupé (vedi sotto).

Audi Q6 e-tron Sportback?

PILLOLE Come Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron (che sta a nuova Macan un po' come Audi e-tron GT sta a Porsche Taycan) nasce attorno alla nuova Premium Platform Electric (PPE), una radicale evoluzione delle precedenti piattaforme MEB ed MLB del Gruppo Volkswagen, alla base rispettivamente delle attuali Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron. Vantaggi in chiave dinamica (lo scopriremo quando la guideremo), ma anche in ottica di convivenza quotidiana, visto che il pacco batteria da 100 kWh e tecnologia a 800 volt consente sia un'autonomia estesa (600 km?), sia una capacità di ricarica rapida in corrente continua da 270 kW che consentirà all'auto di passare da una carica del 10-80% in meno di 30 minuti. Trazione integrale a doppio motore e 380 CV di potenza per il modello ''base'', un valore di 490 CV nel caso di SQ6 e-tron. Basta così, vediamoci il 18 marzo per conoscere anche gli ultimi segreti. E per vederla, finalmente, tutta intera.

Q6 e-tron, l'attesa è agli sgoccioli

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/03/2024