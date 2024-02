Nuova Audi A5: cambia (quasi) tutto e i motori saranno ibridi

Nuovo look più sportivo, nuovi interni più tecnologici e motori endotermici che puntano sull'aiuto dell'elettricità per il prossimo modello di Ingolstadt

L'Audi A5 del 2024 e la sorella maggiore A7 (quella che era la A6) si basano tecnicamente su una nuova piattaforma chiamata PPC (Premium Platform Combustion) per veicoli con motori a combustione montati longitudinalmente. L’architettura PPC è sostanzialmente un ulteriore sviluppo della nota piattaforma longitudinale modulare MLB evo, sulla quale sono nate per esempio Audi A6, Porsche Cayenne e VW Touareg. I cavalli di battaglia nella gamma motori della nuova Audi A5 sono il 2.0 TSFI e il 2.0 TDI, ovvero propulsori turbo a quattro cilindri. Questi, attualmente, erogano potenze comprese fra 150 e 265 CV (benzina) e fra 136 e 204 CV (diesel). Tutti i motori sono abbinati al cambio a doppia frizione S-Tronic. Le varianti più potenti saranno disponibili anche con la nota trazione integrale “quattro”.

Nuova Audi A5: i collaudi dei prototipi ci mostrano il look sportiveggianteELETTRIFICAZIONE SUGLI SCUDI L’attenzione, però, oggi è quasi del tutto sui modelli ibridi plug-in. Per esempio, il 2.0 TFSI funziona anche in combinazione con un motore elettrico montato nel cambio a doppia frizione. L’autonomia puramente elettrica dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 chilometri. Tutte le varianti ibride non alla spina hanno un motogeneratore e fanno parte, quindi, della famiglia mild-hybrid. Rimane nella gamma il motore V6 TDI da 3,0 litri, che offre ottime performance e un notevole piacere di guida, ma resta da vedere se sarà presente anche sotto il cofano dell'Audi S5. A oggi non esiste un'auto elettrica con il nome ''A5'' e, in linea con la nuova nomenclatura (numeri pari per le 100% elettriche e numeri dispari per le endotermiche), una BEV di queste dimensioni sarebbe l’Audi A4 e-tron, che si basa sulla piattaforma elettrica PPE.

Nuova Audi A5: arriverà con carrozzeria berlina e station wagonLOOK MODERNO E SPORTIVO L'Audi A5 Sportback e l'Audi A5 Avant, con carrozzeria station wagon, saranno caratterizzate da un design sportiveggiante. La tre volumi, per esempio, avrà una linea del tetto molto inclinata verso la coda e un ampio portellone posteriore, con una ispirazione di stile che si avvicina a quella dell'attuale A5 Sportback. Il capo del design Marc Lichte ha dato al nuovo modello una presenza su strada decisamente maggiore. In particolare, le griglie del radiatore sono ulteriormente ingrandite con la loro struttura a nido d'ape – che varia a seconda della linea di equipaggiamento – o la bella striscia luminosa a LED che corre coast to coast nella zona posteriore, dimostrano chiaramente che qui si è sviluppata una nuova generazione di veicoli.

Nuova Audi A5: motori ibridi leggeri e ricaricabili alla spinaDENTRO CAMBIERÀ TUTTO, O QUASI… Di pari passo, il design dell’abitacolo è completamente nuovo. La Q6 e-tron elettrica ci dà oggi un buon assaggio del centro di comando della futura A5. Offre un sistema di controllo e infotainment ridotto a un touchscreen centrale e strumenti digitali compatti più il display head-up, integrato dal controllo vocale intelligente. L’intelligenza artificiale riconosce i bisogni individuali e adatta le informazioni visualizzate alle abitudini e alle situazioni di guida. Ciò dovrebbe portare a una minore distrazione dalla situazione di guida. Il design del cruscotto ricorda visivamente quello delle Porsche di ultima generazione. Per oggi è tutto. Non resta che attendere novità da Ingolstadt che, siamo sicuri, non tarderanno ad arrivare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/02/2024