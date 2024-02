Audi RS 6 Avant GT: il top di gamma costa come una Bentley Bentayga

Anticipata dalla concept Audi RS 6 Avant GTO del 2020, e ispirata nei dettagli all'Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989, che vinse il titolo nell'omonimo Campionato americano, si mostra la nuova Audi RS 6 Avant GT: massima espressione del concetto RS 6 Avant che arriverà entro giugno 2024. Stupisce il prezzo di 246.000 euro, che segna una distanza siderale con l'attuale top di gamma Audi RS 6 Avant Performance (poco più di 151.000 euro, qui la prova) e batte la supercar Audi R8 Spyder (229.000 euro), per posizionarsi esattamente tra la Bentley Bentayga V8 S da 243.000 euro e la Bentayga plug-in hybrid in allestimento top Azure da 249.000 euro. Ma che cos'ha di speciale la RS 6 Avant GT per giustificare un simile salto di categoria?

Audi RS 6 Avant GT, gli interni

Rispetto alla RS 6 Avant Performance - con cui condivide il motore V8 4.0 TFSI biturbo benzina mild hybrid, il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti, la trazione quattro e le ruote posteriori sterzanti - la GT vanta pari valori di potenza e coppia. Parliamo di 630 CV e 850 Nm, che però qui fanno miglior figura grazie a un alleggerimento di 15 kg e all'affinamento dell'assetto e della trazione. Risultato, il tempo sullo 0-100 km/h cala di un decimo di secondo, a fermare il cronometro in 3,3''. Lo 0-200 km/h è coperto in 11,5 secondi e la velocità massima di 305 km/h. Gran parte dell'alleggerimento si deve al cofano anteriore in carbonio - in prima visione assoluta - che si accompagna a paraurti e sedili a guscio nel medesimo e leggerissimo materiale. I freni carboceramici sono di serie, con pinze anteriori a 10 pistoncini e dischi da 440 mm, così come l'impianto di scarico RS. Il differenziale posteriore sportivo guadagna una taratura specifica a dare ''una tendenza al sovrasterzo mai così marcata'', dice Audi.

Audi RS 6 Avant GT, lo spoiler sul tetto

Gli ammortizzatori sono regolabili a ghiera, a dare un assetto ribassato di 10 mm, con maggior precarico delle molle e la possibilità di regolare gli ammortizzatori in base a tre diverse tarature. Più rigide le barre antirollio (+30% all’avantreno e +80% al retrotreno), per un assetto più estremo rispetto a quello ottenibile con il sistema Dynamic Ride Control (DRC) di compensazione idraulica del rollio e del beccheggio applicato alle sospensioni pneumatiche di serie con assetto sportivo RS plus. DRC che comunque rimane disponibile a richiesta per la versione GT insieme con l’assetto sportivo RS plus. Tengono a freno tanta esuberanza pneumatici ad alte prestazioni Continental SportContact 7 nella misura 285/30, che riducono gli spazi d'arresto da 100 km/h di ben due metri. E a cui, presumibilmente, va dato il maggior merito per il miglior crono in accelerazione.

VEDI ANCHE

Audi RS 6 Avant GT, gli ammortizzatori

La livrea, ispirata alla IMSA GTO e che lascia parzialmente a vista il carbonio del cofano motore, è la prima cosa che si nota, ma la caratterizzazione estetica trova forza anche nei cerchi dedicati da 22 pollici e dall'imponente spoiler sul tetto, che posteriormente si abbina a un estrattore dal disegno specifico. Fenditure alle spalle dei passaruota anteriori ottimizzano i flussi in corrispondenza delle ruote e favoriscono il raffreddamento dei freni, mentre al posteriore spicca un portellone ridisegnato con una soglia di carico sensibilmente più bassa rispetto al modello standard. Per la prima volta nella storia di Audi RS 6 Avant, non sono presenti mancorrenti sul tetto, mentre più in basso spiccano calotte specifiche per i retrovisori e aggressive minigonne.

Audi RS 6 Avant GT, i cerchi da 22'' dedicati

Audi RS 6 Avant GT è proposta nei colori carrozzeria bianco Arkona, grigio Nardo, grigio Chronos metallizzato, marrone Madeira metallizzato e nero Mythos metallizzato, con cerchi bianchi o neri. Ma più di tutto, a impreziosire questa realizzazione, è il fatto che sia prodotta in serie limitata a 660 esemplari, con il numero identificativo riportato a bordo. Il che fa della GT un'auto da collezione, a vantaggio di una maggiore tenuta del valore nel tempo. A sottolineare l'esclusività del modello, sappiate che la finitura della Audi RS 6 Avant GT non avviene sulle linee di produzione di Neckarsulm, come per il modello standard, ma in una linea dedicata dell'impianto di Böllinger Höfe, dove l'auto quasi ultimata viene trasferita e dove nascono anche la supercar Audi R8 e la Granturismo elettrica Audi e-tron GT. Qui un team di 7 specialisti le dedica un'intera giornata di lavoro, per ultimare gli interventi in tre stazioni dedicate. Un passaggio che aggiunge non poca complessità (e costi) alla produzione. Dei 660 prodotti, saranno 40 gli esemplari di RS 6 GT disponibili per l'Italia: se vi esplode il portafogli, meglio che via affrettiate.

Motore 8 cilindri, 4,0 litri benzina turbo mild hybrid Potenza massima complessiva 630 CV a 6.000 giri Coppia massima complessiva 850 Nm da 2.300 a 4.500 giri Velocità 305 km/h 0-100 km/h 3,3 secondi Cambio Automatico tiptronic a 8 rapporti Trazione Integrale quattro Dimensioni 5,00 x 1,95 x 1,45 m Bagagliaio Da 548 a 1.658 litri Peso 2.150 kg Prezzo Da 246.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2024