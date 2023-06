Le prime foto spia della nuova Audi RS 6 2024. Cosa sappiamo già

Audi si prepara a rinfrescare il look della sua RS 6, apparsa sul mercato nell'ormai lontano 2019. I nostri fotografi hanno individuato un primo prototipo della versione facelift in fase di test sul circuito del Nürburgring e in autostrada e se non fosse stato per le pellicole mimetiche non l'avrebbero neppure notata, visto che per il momento i cambiamenti rispetto alla versione già in vendita sono molto discreti. Tuttavia...

Nuova Audi RS 6 2024 in pista, vista laterale

Un dettaglio che attira l'attenzione è la griglia anteriore, che sembra essere un pelo più piccola, ma potrebbe essere solo un'illusione ottica creata dalla camuffatura. I nuovi fari hanno le luci diurne integrata (proprio come prima) e i paraurti anteriore e posteriore sono stati ritoccati. Il lato B, in particolare, appare un po' più aggressivo di prima, con i grossi scarichi ovali che fuoriescono da aperture molto pronunciate. Le luci posteriori sembrano invariate, ma la pellicola adesiva che li circonda potrebbe nascondere qualcosa...

Audi RS 6 2024, foto spia del facelift

VEDI ANCHE

Se dagli interni e dal software dell'infotainment è lecito attendersi qualche aggiornamento, il motore V8 da 600 CV dovrebbe invece rimanere invariato, così come la presenza in gamma di una versione “Performance” da 630 CV, per una velocità massima fino a 305 km/h.

Nuova Audi RS 6 2024 su strada, il posteriore

L'Audi A6 2024 standard potrebbe debuttare nella seconda metà di quest'anno nelle carrozzerie Sedan e Avant, seguita dalle versioni Allroad e S6. La RS 6 che vedete nella gallery sarà l'ultima ad essere svelata, probabilmente all'inizio o a metà del 2024, solo con carrozzeria station wagon. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/06/2023