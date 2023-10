Audi RS 6 Avant Performance, l'upgrade naturale. Prova

Torniamo a scuola: 10.150 diviso 30 uguale 200. 338 euro a cavallo, è quanto si paga per l’upgrade da una normale Audi RS 6 Avant alla versione Performance, ma nei 10.150 euro di differenza tra le due versioni non ci sono soltanto 30 cavalli in più, si trova anche un pacchetto di prestazioni e funzioni a cui non si può dire di no. Oltre al fatto che alla RS 6 Avant, sempre più oggetto di culto non soltanto per gli appassionati di bombardoni, ma anche per quelli di status symbol, l’addizione Performance non può mancare.



Audi RS 6 Avant Performance: ''aggiornamento disponibile''

Va bene, partiamo dalla cavalleria. Il V8 4.000 biturbo TFSI si sovralimenta grazie a turbine più performanti e con una pressione di 2,6 bar, 0,2 bar in più, per erogare 630 cavalli a 6.000 giri e anche la coppia massima, ovviamente, aumenta: da 800 a 850 Nm disponibile tra 2.500 e 4.500 giri (contro 800 Nm tra 2.050 e 4.500 giri). Partendo da ferma, Audi RS 6 Avant Performance impiega 2 decimi in meno per raggiungere i 100 km/h fermando il cronometro a 3,2 secondi. Aumenta anche la velocità massima autolimitata, da 250 a 280 km/h.

Motore V8 biturbo da 630 cv

IBRIDO LIGHT Il V8, anche in versione Performance, pensa anche a contenere consumi ed emissioni grazie a un sistema mild hybrid a 48 Volt che recupera fino a 12 kW di potenza e alla capacità di attivare quattro degli otto cilindri ''on demand'', a seconda di quanto si preme sul gas. Ancora, non so quanto verrà utilizzato da chi acquisterà una RS 6 Avant Performance, ma tra i Drive Mode c’è anche il programma Efficiency che in rilascio tra 50 e 160 km/h scollega la trasmissione e consente un efficiente veleggio anche a motore spento. I consumi dichiarati sono identici tra le due versioni: 12,2 – 12,7 l/100 km.

Trazione integrale, quattro ruote sterzanti

QUATTRO ''VERA'' Il cambio automatico tiptronic a otto rapporti si prepara, adeguando il software e quindi le logiche di funzionamento, a cambiate più rapide. La trazione, nemmeno a dirlo, è la vera integrale quattro, con il differenziale centrale autobloccante che ripartisce la spinta per il 60% al posteriore in condizioni normali, fino al 70% all’anteriore o l’85% al posteriore quando serve. Per la RS 6 Avant Performance il differenziale centrale si fa più compatto e più leggero, oltre che più rapido. La Performance monta di serie anche il differenziale posteriore sportivo che indirizza più coppia verso la ruota esterna alla curva, per tenere a bada il sottosterzo, o verso quella interna per controllare il sovrasterzo. È dotato anche di un ingranaggio supplementare che può ruotare il 10% più veloce rispetto all’albero di trasmissione, funzione gestita da una frizione a lamelle in bagno d’olio comandata dall’elettronica.

Se già a questo punto l’upgrade alla versione Performance della RS 6 Avant sembra un buon affare, diventa anche più interessante considerando che porta in dote anche il pacchetto Dynamic (7.900 euro per la RS 6 da 600 cv) che include l’aumento della velocità autolimitata a 280 km/h (da 250), le quattro ruote sterzanti dell’assetto integrale dinamico, il già citato differenziale posteriore sportivo e i fari LED Audi Matrix HD con spot laser. Interessante, sulla quotazione dell'usato, che questi optional siano inclusi nel prezzo. Optional, invece, il pacchetto Dynamic Plus (19.800 euro) che sblocca la velocità fino a 305 km/h e include lo scarico sportivo RS oltre ai freni carboceramici con dischi anteriori da 440 mm e posteriori da 370 mm con pinze a dieci pistoncini che, oltre a essere freni potenti e instancabili, riducono il peso di 34 kg rispetto ai dischi in acciaio (da 420 mm all’avantreno, sempre con pinza a dieci pistoncini).

I maxi freni carboceramici

MESSA GIÙ DA GARA Se siete davvero incontentabili c’è anche il pacchetto Dynamic Race (21.200 euro) che include tutto quanto comprende il pacchetto Dynamic Plus e aggiunge le sospensioni pneumatiche adattive di serie con l’assetto sportivo RS plus con Dyamic Ride Control: gli ammortizzatori offrono tre differenti tarature, si avvalgono di tradizionali molle in acciaio e sono collegati tra loro in diagonale da un circuito idraulico per compensare il rollio e il beccheggio. A completare una configurazione racing sono disponibili anche i cerchi da 22 pollici di derivazione sportiva in alternativa ai cerchi da 21 pollici di serie, dalle cinque razze sottili che favoriscono il raffreddamento e consentono di limare il peso per 5 kg a cerchio.

RS6 CONTRO TUTTE

Possiamo dirlo che i concorrenti tedeschi hanno un po’ perso il treno. In particolare BMW, che alla fantastica M5 Touring V10 non ha dato seguito al passaggio di generazione. Rimane in alternativa la Mercedes-AMG E 63 4Matic, con la voce inconfondibile del suo V8, ma a cui manca il gonfiore da Hulk della RS 6 Avant. Piano piano la RS 6 Avant ha fatto breccia, e si è infilata sempre più numerosa nei quartieri bene delle città. Il fascino non le manca, ed è un’alternativa snob al punto giusto ai soliti SUV di fascia alta, nel prezzo e nelle prestazioni.

RS 6 Avant l'ultima della sua specie?

VEDI ANCHE

THE VOICE

È un bel bombardone, non c’è che dire, lungo, largo e affilato come uno squalo. Il suo sound è pieno ed educato nelle configurazioni normali, ma si trasforma ed entra nell’abitacolo quando si apre lo scarico sportivo: non esiste un pulsante dedicato a dare fiato alle trombe, ma selezionando il Drive Mode Dynamic oppure, se volete godervi il sound anche nella massima efficienza, potete lavorare sulla modalità Individual. Scegliete come, ma il sound aperto è fondamentale per il massimo godimento, da evitare soltanto quando affrontate la rampa dei box di notte se volete mantenere buoni rapporti con i vicini. Certo, il pulsantino dedicato sarebbe più comodo…

È bello potersi infilare in un abitacolo, piuttosto che salirci. Sulla Audi RS 6 Avant Performance mi infilo nel posto di guida su un sedile sportivo RS (di serie) ben profilato, che mi tiene bene anche nelle curve da assassino senza, però, mai farmi sentire stretto in una morsa. Il volante ha regolazioni (elettriche) chilometriche e me lo piazzo proprio dove voglio, abbastanza basso e vicino al punto giusto. Due regolazioni al volo, aggiusto solo la seduta e sono pronto ad avviarmi verso il Col de Turini, vi ricorda qualcosa?

RS6 Avant all'attacco del leggendario Col de Turini

PICCHIATORE Da Mentone a salire verso il colle la strada è spesso molto stretta, su misura per le carreggiate larghe (+40 mm vs A6 Avant), ma anche se non li vedo ho una percezione degli ingombri piuttosto naturale. In alcuni tratti posso mettere alla prova la RS 6 Avant Performance, in altri vado quasi a passo d’uomo nelle curve per evitare incontri ravvicinati di un certo tipo. Ma, quando posso, tiro fuori il massimo dal suo motore e dal suo telaio. E di motore ne ha davvero tanto, arriva in fretta al limitatore in seconda e in terza, e picchia duro come soltanto il classico fabbro ferraio sa fare. L’erogazione, accompagnata dal rombo pieno e cupo, è entusiasmante, anche se in uscita in seconda dai tornanti l’accelerazione non è immediata, ritardata da un minimo turbo lag. Ma poi si scatena l’inferno.

I tornanti stretti sono il suo pane

DI PRECISIONE E sarebbe un vero inferno se il telaio non fosse all’altezza. Ma lo è, eccome. La RS 6 Avant Performance (quella che provo è dotata dell’assetto sportivo RS plus con Dyamic Ride Control) è aggrappata alla strada come un geco, non sbava mai anche quando avvallamenti e cunette la alleggeriscono in curva, e cercare il sovrasterzo di potenza è difficile come cercare pepite nel Naviglio di Milano. Concede, al massimo, una leggera derapata per chiudere meglio la curva.

Incollata all'asfalto

CHE TELAIO Un capitolo a parte meritano lo sterzo integrale e le sue quattro ruote sterzanti. Le strade sono strette e spesso si trovano su questa strada curve e controcurve vicine come i denti di una cerniera lampo. È straordinario come lo sterzo sia veloce e preciso a fare lo slalom tra i denti della zip, senza una sbavatura, senza che questa operazione non sia per me un movimento naturale che mi viene senza pensare, quasi muovessi il volante con la sola forza del pensiero. Merito di un bel telaio, di sospensioni che tengono i 2.075 kg di peso (a vuoto) sotto controllo sempre, di un volante preciso che ha sempre il giusto peso e delle quattro ruote sterzanti che accorciano i 499 centimetri della RS 6 Avant Performance rendendola straordinariamente agile anche sulle curve più strette.

Sterzo preciso, movimenti naturali

IL PLUS DEI FRENI Un optional obbligatorio, a meno che non vogliate utilizzare la RS 6 Avant Performance soltanto per bullarvi all’aperitivo, è il pacchetto Dynamic Plus, sia per godervi il sound del V8 grazie allo scarico sportivo RS, sia per i freni carboceramici, potentissimi ma facili da modulare con una prima frenata potente ma dolce e un effetto àncora quando premo più a fondo sul pedale. E poi sono davvero instancabili, con la prima frenata uguale all’ultima. La RS 6 Avant Performance, grazie anche ai freni carboceramici oltre che al motore e al telaio, è una delle poche auto con cui affrontare salite e discese è praticamente uguale, si può andare sempre molto forte in tutta sicurezza. Se avete intenzione di partire per una prova speciale, fate sempre il pieno: al ritorno dal Turini, il computer di bordo segnava 40 litri/100 km e 20 km di autonomia…

Potenza frenante, certezza costante

Ma non saranno i consumi a preoccuparvi se spenderete 148.900 euro per assicuravi una Audi RS 6 Avant Performance, forse sarete più preoccupati dalla lista degli optional: la RS 6 Avant performance che ho provato costa circa 200.000 euro, a cui si arriva se vi fate irretire dalla lunga lista di abbellimenti estetici, dai colori speciali al carbonio con il filo blu per gli interni. In realtà, cerchi da 22” racing (5.320 euro) e pacchetto Dynamic Plus costano circa 25.000 euro, ed è tutto quello che serve. E così tra dischi e freni si levano circa 13,5 kg da ogni ruota, che è davvero tanto peso in meno che oscilla su ogni buca, molto più importante dei 25 kg della dieta dimagrante a cui è stata sottoposta la RS 6 Avant Performance (-8 kg grazie a materiali insonorizzanti più sottili). Un buon investimento potrebbe riguardare la scelta del colore, per evitare di trovarvi con la solita RS 6 nera tra mille altre quando vorrete rivenderla, come il nuovo Blu Ascari metallizzato (2.200 euro) o il sempre elegantissimo Verde Goodwood perlato (4.470 euro), magari con interni color Cognac.

Pubblicato da M.A. Corniche, 07/10/2023