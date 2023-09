Level up per Audi Q4 e-tron: aumentano potenza e autonomia del SUV tedesco

Importante aggiornamento in arrivo per il SUV medio elettrico di Ingolstadt, che guadagna 82 CV di potenza e 22 km di autonomia

Debutterà a ottobre il MY2024 di Audi Q4 e-tron, il SUV medio della casa tedesca (qui la nostra prova su strada), con una serie di importanti novità sotto il cofano, che coinvolgono prestazioni, autonomia e sicurezza.

Audi Q45 e-tron MY24: la versione SUV di 3/4 anteriore

CRESCONO POTENZA E AUTONOMIA Cambia il motore montato al retrotreno: il “vecchio” propulsore da 205 CV /150 kW lascia il posto al più recente AP550, presentato lo scorso aprile, e che pian piano verrà montato su tutta la gamma di auto elettriche del gruppo Volkswagen. Come le “cugine” ID.4 e ID.5, anche Audi Q4 e-tron vedrà così aumentare la potenza massima a 286 CV, con 82 CV in più rispetto alle versioni precedenti. La coppia passa da 310 Nm a 550 Nm, e lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,7 secondi invece che 8,5 secondi.

Audi Q45 e-tron MY24: la versione SUV di 3/4 posteriore

PIÙ EFFICIENTE Il nuovo motore è anche più efficiente, e questo permette di guadagnare 22 km di autonomia massima per il modello 40 e-tron RWD, che arriva a 562 km (ciclo WLTP combinato). Crescono anche le potenze dei modelli 45 e-tron quattro (da 265 a 286 CV) e 55 e-tron quattro, da 299 CV a 340 CV, con uno 0-100 km/h che scende da 6,2 secondi a 5,4 secondi. Per tutti, le batterie rimangono quelle da 77 kWh netti (82 kWh nominali), ma aumenta la potenza massima di ricarica delle versioni a trazione integrale, che passa da 135 kW del modello 2023 a 175 kW, che permette di passare dal 10% all’80% in meno di mezz’ora.

Audi Q45 e-tron MY24: gli interni del SUV elettrico tedesco

FINALMENTE SA DOVE VAI Novità altrettanto importante, il debutto su Q4 e-tron del pre-condizionamento della batteria se nel navigatore è impostata una sosta di ricarica presso una colonnina ad alta potenza, che ottimizza i tempi e riduce lo stress per gli accumulatori. Una caratteristica già presente sulla sportiva e-tron GT, e che prevedibilmente arriverà presto anche sulle altre BEV del gruppo Volkswagen.

Audi Q45 e-tron MY24: come cambia il SUV elettrico tedesco

DINAMICA DI GUIDA E ADAS Migliora la taratura delle sospensioni, sia per i modelli “base” sia per quelli con gli ammortizzatori e l’assetto regolabile elettronicamente. Lo sterzo è stato reso più diretto, a tutto vantaggio di precisione di guida e feeling della strada. Arriva anche - su richiesta - l’ADAS per il cambio di corsia assistito: funziona sopra i 90 km/h, e “guida” lo sterzo quando si cambia corsia in autostrada, dopo che il sistema ha verificato la sicurezza della manovra.

Audi Q45 e-tron MY24: la versione Sportback di 3/4 posteriore

DOTAZIONE DI SERIE PIÙ RICCA Il MY2024 di Audi Q4 e-tron si porta appresso anche la chiave comfort di serie fin dall’allestimento base, così come l’apertura elettrica del portellone senza mani. Su richiesta arriva per la prima volta anche il suono generato artificialmente - e disattivabile in ogni istante - da due altoparlanti esterni e due interni (nei pannelli porta posteriori), che varia in base alle richieste di potenza e della velocità dell’auto. Questa funzione non incide sull’AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System, il sistema acustico in funzione fino a 20 km/h), obbligatorio per legge. Il nuovo allestimento S line edition avrà colori specifici per la carrozzeria (grigio Pebble, bianco Ghiaccio metallizzato o nero Mythos metallizzato) uniti a elementi a contrasto total black. Nella dotazione figurano poi i cerchi in lega da 21 pollici disegno esclusivo, i fari anteriori a matrice di LED oscurati e quelli posteriori bruniti. Nell’inedito color bronzo gli anelli Audi nei montanti posteriori.

Audi Q45 e-tron MY24: la versione Sportback di 3/4 anteriore

QUANDO ARRIVA Il MY2024 di Audi Q4 e-tron con le nuove motorizzazioni potrà essere ordinato a partire dal mese di ottobre. I prezzi di vendita non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/09/2023