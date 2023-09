Le prime foto spia dell'Audi A6 Avant elettrica: cosa sappiamo già

Audi A6 e-tron Avant: le prime foto spia del prototipo della nuova station wagon elettrica e cosa sappiamo in anteprima

A Ingolstadt stanno lavorando su una nuova Audi A6 completamente elettrica, che seguendo il nuovo sistema di nomenclatura Audi dovrebbe abbandonare la denominazione di e-tron: il numero pari sarà infatti sufficiente a designare i modelli a batterie, mentre le cifre dispari saranno appannaggio dei modelli a motore tradizionale. Il primo prototipo, con carrozzeria berlina, è stato presentato nel 2021, ma i nostri fotografi ora hanno catturato per la prima volta la versione Avant con carrozzeria station wagon: sempre camuffata con una pellicola che confonde le idee, ma che lascia ugualmente notare le luci definitive sia davanti sia dietro.

Audi A6 Avant elettrica, la pellicola confonde le forme, ma almeno mancano le imbottiture

PIATTAFORMA CONDIVISA La mancanza di imbottiture permette poi di apprezzare linee e volumi, che sembra saranno leggermente più sinuose di quelle attuali. Si intuisce poi che i fari hanno un design completamente diverso da quelli dell'attuale A6 con motore a combustione. Invece di un gruppo ottico a elemento singolo, il nuovo prototipo A6 Avant è dotato di elementi sdoppiati. La prossima gamma Audi A6 sarà costruita sulla nuova piattaforma PPE, che condividerà con la futura Porsche Macan EV, ma anche con l'Audi Q6 E-tron svelata al salone di Monaco IAA 2023 per non parlare di altri modelli Audi e Porsche di cui oggi non sappiamo nulla.

