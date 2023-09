Nuova Audi Q8 e-tron: si viaggia in prima classe, ma a che prezzo!

Da non confondere con Audi Q8 “tradizionale”, quello con i V6 a benzina e gasolio, il nuovo Q8 e-tron è stato recentemente rinnovato nel look e nelle motorizzazioni, oltre che nel nome, inaugurando così la denominazione modello con i numeri pari (Q4, Q6, Q8, A6) per le auto elettriche, lasciando quelli dispari alle auto con motori termici. Dopo il primo contatto di qualche mese fa, è arrivato finalmente il momento di fare un giro un po’ più lungo a bordo dell’ammiraglia elettrica di Ingolstadt.

Audi Q8 e-tron 55 quattro: due motori, 408 CV di potenza totali

A vederlo da fuori sembra più piccolo di quanto non sia in realtà: dietro le sue linee muscolose, forse un po’ conservative ma ben proporzionate, Audi Q8 e-tron misura quasi cinque metri ed è largo un metro e novanta. Ingombri che in città, nel traffico, un po’ li senti.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, la nuova calandra con il logo bidimensionale

IL LOOK È PIÙ MODERNO Il SUV tedesco non stravolge nulla, ma migliora e svecchia un po’ tutto, a partire dalla griglia single frame: ancora più grande, di color nero lucido, arriva fin sotto i gruppi ottici e si fa notare per la striscia di LED (optional da 440 euro) che corre lungo il cofano a illuminare il nuovo logo, bidimensionale e leggero, adatto tanto alle carrozzerie quanto ai social. Migliorata anche l’aerodinamica complessiva, che su un bestione di questo tipo può fare la differenza: la presenza di nuovi diffusori, paratie attive che si aprono su richiesta del motore, e spoiler integrati nel sottoscocca, hanno fatto scendere il coefficiente aerodinamico da 0,28 a 0,27.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, l'elegante e curato abitacolo

Ammiraglia si nasce, non si diventa, e Q8 e-tron, modestamente, lo nacque. Sali a bordo, accosti la portiera, non fai in tempo ad accorgerti che un meccanismo ne completa la chiusura elettricamente (optional da 770 euro), e ti ritrovi su un sedile avvolgente, dalla seduta morbida e contenitiva. Tutt’attorno plastiche morbide, gradevoli al tatto, con tanta pelle a vista su volante, braccioli e nell’imbottitura laterale per il ginocchio. Tutto è curato, impeccabilmente rifinito, impreziosito da dettagli ricercati come la scritta e-tron davanti al passeggero che si illumina con combinazioni di colori personalizzabili (su richiesta a 330 euro), o gli agganci delle cinture di sicurezza che si illuminano al buio.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, il selettore della modalità di marcia

OCCHIO ALLE DITA L’atmosfera non è sontuosa, come su alcune berline inglesi, e anzi è piuttosto austera, in perfetto stile Audi; il grigio chiaro della pelle dei sedili rende però l’ambiente meno cupo del solito. Immancabili le plastiche nero lucido (piano black, direbbe qualcuno) che tanto piacciono ai designer di Ingolstadt, molto meno a me. Non mi convincono sulle auto normali, figurarsi su un’ammiraglia, dove mi aspetto un ambiente sempre perfetto, e non le ditate che ci si depositano sopra in continuazione.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, lo schermo dedicato al climatizzatore

CINQUE (+1) SCHERMI Abbondano anche gli schermi, che in questo allestimento sono ben sei. I primi due sono quelli più “tradizionali”, ossia il cruscotto digitale da 12,3” con la grafica personalizzabile e l’infotainment da 10,1”. Appena sotto c’è un terzo schermo da 8,6” dedicato al climatizzatore a quattro zone, con icone grandi e bene in vista, ma che costringe a distogliere lo sguardo dalla strada. Ci sono poi due display OLED per gli specchietti virtuali, e un sesto schermo per i passeggeri posteriori, da cui possono controllare i flussi d’aria per la seconda fila di sedili.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, ampio e ben rifinito il bagagliaio

C’È SPAZIO PER TUTTO E TUTTI Grazie al passo di quasi tre metri e il pavimento piatto, infine, i passeggeri dietro possono contare anche su tanto spazio per gambe e testa, senza intralci. Il bagagliaio di Q8 e-tron è generoso e ben rifinito: 569 i litri a disposizione, che diventano 1.637 ribaltando gli schienali. Più che la cubatura, però, ne ho apprezzato la praticità: la soglia di carico non è troppo alta, il pavimento è a filo dell’imboccatura, l’apertura è ampia e regolare. Ci sono poi reti contenitive nei gavoni laterali, due luci a LED sotto la cappelliera e i ganci fermacarico. Per i cavi di ricarica, infine, c’è l’ormai irrinunciabile (e curato) frunk anteriore.

Cominciamo a raccontare come si “vive” a bordo di Audi Q8 e-tron dalla posizione più privilegiata, quella del conducente: il posto guida è rialzato, ma meno di quanto mi sarei aspettato. L’ho trovato subito una riuscita via di mezzo tra quello di una berlina e quello di un SUV, e mi è piaciuto un sacco: offre una buona visuale ma al tempo stesso riesce a farti sentire vicino alla strada. I comandi sono disposti razionalmente e tutti a portata di mano, anche se la leva degli ADAS sotto quella delle frecce continua a non convincermi, così come i comandi touch sul volante.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, le telecamere al posto degli specchietti

SPECCHIETTI VIRTUALI Due settimane e un migliaio di km di strada dopo, confermo il giudizio negativo sugli specchietti virtuali di Q8 e-tron (accessorio da 2mila euro). Aiutano l’aerodinamica e l’effetto “wow” dei passanti, ma non visibilità e sicurezza: la posizione in basso, specialmente nella portiera sinistra, costringe a un movimento innaturale per osservare quanto inquadrato dalla telecamera; in estate, con gli occhiali da sole, lo schermo risulta poco visibile. Peggio di tutto, l’angolo di visione è molto ridotto: nelle confluenze non si ha per nulla contezza del traffico in arrivo, e tocca controllare girando la testa. Non è per niente sicuro, e non è quello che ti aspetti di fare a bordo di un’auto da 100mila euro. Ultimo problema, sicuramente meno rilevante, gli specchietti non si richiudono elettricamente insieme alle serrature, ma vanno piegati a manina. Un gesto che li rende molto meno esclusivi e iper-tecnologici di quanto vorrebbero essere.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, lo schermo OLED delle telecamere virtuali

MA CHE VIAGGIARE! Quasi straniante, invece, la qualità dell’insonorizzazione dell’abitacolo. Si viaggia in un tale silenzio, coccolati tra sedute morbide e sospensioni che azzerano ogni asperità, che è impossibile capire a che velocità ci si sta muovendo senza guardare il tachimetro. A occhi chiusi, andare a 30 all’ora non è molto diverso dall’andare a 130 km/h. Un silenzio che permette anche di apprezzare l’impianto stereo Bang & Olufsen da 705 Watt (930 euro), capace di valorizzare sfumature e nuances di ogni pezzo musicale.

Audi Q8 e-tron 55 quattro: in città non è a suo agio

Tocca per forza di cose spendere due parole sul peso da balenottera di Audi Q8 e-tron, che con i suoi 2.585 kg (oltre due tonnellate e mezzo!) è a mani basse l’auto più pesante sulla quale abbia mai messo le mani. Un fatto che influenza molto del comportamento dinamico dell’auto, sotto diversi punti di vista:

Frenata : forse l’aspetto in cui il peso si sente più di tutti. L’impianto frenante di Q8 e-tron è grande e ben dimensionato, non si affatica , prevede dischi ventilati e di dimensioni generose, e la corsa del pedale è ben modulabile. Resta il fatto che quando serve “inchiodare” per un’emergenza si avverte l’implacabile ritardo legato alla massa dell’auto

: forse l’aspetto in cui il peso si sente più di tutti. L’impianto frenante di Q8 e-tron è , prevede dischi ventilati e di dimensioni generose, e la corsa del pedale è ben modulabile. Resta il fatto che Accelerazione : anche in sport, anche con due motori che spingono con tutta la coppia subito disponibile, quando si schiaccia a fondo l’acceleratore si percepisce un istante di “lag” prima che l’auto cominci a spingere davvero

: anche in sport, anche con due motori che spingono con tutta la coppia subito disponibile, prima che l’auto cominci a spingere davvero Trasferimenti di carico : le sospensioni adattive con assetto sportivo (di serie su questo allestimento) fanno il loro lavoro e regalano divertimento tra le curve, ma nelle altre modalità di guida i cambi rapidi di direzione si fanno sentire

: le sospensioni adattive con assetto sportivo (di serie su questo allestimento) fanno il loro lavoro e regalano divertimento tra le curve, ma Consumi: le regole della fisica sono inflessibili! Se pesi di più, spostarti richiede più energia. Basta farsi prendere un po’ la mano (anzi, il piede) per vedere aumentare - anche di tanto - i consumi, già di loro piuttosto elevati

Con l'eccezione del bombardone SQ8 e-tron (qui la prova del buon Lorenzo) La 55 quattro è la più potente della gamma Q8 e-tron, con due motori - uno per asse - capaci di una potenza complessiva di 408 CV (300 kW) e una coppia massima di 664 Nm. Velocità massima autolimitata a 200 km/h, e uno “zerocento” coperto in 5,6 secondi. La ripresa in autostrada e nei sorpassi, manco serve dirlo, è sempre bruciante.

Audi Q8 e-tron 55 quattro: la prova su strada

CHE SPASSO! L’aggettivo che più mi è rimasto in mente al termine della prova è “tonica”, e mi pare descrivere bene le doti su strada del grande SUV tedesco. A dispetto degli ingombri (e dell’ingombrante questione del peso, se mi passate il gioco di parole), Q8 e-tron riesce a divertire, con uno sterzo progressivo ancora più diretto del modello che ha sostituisce, e un inserimento in curva sempre pronto e preciso. Un’auto possente ma con grinta da vendere, che in modalità Sport può contare sulle sospensioni a controllo elettronico che si fanno più rigide, all’assetto ribassato di 13 mm, e una gestione della coppia ben distribuita su tutte e quattro le ruote. L’elettronica interviene sempre velocemente e con prontezza, senza strappi, con la giusta incisività che tranquillizza.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, l'ammiraglia elettrica di Ingolstadt

SA PRENDERSELA COMODA Le altre modalità di guida sono votate al confort e alla tranquillità: l’assetto si ammorbidisce, l’erogazione del motore è meno vigorosa e la risposta dell’acceleratore meno brusca. Lo sterzo progressivo si addolcisce in manovra, facilitando i parcheggi anche in spazi angusti. La frenata rigenerativa può essere regolata su tre livelli tramite le palette al volante, senza mai arrivare alla guida one pedal: una mancanza comune a tutte le elettriche del gruppo Volkswagen, e che su un SUV a forte vocazione turistica si perdona più facilmente.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, una delle due prese di ricarica

La versione 55 quattro di questa prova monta una batteria “monstre” da 106 kWh netti (114 kWh lordi), per un’autonomia dichiarata di 481 - 582 km. Al termine dei quasi mille km percorsi nelle due settimane della prova, i consumi rilevati sono stati i seguenti:

Città con traffico: 20,6 kWh/100 km, pari a 514 km di autonomia

con traffico: 20,6 kWh/100 km, pari a di autonomia Tangenziale , velocità di 90 km/h : 18,5 kWh/100 km, pari a 572 km di autonomia

, velocità di : 18,5 kWh/100 km, pari a di autonomia Autostrada , velocità di 115 km/h : 23,6 kWh/100 km, pari a 449 km di autonomia

, velocità di : 23,6 kWh/100 km, pari a di autonomia Autostrada, velocità di 130 km/h: 26,2 kWh/100 km, pari a 404 km di autonomia

Audi Q8 e-tron 55 quattro: l'assetto sportivo regala grande divertimento

DIAMO I NUMERI La città, che solitamente gioca a favore delle elettriche, non è il terreno d’elezione di un SUV pesante come Q8 e-tron, che paga i consumi ingenti nelle ripartenze. Molto meglio in tangenziale, dove si arriva quasi a sfiorare il valore massimo dichiarato dalla casa. Interessante notare il guadagno importante di autonomia (circa il 10%) in autostrada a fronte di una modesta riduzione della velocità, da 130 a 115 km/h. In modalità Efficiency, nella guida di tutti i giorni, anche con il caldo dell’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, i 500 km di autonomia sono un obiettivo alla portata di tutti.

RICARICA In corrente alternata Q8 e-tron carica a 11 kW (il caricatore da 22 kW costa 2.000 euro), mentre in corrente continua accetta potenze fino a 170 kW, che permettono di passare dal 10 all’80% di carica in poco più di mezz’ora. Di serie anche la funzione Plug and Charge (al momento attiva solo sulle colonnine Ionity), che delega al software dell’auto la gestione della ricarica e del pagamento, senza impazzire tra tessere, app e abbonamenti.

Audi Q8 e-tron 55 quattro, cerchi da 21'' con pinze freno rosse

L’auto della nostra prova era nell’allestimento top di gamma S line edition, che da solo costa 97.700 euro, e la cui dotazione va comunque rimpolpata (mancano accessori ormai di serie sulle utilitarie, come la carica wireless degli smartphone - 605 euro - e il controllo di pressione degli pneumatici, 360 euro).

Audi Q8 e-tron 55 quattro, il nuovo logo bidimensionale

E GLI OPTIONAL? Potete scegliere di montare gli stessi optional dell’auto in prova, oppure comprarvi una seconda auto, magari una più compatta Audi Q3. Il totale degli accessori ammonta infatti a 37.430 euro, 200 euro in più di una Q3 35 TFSI nuova. La lista comprende il pacchetto Audi innovative Virtual (6.650 euro, con i fari a matrice di LED, gli specchietti virtuali e la suite completa di ADAS), il clima a quattro zone (970 euro), l’impianto Bang & Olufsen (930 euro) e il tetto panoramico in vetro (diviso in due parti, apribile quella anteriore, 1.800 euro). Prezzo totale? 135.130 euro.

Dimensioni 4.915 x 1.937 x 1.633 mm Passo 2.928 mm Massa 2.510 kg Capacità bagagliaio 569 / 1.637 litri Raggio di sterzata 12,2 metri Motori 2, asincroni Potenza 408 CV (300 kW) Coppia 664 Nm Batteria 114 kWh (106 kWh netti) Autonomia 481 – 582 km Trasmissione integrale elettrica Velocità massima 200 km/h (autolimitata) Accelerazione 0-100 km/h 5,6 secondi Consumi 24,4 kWh/100 km Prezzo 97.700 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/09/2023