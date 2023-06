Audi SQ8 e-tron Sportback, sfida alle leggi della fisica. Test drive

Alla vigilia ero davvero in smania. Vi volevo rivelare come è fatta fuori e dentro, con quale/i motore/i Audi SQ8 e-tron è equipaggiata, di quali sistemi di controllo di trazione (spoiler: torque vectoring...) può avvalersi per restare in carreggiata, nonostante quella esuberanza elettrica racchiusa in una sigla un po' metallica, ma anche così magnetica. Per poi accorgermi che arrivo tardi: mannaggia, vi ha già spifferato tutto Claudio e se ripeto i suoi stessi concetti rischio che chiudiate questa pagina nell'arco di un secondo. Claudio però ha guidato la Q8 e-tron ''civile'': un agnellino, nei confronti della sua controfigura S...portivissima (su quella S, torno in seguito). Che sollievo, almeno su questo argomento arrivo primo. Dai, due righe (non di più, tranquilli) di teoria, poi sotto con la pratica. Prima, butta un occhio (vedi cover) al breve ma intenso video ''factory'': molto... ispirazionale.



Audi SQ8 e-tron Sportback: all'avanguardia della tecnica (e non solo)

Breve ripasso, quella che sino al 2022 chiamavasi Audi e-tron quattro (la prima vettura elettrica dei Quattro Anelli, anno di nascita 2019), col restyling si è messa in coda all'anagrafe per cambiare la propria identità e rinominarsi Audi Q8 e-tron, per non sertirsi la pecora nera dell'Audi tribù. In realtà, ora rischi di confonderla con Audi Q8, il super SUV coupé su pianale Q7: ecco perché è fondamentale ricordarsi la desindenza ''e-tron''. Come prima del restyling, due carrozzerie: SUV SUV (Q8 e-tron) e SUV coupé (Q8 e-tron Sportback). Facile, no?

Q8 e-tron Sportback, Q8 e-tron: quale preferisci?

A chi l'elettrico lo intende soprattutto come l'opportunità di assaporare il gusto di scatti brucanti e coppia disponibile a velocità drago, il catalogo propone SQ8 e-tron, equivalente della ''vecchia'' Audi e-tron S: tre motori elettrici asincroni anziché due (uno all'asse anteriore, due al retrotreno da 133 cv ciascuno, uno per ciascuna ruota posteriore), potenza di sistema di 503 cv (anziché i 340 cv di Q8 e-tron 50 quattro o i 408 cv di Q8 e-tron 55 quattro), coppia cumulata di (ho letto bene?) 973 Nm (con gli amici, arrotondate pure a 1.000). Pesa quanto due SUV compatti fusi insieme (2 tonnellate e 7, cioè 200 kg in più di Q8 e-tron): proprio per questo, l'accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi (un secondo abbondante in meno rispetto a Q8 e-tron 55) fa impressione e dà un'idea di quali forze entrino in gioco.

Accelerazione da super sportiva

AUTONOMIA BATTERIE Un SUV in ''sovrappeso'', Audi SQ8, anche per colpa di quella zavorra che si deve trascinare appresso ad ogni spostamento. Identiche a quelle di Q8 e-tron, le maxi batterie da 114 kWh lordi (106 kWh netti) pesano la bellezza di 700 kg. Se non altro, grazie ai 19 kWh nominali in più rispetto al passato, a fronte di un peso rimasto invariato assicurano un'autonomia più che discreta: 458 km la variante SUV (+85 km rispetto a precedente e-tron S) e 471 km (potere dell'aerodinamica) per la versione SUV coupé (+93 km rispetto a e-tron S Sportback). In corrente continua (DC), le batterie sopportano una potenza massima di ricarica di 170 kW, ovvero +20 kW rispetto alla precedente generazione. È così possibile rigenerare il pack dal 10% all’80% in 31 minuti esatti, ottenendo in 10 minuti – in condizioni ideali – un incremento del range pari a 104 km. Tempi di gran lunga superiori per il rifornimeno in corrente alternata (AC) a 11 o 22 kW. Da presa domestica... non voglio nemmeno pensarci.

Super SUV, super ricarica

Di fronte, SQ8 e-tron si differenzia per l’imponente single frame ottagonale con griglia dal design specifico. La cosiddetta cornice “shark frame” si estende sino alla base dei proiettori (con tecnologia Matrix LED e indicatori di direzione dinamici su allestimento Sport Attitude): puoi colorarla in grigio Platino con elementi a contrasto in grigio Selenite o, a richiesta, in configurazione total black. Altro optional è la luce di proiezione a tutta larghezza tra i gruppi ottici stessi, utile se vogliamo sottolineare l’impronta a terra della vettura, maggiorata di +39 mm rispetto ai modelli standard.

Per SQ8 e-tron, la griglia è più specifica

La grinta di SQ8 e-tron è rafforzata da un ambiente interno a tinte scure. Di serie, sedili sportivi a regolazione elettrica - incluso il supporto lombare a quattro vie - rivestiti in microfibra Dinamica/pelle. Sul selettore della trasmissione, i listelli sottoporta e il volante, spunta il logo S punzonato. Per tutto il resto, vedi gamma Q8 e-tron. Basta, parto. E pesco dalla flotta la Sportback: più sexy.

Gli interni S...tilosi e S...portivi

Nella guida in mezzo al traffico da ora di punta, ogni SUV elettrico un po' si somiglia. Quel senso di pace e di controllo della situazione che assapori a bordo di Q8 e-tron, con S o senza, SUV o SUV coupé, trasforma tuttavia anche il pendolarismo casa-ufficio in un'attività un po' più piacevole del solito. Più ovattata, più distesa. No rumori, no litigi con l'asfalto butterato, no problemi di navigazione, climatizzazione o scelta della musica di sottofondo, grazie al solito infotainment rapido e preciso. Devo semmai riacquistare un briciolo di confidenza con gli specchietti retrovisori digitali: l'istinto mi porta a puntare lo sguardo fuori dal finestrino, quando invece è nel (piccolo) display tra portiera e cruscotto, che devo guardare. Lo ammetto: per riprogrammare i miei automatismi, un giorno non mi basta.

Specchi retrovisori digitali: Houston, abbiamo un problema

FLASH Sull'esplosività dell'accelerazione, beh quel ''quattro e cinque'' sullo 0-100 già la dice lunga. Una volta acquistato slancio, un ''palazzo'' da 27 quintali non è semplice da rallentare. L'azione congiunta di freni meccanici e frenata rigenerativa (la cui intensità puoi modulare tramite i paddle) svolge comunque il suo compito con compostezza, senza mai far percepire uno stato di emergenza. In linea retta, performance da sballo. Niente musica drammatica, solo quel fischio tipico di un'auto elettrica. Un po' surreale, ma chissenefrega, il calcio nella schiena è dragster style.

Lo 0-100 ti incolla al sedile

TORQUE VECTORING WHAT? Proprio come prima, a rendere speciale la variante S del SUV ''high end'' della flotta elettrica di Audi è tuttavia la presenza, oltre allo schema tri-motor e alla trazione integrale quattro elettrica (un must), della fulminea funzione di torque vectoring elettrico, cioè quel sistema che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori, a detta degli ingegneri di Ingolstadt, ''con rapidità quattro volte superiore a un differenziale meccanico''. Ciascuno dei due motori al retrotreno trasmette la spinta mediante un sistema d’ingranaggi alla ruota più vicina, ''contribuendo - leggo nel manuale d'uso - a un comportamento marcatamente sportivo''. In uscita di curva, conclude il paragrafo, ''la distribuzione dei kgm privilegia sensibilmente il retrotreno''. Come faccio a capire se è vero? Boh, io premo a fondo e vedo l'effetto che fa. Non prima di essermi... allontanano dalla civiltà, e individuato una strada deserta e di sezione ampia. Mooolto ampia, occorono adeguate vie di fuga, sai...

Alla guida, un senso di dominio

IL MIRACOLO E alla faccia della tenuta di strada! La collocazione in posizione ribassata della batteria e l’equilibrata ripartizione dei pesi tra gli assali trasmettono un senso di maneggevolezza e reattività che mi aspetterei da una coupé quattro porte, non certo da un rinoceronte dalla forza bruta fin che vuoi, ma a prima vista poco elastico. Tutt'altro, e bada che non scherzo: dopotutto, il setup delle sospensioni pneumatiche adattive - che in base alla modalità di guida del sistema Audi Drive Select variano l'altezza da terra di 76 mm -, inoltre anche la demoltiplicazione dello sterzo progressivo, sembrano stati proprio registrati per un uso in pista, non sul lungomare. A proposito di driving mode: l'Audi Drive Select mi consente di scegliere tra sette profili di guida (sì, sette, inclusi due ''all terrain''), e tra quattro livelli di intervento (Normal, Sport, Offroad e Off) del controllo della stabilità ESC. Neanche avessi addosso tuta e casco e fossi a caccia del record al 'Ring. SQ8 e-tron è un super SUV molto... professionale.

Grazie al torque vectoring elettrico, tenuta di strada da coupé, non SUV coupé

DRIFTING? Prima di partire per il mio mini test drive, mi era stato suggerito che, optando per la modalità Sport dell'ESC e selezionando il programma ''dynamic'' dall'Audi Drive Select, mi sarebbe riuscito facile persino innescare il sovrasterzo e drift controllati. Dài Lorenzo, fatti coraggio, hai guidato fiori di supercar, che sarà mai. Il coraggio lo trovo, per accorgermi ben presto che in realtà, a far scivolare il retrotreno in uscita di curva, non serve il patentino da pilota di Fomula 1. La giusta dose di ''gas'', al momento giusto: e l'elettronica ti lascia quel tanto di margine per ''sbandierare''... un po', senza dare troppo nell'occhio. Intendo sull'asfalto asciutto: sulla neve, beh sarebbe tutto un altro show. Sarà per il prossimo inverno.

Audi SQ8 e-tron Sportback, il mondo della tecnica ai suoi piedi

Torno coi piedi per terra, e in tutti i sensi. Audi SQ8 e-tron ed Audi SQ8 e-tron Sportback raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del mese di settembre 2023. Prezzi, rispettivamente, da 104.550 euro e da 106.850 euro (da 122.000 euro e da 124.300 euro per le squisite varianti Sport Attitude). Audi parla del SUV delle ''cinque S'': Stile, Sport, Stato dell'arte (aerodinamica, sistemi di assistenza al guidatore, che sono 40), Sostenibilità (materiali di riciclo, produzione carbon neutral), Semplificazione (la funzione di ricarica Plug & Charge, con cui puoi fare a meno di qualsiasi tesserina). Come manifesto di tecnica all'avanguardia, SQ8 e-tron è un monumento. Un SUV ultra performante sì, super sportivo no, non in senso letterale (troppo pesante). Uno sfizio, ma di gusto, precisione e fascino. E pensare che il progetto è ''vecchio'' ormai un lustro: con la nuova piattaforma elettrica nativa (vedi Q6 e-tron, presto su questi schermi), chissà quali fuochi d'artificio.

SQ8 e-tron Sportback, prezzi da 106.850 euro

AUDI SQ8 e-tron Sportback

Dimensioni 4.915 x 1.976 x 1.631 mm Passo 2.928 mm Massa 2.650 kg Capacità bagagliaio 528 / 1.567 litri Raggio di sterzata 12,2 metri Motori 3, asincroni Potenza 503 CV Coppia 973 Nm Batteria 114 kWh (106 kWh netti) Autonomia 427-471 km (ciclo combinato WLTP) Trasmissione integrale elettrica Velocità massima 210 km/h (autolimitata) Acc. 0-100 km/h 4,5 secondi Consumi 25,2-28,2 kWh/100 km Prezzo da 106.850 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/06/2023