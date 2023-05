Audi SQ8 e-tron, aperti gli ordini del bombardone elettrico da 503 CV

Tre motori elettrici, trazione integrale e torque vectoring, per 503 CV di potenza e uno zero-cento in 4 secondi e mezzo: che numeri!

Dopo le versioni “light” presentate nei mesi scorsi (e che abbiamo guidato in anteprima), la gamma Q8 e-tron di Audi si arricchisce delle versioni ad alte prestazioni SQ8, anche in versione Sportback, e che da oggi possono essere già ordinate.

Come sono fatte

Motori e prestazioni

Batteria e autonomia

Prezzi e disponibilità

Audi SQ8 e-tron, particolare del nuovo frontale

Le novità estetiche principali sono condivise con i modelli “light” (340 e 408 CV) presentati nei mesi scorsi, a cominciare dalla griglia single frame ottagonale che si estende fin sotto i proiettori, e che su questi modelli è disponibile in grigio platino con elementi a contrasto in grigio selenite; su richiesta, una più severa versione total black. Al centro della griglia debutta il nuovo logo bidimensionale con una luce che lo illumina dall’alto, mentre sul montante centrale trova posto la denominazione del modello. Quattro le nuove colorazioni disponibili: grigio Magnete, grigio Chronos, blu Ultra e rosso Soneira.

Audi SQ8 e-tron Sportback, gli interni austeri e sportivi

INTERNI SOBRI Le tonalità scure dominano l’abitacolo di SQ8 e-tron, anche Sportback, con sedili sportivi a regolazione elettrica e rivestimenti in microfibra Dinamica/pelle. Di serie l’allestimento S con dettagli specifici per il selettore della modalità di guida, i battitacco e il volante. Su richiesta, il pacchetto che aggiunge le cuciture in rosso Audi Sport e le finiture in carbonio sulle calotte degli specchietti retrovisori e degli inserti nella plancia (normalmente in materiale derivato da bottiglie in PET riciclate).

Audi SQ8 e-tron Sportback, 503 CV e 973 Nm di coppia

DOTAZIONE Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron in allestimento sport attitude hanno di serie i proiettori a matrice di LED con indicatori di direzione dinamici, che su richiesta possono diventare intelligenti, proiettando sulla strada le indicazioni del navigatore e illuminando la corsia di marcia verso cui ci si sta dirigendo durante i cambi di traiettoria. Sulla sport attitude troviamo poi le luci ambientali multicolore, l’impianto audio Bang & Olufsen Premium, clima automatico a quattro zone, tetto panoramico in vetro e i cerchi da 21 pollici.

Audi SQ8 e-tron Sportback, visuale di 3/4 anteriore

VEDI ANCHE

I due SUV sportivi di Ingolstadt montano tre motori asincroni, uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore, uno per ruota, capaci di erogare una potenza combinata di 503 CV e ben 973 Nm di coppia motrice, rispettivamente +95 CV e + 309 Nm rispetto ad Audi Q8 55 e-tron quattro. Lo scatto 0-100 è raggiunto in soli 4,5 secondi, 1,1 più veloce della 55 e-tron. La velocità massima è autolimitata a 210 km/h.

Audi SQ8 e-tron, visuale di 3/4 posteriore

INTEGRALE QUATTRO Alla trazione integrale gestita elettronicamente si affianca anche il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori con una rapidità fino a quattro volte superiore rispetto a un differenziale meccanico, con una distribuzione che in uscita di curva privilegia il retrotreno. Nella modalità Sport, con il programma dynamic, si può anche portare l’auto al sovrasterzo di potenza e a fare drift controllati. Sette i profili di guida, che agiscono sui parametri del motore, sull’acceleratore e sulle sospensioni pneumatiche ad aria (di serie), che permettono di variare l’altezza dell’auto fino a 76 mm.

Come i modelli introdotti con il restyling e già a listino, SQ8 e-tron e SQ8 e-tron Sportback montano batterie da 114 kWh (106 kWh netti), 19 kWh in più rispetto alla precedente generazione. L’autonomia arriva a 458 km per la versione SUV, che diventano 471 per la SUV coupé. Alle colonnine fast charge si può ricaricare con una potenza massima di 170 kW, che consente di portare la batteria dal 10% all’80% in circa 31 minuti. In corrente continua la potenza massima è di 11 kW o 22 kW (per le versioni sport attitude).

Nuove Audi Q8 e-tron, il nuovo logo bidimensionale

SI CARICA DA SOLA Arriva anche la funzione Plug & Charge (PnC), attiva al momento presso le colonnine Ionity, che avviano la ricarica automaticamente solo agganciando il cavo nell’auto, senza necessità di app o tessere, addebitando poi i costi direttamente al cliente.

Nuova Audi Q8 e-tron, dettaglio del frontale del modello Sportback

Gli ordini sono già aperti, mentre l’arrivo nelle concessionarie (così come le prime consegne) è previsto per il mese di settembre. Audi SQ8 e-tron costa 104.550 euro, che diventano 122.000 euro nella versione top di gamma sport attitude. La variante Sportback costa rispettivamente 106.850 euro e 124.300 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/05/2023