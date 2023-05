Audi A4 allroad, Sua Mezza Altezza. Ecco come e dove batte un SUV

Nulla da fare, non resisto all’effetto push-up nelle auto. Le station wagon ''suvizzate'', con assetto rialzato e protezioni per la carrozzeria, hanno sempre un grande fascino. Come la Audi A4 allroad quattro, con il motore mild hybrid a gasolio della versione 40 TDI. Meno versatili dei SUV, me meno scontate, più eleganti e più piacevoli da guidare, le wagon allroad hanno ancora parecchio da raccontare.



Audi A4 allroad, la A4 Avant ''SUV''

L’assetto più alto (+35 millimetri) porta l’altezza minima dal suolo della Audi A4 allroad quattro a quota 180 millimetri, quanto basta per avere più chance di cavarsela nella neve alta e per superare con più tranquillità strade sterrate. Utilità a parte, le gambe lunghe cambiano le proporzioni e rendono la scocca della A4 Avant più importante. A chiudere il pacchetto c’è la dotazione di protezioni per la carrozzeria, dai paraurti alle bandelle laterali fino ai passaruota, che ora hanno abbandonato la plastica grezza per mostrarsi in nero metallizzato lucido per un look più urbano. Anche la faccia cambia, con la calandrona single frame a bacchette verticali.

La calandra single frame è personalizzata

SW VS SUV È vero che le station wagon sembra siano ormai in via di estinzione, ma la allroad e le colleghe a gambe lunghe sono il trait d’union con il mondo dei SUV, unendo l’eleganza delle silhouette allungate delle wagon all’aspetto reso più maschio dall’assetto rialzato e dalle protezioni. Certo i SUV, sviluppandosi in altezza, a pari occupazione di suolo pubblico, offrono più spazio all’interno e una maggiore versatilità. Ma anche una aerodinamica meno efficace e più peso sulla bilancia.

Non che lo spazio interno sulla A4 allroad quattro manchi. I sedili sono comodi anche per gli alti e il bagagliaio offre di serie la tendina copri bagagli ad azionamento elettrico automatico e 495 litri, fino a 1.495 litri ripiegando i sedili posteriori. Una Q5, tanto per rimanere in famiglia e per non spostarci troppo dalle dimensioni esterne della A4 allroad quattro (476 x 184 x 149 cm) offre 520 1itri e fino 1.520 nei suoi 469 x 189 x 166 centimetri.

Quasi 500 litri di capacità di carico

VOLA BASSO Se dei SUV vi piace la guida alta, poi, anche scendendo al massimo con il sedile, la posizione di guida della A4 allroad quattro è sufficientemente panoramica per non farvi sentire un pigmeo e avere una buona visione di quanto accade davanti a voi. Ed è anche più sdraiata e comoda, come dovrebbe essere su tutte le auto: sulla A4 allroad mi sento più avvolto dall’auto, come in un vestito di buona sartoria.

Rispetto a un SUV, posizione di guida più...naturale

Più bassa di quasi una spanna e più leggera di quasi 250 kg: questa è la differenza sostanziale tra SUV e wagon, anche se rialzate. Peso al minimo e ben distribuito, in lunghezza e in altezza, con il baricentro il più basso possibile, questa è la ricetta base che segue chi progetta auto da corsa. Provate a eliminare 250 chilogrammi e a tenere quello che resta 20 centimetri più in basso, l’effetto sarà esponenziale. Se, poi, il peso rimane ben distribuito anche tra i due assi, avete fatto Bingo. Forse è per questo che l’Audi A4 allroad quattro 40 TDI si guida un gran bene, con una sensazione di leggerezza che fa pensare di avere dimenticato a casa la coda. E anche una parte della famiglia, quando ci si trova tra curve e controcurve…

VEDI ANCHE

Baricentro basso e pesi ben distribuiti, uguale agilità

ULTRA A4 Al gioco dei pesi ben distribuiti in tutte le direzioni si aggiungono anche uno sterzo preciso e sempre con il giusto peso, e la trazione quattro Ultra che modula la coppia sui due assi e sulle singole ruote per rendere pulite e nette le traiettorie. Il motore 40 TDI da 204 CV e 400 Nm tra 1750 e 3250 giri mi impressiona inizialmente più sulla carta che sulla strada, ma l’abbinata motore-cambio è comunque sempre pronta a offrire la giusta spinta per uscire veloci dalle curve.

Trazione quattro Ultra è la trazione quattro ''intelligente''

IL MOTORE Il quattro cilindri turbodiesel mild hybrid ha sempre un buon tiro in tutte le marce anche quando è sotto coppia, al minimo dei giri, regime a cui tendono sempre le modalità di guida Auto e Comfort: se non si seleziona Dynamic, è meglio scalare le marce con le palette al volante per ottenere il massimo dai 204 cavalli. La modalità Dynamic cambia nettamente le regole del gioco, i 204 cavalli si fanno sentire e sono sempre pronti, ma non faccio la figura dell’anziano che viaggia sempre in prima, è un setup brillante ma che si può utilizzare in ogni occasione. E, infine, ottimi sono anche i freni, mi hanno sorpreso per quanto siano potenti e facili da dosare, utili quando magari ci si lascia prendere troppo la mano. Una bella squadra, davvero.

In Dynamic il 2 litri diesel esprime tutto il suo potenziale

Più bassa e puntuta per bucare meglio l’aria in velocità e più leggera per utilizzare meno muscoli quando deve muovere la sua massa da ferma o per accelerare. Ecco, dalla A4 allroad quattro 40 TDI mi sarei aspettato consumi un poco più ridotti. Ha anche l’aiutino elettrico del suo sistema mild hybrid a 48 Volt. Sappiamo che i mild hybrid non fanno la differenza, ma una riduzione di qualche punto percentuale, specie un sistema a 48 Volt, la portano. Soprattutto in città, dove la allroad 40 TDI, anche guidando con attenzione a 10 km/litro non arriva, si tiene più facilmente tra 7 e 8 km/litro. E nel consumo misto si percorrono circa 14-15 km/litro.

A4 allroad, la via di mezzo che conquista

Ha giuste dimensioni per tutte le occasioni così come la sua presenza e il suo stile, elegante e sportivo. Ha la trazione quattro e un’altezza da terra per affrontare quasi tutte le strade e le condizioni meteorologiche. Ha un turbodiesel mild hybrid a 48V per garantirsi – forse – un futuro prossimo senza restrizioni e la economicità dei motori diesel.

Benzina o diesel?

Il prezzo di partenza per assicurarsi questo pacchetto è 53.735 euro per la Audi A4 allroad quattro 40 TDI, ma per arrivare all’allestimento top Identity Contrast, con cerchi da 18”, finiture esterne alluminio e sedili in pelle/similpelle della A4 allroad che sto provando, si arriva a 60.435 euro. La 40 TDI è un ottimo compromesso, ma se siete incontentabili sul fronte prestazioni la A4 allroad è disponibile anche in versione 50 TDI, con 286 Cv e lo 0-100km/h che passa da 7,3 secondi e 5,4, ma l’upgrade costa (+5.000 euro). È disponibile anche la versione benzina 5.0 TFSI, con 265 Cv e 0-100 in 5,8 secondi: da 57.200 euro.

Pubblicato da Mario Cornicchia, 21/05/2023