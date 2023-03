Audi A1 e Audi Q2, remix allestimenti. Ecco quali novità

Fari a LED e altri accessori di design e comfort. Per citycar e city SUV, da aprile 2023 una dotazione di serie più completa

Non di restyling vero e proprio qui si parla. Casomai Audi A1 e Audi Q2, le ''baby'' di famiglia, a primavera 2023 vengono interessate da un aggiornamento dell'offerta. Cioè una gamma semplificata e un equipaggiamento di serie più ricco, senza particolari sovrapprezzi.

AUDI A1 2023

In carrozzeria Sportback, l'utilitaria dei Quattro Anelli riduce gli allestimenti da cinque a quattro: base, Business, S line edition e Identity Black. Dal canto suo, A1 Allstreet si declina ora nelle varianti base, Business, Identity Contrast.

Audi A1 Allstreet

LE NOVITÀ L'allestimento Business può ora essere completato da pacchetto Evo Plus: vernice pastello, metallizzata o perlata, sistema keyless, telecamera posteriore. Sulla S line edition salgono a bordo anche fari Full LED, luci interne a LED, cruise control adattivo, sistema di ausilio al parcheggio e cerchi in lega da 17 pollici di nuovo design, la Identity Black infine aggiunge rispetto a prima il look nero, i cerchi Audi Sport da 18 pollici, i gruppi ottici Full LED.

Audi A1, nel 2023 offerta rimodulata

AUDI Q2 2023

Anche il piccolo crossover asciuga la gamma allestimenti, che da sette passano a cinque: base, Business, Business Advanced, S line edition, Identity Black.

Audi Q2

LE NOVITÀ Q2 Business (vantaggio cliente del 50%) prevede ora anche navigatore con servizi Audi Connect, ricarica a induzione, chiave comfort, fari posteriori a LED, avviso superamento involontario della linea di corsia. Q2 Business Advanced si equipaggia di cerchi da 17 pollici e Audi Virtual Cockpit, accessorio che diventa di serie (oltre a Lane Departure Warning e fari Matrix LED) anche su Q2 S line edition. Quanto a Q2 Identity Black, anche look nero e cerchi Audi Sport da 19 pollici.

Audi Q2, dal 2023 cinque allestimenti anziché sette

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2023