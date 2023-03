Il 2024 sarà l’anno di Audi: si comincia con il nuovo Terminal Audi a Monza

Lo storico dealer Lombarda Motori è stato fondato nel 1963 da Luigi Zannier, che ha vinto con il Milan lo scudetto ‘56/’57. Dal 2014 l’azienda è nelle mani della figlia Elsa Zannier, che ieri ha inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza.

Lombarda Motori, inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza: la conferenza stampa con Fabrizio Longo ed Elsa Zannier

IL TERMINAL Una struttura moderna e imponente, con una superficie complessiva di 13.250 metri quadrati, di cui 1.800 destinati allo showroom, e altrettanti all’area Service (per la manutenzione e i servizi post-vendita), dove si trovano 350 posti auto e ben 22 ponti di nuova concezione. Ma il nuovo terminal Audi è anche e soprattutto una struttura sostenibile, fin dalla fase di progettazione: la struttura ospita infatti ben 1.008 pannelli solari, per una superficie di 1.130 metri quadri di fotovoltaico capace di generare 1 MW di potenza operativa, parte della quale viene stoccata in batterie e utilizzata durante la notte o quando non c’è il sole.

Lombarda Motori, inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza: un'immagine della serata

RICARICA Se il futuro di Audi è elettrico, non possono essere da meno i suoi punti vendita: il nuovo terminal di Lombarda Motori ospita infatti 18 colonnine, per un totale di 34 punti di ricarica, di cui tre ad alta potenza da 180 kW. Un software si occupa di calibrare e distribuire in maniera uniforme la potenza disponibile su tutti i punti di ricarica.

SERVICE ON DEMAND Tra i nuovi servizi offerti dal terminal Audi di Monza c’è la possibilità di lasciare l’auto per il tagliando in qualsiasi ora del giorno e della notte, tramite una stazione automatizzata di consegna e ritiro chiavi dell’auto (analogamente a quanto accade con alcune società di noleggio). Nei pressi di quest’area si trova anche una colonnina HPC, accessibile ai clienti Audi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

VEDI ANCHE

Lombarda Motori, inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza: un'immagine della serata

L’AZIENDA Negli ultimi anni Lombarda Motori ha continuato a rafforzare la presenza sul territorio di Monza e Brianza, con le sue otto sedi che rappresentano i marchi Audi, Volkswagen, Seat e Cupra, oltre agli showroom dedicati all’usato Audi Prima Scelta :plus e Volkswagen Usato Certificato. Solo lo scorso anno il dealer lombardo ha consegnato oltre 7.000 veicoli nuovi e 2.600 usati.

LE DICHIARAZIONI “In quest’ultimo decennio Lombarda Motori ha sempre precorso i tempi, cogliendo le opportunità offerte dal continuo sviluppo tecnologico del mondo automobilistico e non solo”, ha dichiarato Elsa Zannier, Amministratore Unico del Gruppo Lombarda Motori. “Dedicare sedi specializzate ad ogni marchio che rappresentiamo ci consente di svolgere un lavoro puntuale e offrire ai nostri Clienti un servizio su misura, sartoriale in funzione delle loro esigenze e dei loro interessi. La nuova sede testimonia la nostra incrollabile fiducia nel futuro e la nostra instancabile ricerca dell’eccellenza”.

Lombarda Motori, inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza: un'immagine della serata

IL FUTURO AUDI Alla conferenza stampa organizzata da Lombarda Motori era presente anche Fabrizio Longo, Amministratore Delegato di Audi Italia, e CEO di Audi. È stato proprio quest’ultimo ad anticipare la vera e propria offensiva di prodotto che la casa di Ingolstadt si prepara a lanciare nei prossimi mesi: da qui al 2025 verranno infatti presentati ben 20 modelli, di cui dieci 100% elettrici. Tra questi, i primi a vedere la luce saranno A6 e-tron e Q6 e-tron, a cui potrebbe presto seguire la cugina di Volkswagen ID. 2all e Skoda Elroq, le piccole BEV del gruppo VAG. L’ultima auto con motore termico, conclude, verrà presentata e messa in commercio nel 2026; dal 2033, Audi avrà in gamma solo ed esclusivamente vetture elettriche. Con o senza l’approvazione dell’Unione Europea.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/03/2023