Audi Q6 e-tron: le rivelazioni ufficiali sul nuovo SUV elettrico

In occasione della conferenza annuale, in cui annuncia profitti record, Audi ribadisce l'intenzione di lanciare più di 20 nuovi modelli, di cui oltre 10 full electric. Uno di questi, sicuro protagonista delle future classifiche di vendita europee, è il SUV elettrico Audi Q6 e-tron che la Casa dei quattro anelli anticipa con le foto spia ufficiali.

Audi Q6 e-tron nei test al Circolo Polare Artico

MADE IN GERMANY Audi Q6 e-tron è un modello importante perché inaugura l’assemblaggio delle batterie all'interno della fabbrica di Ingolstadt: un passo importante a vantaggio della sostenibilità ambientale e sociale, visto che promuove la riqualificazione della forza lavoro nello stabilimento tedesco.

Audi Q6 e-tron, un esemplare di pre-serie alle prese con neve e ghiaccio

LE VERSIONI Le foto che vedete nella gallery mostrano un esemplare di pre-serie di Audi Q6 e-tron sottoposto ai test nell’estremo Nord Europa. Il nuovo SUV elettrico è la prima vettura del Brand basata sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric) con batterie a 800 Volt, per ricariche sempre più rapide oltre che per alzare l'asticella dei motori0 quanto a efficienza e prestazioni. La gamma Audi Q6 e-tron, comprenderà varianti di carrozzeria SUV e Sportback: dal grado di maturità mostrato dall'esemplare nelle foto, è molto probabile che, almeno in forma statica, verranno presentate entro l'anno e il salone di Monaco del prossimo settembre potrebbe fornire il palcoscenico più adatto per la premiére.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/03/2023