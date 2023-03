Audi Q4 e-tron, tempo di aggiornamenti (software): c’è anche Amazon Alexa

Nell’ultimo update per il SUV a batteria arrivano gli aggiornamenti via internet, la funzionalità Plug & Charge e l’integrazione con Amazon

Volenti o nolenti, tocca abituarsi al fatto che anche le auto, come orologi e telefoni, saranno sempre più spesso riconosciute non solo dal modello o dall’allestimento, ma anche dalla versione del software installato. Per Audi Q4 e-tron, il SUV elettrico di Ingolstadt, il 2023 è l’anno della versione 3.2. Andiamo a scoprire più da vicino cosa coinvolge questo nuovo aggiornamento.

Audi Q4 e-tron, le novità del nuovo aggiornamento software, arriva anche Amazon Alexa

OVER THE AIR La novità più importante e significativa introdotta con il nuovo update software (da fare in officina) è la funzionalità over-the-air per le prossime release: questo vuol dire che i nuovi aggiornamenti al sistema operativo dell’auto potranno essere scaricati in autonomia via internet, senza doversi recare presso un centro autorizzato.

PIÙ POTENZA Nei modelli con batteria di maggiori dimensioni (82 kWh) viene aumentata a 135 kW (prima era 125 kW) la potenza massima di ricarica in corrente continua: un valore non alto in assoluto, ma che in condizioni ottimali consente di portare la batteria dal 5% all’80% in mezz’ora. Viene poi aggiunta la funzione di protezione delle batterie che limita la carica all’80%.

Audi Q4 e-tron, le novità del nuovo aggiornamento software: aumenta la potenza di ricarica

VEDI ANCHE

TI RICONOSCE ALLA COLONNINA Già disponibile sulla “cugina” Enyaq, la funzione Plug & Charge permette di velocizzare la ricarica fast: si collega l’auto alla colonnina, l’autenticazione, la ricarica e il pagamento vengono gestiti autonomamente dal software, senza necessità di portarsi appresso app o carte RFID. Al momento la funzione Plug & Charge è attiva solo sulle colonnine HPC di Ionity, ma presto verrà estesa ad altri gestori.

Skoda Powerpass Plug & Charge per la ricarica di Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé

TUTTO IL RESTO Tra le altre aggiunte al software di sistema, la possibilità di pianificare il rifornimento a casa nelle fasce orarie più convenienti (per esempio di notte), anche tramite la app myAudi. Migliora anche la gestione termica della batteria, in funzione della temperatura esterna e dello stato di carica, a beneficio della sua conservazione in salute. I servizi Audi connect dell’infotainment permettono la creazione di profili personalizzati, di pianificare viaggi da smartphone e inviarli al navigatore dell’auto, e di memorizzare la posizione in cui è stata parcheggiata. Da ultimo, ma non meno importante, debutta anche l’integrazione con Amazon Alexa per gestire tramite comandi vocali i servizi già disponibili da casa tramite i dispositivi abilitati.

Crisi dei microchip: l'abitacolo modernissimo del SUV elettrico Audi Q4 e-tron Sportback

QUALI MODELLI Le Audi Q4 e-tron (anche Sportback) prodotte dall’inizio del 2023 montano già l’ultima versione del software di sistema. I modelli prodotti in precedenza potranno ricevere l’aggiornamento gratuitamente recandosi presso il proprio Service Audi.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/03/2023