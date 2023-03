La prima e-bike di Ingolstadt: anche Audi comincia a pedalare, ma che prezzo!

L’estetica richiama quella della RS Q e-tron E2 impegnata nel rally Dakar, ma di certo non si chiamerà quattro, perché di ruote ne ha solamente due: sto parlando della prima bicicletta elettrica di Audi, realizzata in tiratura limitata in collaborazione con Fantic (e che qui vediamo fotografata con la nuovissima Q8 e-tron che abbiamo appena provato). Andiamo a scoprirla più da vicino.

Audi, la prima e-bike di Ingolstadt, qui accanto alla nuova SQ8 e-tron

Il telaio è un enduro in lega di alluminio e fibra di carbonio, disegnato per offrire una posizione in sella rilassata durante le pedalate in pianura, ma al tempo stesso pronta per affrontare le discese ad alta velocità, dove si trova maggiormente a suo agio. Da buona downhill, la ruota anteriore è da 29” e quella posteriore da 27,5”. A disco entrambi i freni, con diametro di 220 mm all’anteriore e 203 mm al posteriore. La livrea è in color grigio opaco con dettagli arancioni, come l’auto da rally di Ingolstadt.

Audi, la prima e-bike di Ingolstadt

VEDI ANCHE

Il motore montato in posizione centrale è un Brose S-Mag da 250 W e ben 90 Nm di coppia, alimentato da una batteria Fantic Integra da 720 Wh alloggiata nell’obliquo. Quattro i livelli di assistenza forniti dalla centralina Fantic: Eco, Tour, Sport e Boost, con il primo a garantire il massimo dell’autonomia e una spintarella solo quando necessario, e l’ultimo per affrontare le salite più ardue sfruttando tutta la potenza del motore. Sul manubrio si trova un piccolo telecomando con display che visualizza i dati di marcia più rilevanti, compreso l’indicatore del livello della batteria, che lampeggia quando la carica scende sotto il 10%.

Audi, la prima e-bike di Ingolstadt con le livree della RS Dakar

Disponibile all’interno della gamma Audi Accessori Originali, la mountain bike elettrica arriverà presto anche in Italia, entro la fine di marzo. Il prezzo? Da vero mezzo di trasporto premium: intorno ai 9mila euro.

Telaio Alluminio e fibra di carbonio Taglie S, M, L Motore Brose S-Mag da 250 W, 90 Nm Batteria Fantic Integra, 720 Wh Forcella Öhlins -RXF38 M.2 29, escursione 180 mm Ammortizzatore Öhlins TTX 22M T205x65 Cambio Sram GX Eagle 12v Freni Disco, CA.S 220mm, 203mm Ruote Mavic E-Deemax Tubeless Ready Pneumatico ant. Vittoria E-Mazza 29“ x 2.6 Pneumatico post. Vittoria E-Martello 27,5“ x 2.8 Sella Sella Italia Novus Boost Prezzo Circa 9.000 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/03/2023