Electra Loft Go! 7D EQ, l’e-bike urban che arriva dalla California

Electra è un brand di Trek dedicato alle biciclette a pedalata assistita cittadine, da usare per gli spostamenti quotidiani, con uno stile moderno e con qualche piccolo dettaglio retrò, che non fa mai male.

Electra Loft Go! 7D EQ, disponibile con due telai

PER LUI E PER LEI Che sia step-over o step-through (da uomo o da donna, avremmo detto una volta), la geometria del telaio permette una postura più sportiva, adatta per affrontare in maggior scioltezza ciclabili e strade poco frequentate, rimanendo comunque una bicicletta comoda e agile per muoversi nelle strette vie delle città. Buona la dimensione degli pneumatici 700x40c, adatti per assorbire bene le asperità (la bici non è ammortizzata) e superare in sicurezza i binari.

Electra Loft Go! 7D EQ, visuale laterale

BATTERIA E MOTORE La batteria è elegantemente integrata nell’obliquo, con un pannello protettivo dello stesso colore della carrozzeria, e ha una capacità di 250 Wh che permettono un’autonomia massima di 65 km. Il motore è invece alloggiato nel mozzo posteriore, soluzione che riduce i costi complessivi a scapito della naturalezza della pedalata, ma comunque più che adeguata per l’uso a cui è destinato questo modello.

Electra Loft Go! 7D EQ, il motore nel mozzo posteriore

ASSISTENZA E DISPLAY Non c’è un vero e proprio display per controllare i dati di viaggio, ma un semplice controller a LED che permette di tenere sempre sott’occhio la carica della batteria e il livello di assistenza scelto tra i tre disponibili. È comunque disponibile la app Hyena per il powertrain che permette di tenere sotto controllo lo stato della carica e di personalizzare i livelli di assistenza.

Electra Loft Go! 7D EQ, 65 km di autonomia dichiarata

DOTAZIONE OK La Electra Loft Go! 7D EQ prevede di serie luci anteriore e posteriore, cavalletto regolabile posteriore, freni a disco, cambio a sette rapporti, parafanghi davanti e dietro. Su richiesta sono disponibili numerosi accessori come campanello, borse e portapacchi.

Electra Loft Go! 7D EQ, sella dal sapore vintage

PREZZI E DISPONIBILITÀ La nuova Loft Go! 7D EQ è disponibile presso i rivenditori autorizzati Electra e Trek, oppure sul sito ufficiale della casa, al prezzo consigliato di 2.049 euro per entrambe le versioni di telaio.

SCHEDA TECNICA ELECTRA LOFT GO! 7D EQ

Telaio Alluminio 6061-T6 Motore Posteriore, 250W, 40 Nm Batteria 250 Wh Autonomia 65 km Velocità massima 25 km/h Pneumatici Kenda Piedmont 700x40c Cambio Shimano Acera M360, 7 rapporti Manopole Comfort Kraton Freni Disco meccanico 160 mm Luci Spanninga Computer Display, Bluetooth Misure M, L Peso 21 kg Prezzo 2.049 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/03/2023