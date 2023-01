Bianchi e-Omnia, Nico Rosberg in sella alla rinnovata e-bike da città (ma non solo)

Presentate un paio di anni fa, le e-bike della gamma e-Omnia di Bianchi rimangono ancora oggi i modelli della casa bergamasca più adatti a chi cerca un mezzo per affrontare quotidianamente il tragitto casa ufficio, senza però disdegnare la possibilità di qualche escursione fuori città nei fine settimana.

Bianchi e-Omnia, tre nuovi colori per le ebike bergamasche

I MODELLI Le novità per il 2023 non sono poi tantissime rispetto al modello presentato nel 2021: la gamma è stata leggermente semplificata, ma si compone ancora una volta di tre modelli:

C-Type , con telaio step-through (quello che una volta avremmo detto “da donna”, per intenderci) per facilitare la salita e la discesa dalla sella, ha una comoda forcella anteriore per assorbire meglio le asperità della strada

, con telaio step-through (quello che una volta avremmo detto “da donna”, per intenderci) per facilitare la salita e la discesa dalla sella, ha per assorbire meglio le asperità della strada T-Type , con il tubo obliquo, e che con il C-Type condivide il sistema di luci integrate ad alta visibilità (fino a 500 metri) e il portapacchi posteriore integrato nel telaio

, con il tubo obliquo, e che con il C-Type condivide il (fino a 500 metri) e il portapacchi posteriore integrato nel telaio X-Type, modello pensato per gli sterrati e il fuoristrada non impegnativo, con gli altri modelli della linea e-Omnia condivide il sistema di illuminazione, la forcella anteriore e la geometria del telaio

CAMBIA COLORE Il restyling delle e-Omnia è puramente estetico, e riguarda l’introduzione di tre nuove colorazioni per i modelli Urban e Tourer (C-Type e T-Type), che possono essere ordinate già da oggi nel tradizionale Celeste Bianchi, in Marrone-bronzo e Grigio ferro. Le consegne sono previste per la primavera, in tempo per la bella stagione.

Bianchi e-Omnia, Nico Rosberg testimonial della casa bergamasca

PARLA NICO “E-Omnia C-Type è perfetta per gli spostamenti quotidiani, mentre T-Type è più versatile, ideale per il commuting ma anche per il trekking fuori città o sulle lunghe distanze”, ha commentato Nico Rosberg, testimonial della linea di e-bike della casa bergamasca. “Il Celeste Bianchi è il mio preferito, mi ricorda il colore del mio casco nell’anno del mio titolo in Formula 1, il Grigio, abbinato all’antracite, mi parla di tecnologia e dinamismo, mentre il Marrone-bronzo esprime un senso di calma ed eleganza”.

SCHEDA TECNICA BIANCHI E-OMNIA

Bianchi e-Omnia C-Type

Telaio Alluminio 6061 Forcella SR Suntour XCM34 100 mm Motore Bosch Performance Line CX, 85 Nm Batteria Bosch Powertube 625 Wh Autonomia Fino a 142 km Cambio Shimano Nexus/Deore, da 5 a 10 rapporti Freni Shimano, dischi 180mm Cerchi Velomann 29” Pneumatici Schwalbe Marathon e-Plus Sella Velomann 29” Luci Integrate nel telaio, Spanninga Prezzo Da 3.949 euro a 4.749 euro

Bianchi e-Omnia T-Type

Telaio Alluminio 6061 Forcella SR Suntour XCM34 120 mm Motore Bosch Performance Line CX, 85 Nm Batteria Bosch Powertube 625 Wh Autonomia Fino a 195 km (con doppia batteria) Cambio Shimano ST/Nexus/Deore, da 5 a 12 rapporti Freni Shimano, dischi 180mm Cerchi Velomann 29” Pneumatici Schwalbe Marathon e-Plus Sella Velomann 29” Luci Integrate nel telaio, Spanninga Prezzo Da 3.971 euro a 5.049 euro

Bianchi e-Omnia X-Type

Telaio Alluminio 6061 Forcella SR Suntour XCR34 120 mm Motore Bosch Performance Line CX, 85 Nm Batteria Bosch Powertube 500 Wh Autonomia Fino a 195 km (con doppia batteria) Cambio Shimano Deore SL 11 rapporti Freni Shimano, dischi 180mm Cerchi Velomann ST30 29” Pneumatici Kenda Booster 29x2,6 Sella Velomann 29” Luci Integrate nel telaio, Spanninga Prezzo Da 4.049 euro a 4.399 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/01/2023