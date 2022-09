Bianchi e-Arcadex, ecco la nuova generazione di gravel elettriche

La nuova e-gravel bergamasca ha telaio in fibra di carbonio, motore Bosch da 85 Nm e batteria da 500 Wh. Disponibile anche in versione cicloturismo

Le gravel sono tra le biciclette che vanno per la maggiore in questo periodo, sia tra le muscolari che tra le elettriche. All’Italian Bike Festival che si svolge questo fine settimana a Misano, Bianchi ha presentato la sua ultima novità in questo segmento, chiamata e-Arcadex, con telaio full carbon.

Bianchi e-Arcadex, gravel elettrica: lo stemma in bella mostra

COME È FATTA Abbandonata la disposizione con motore nel mozzo posteriore e batteria integrata nel telaio, utilizzata sulle e-bike sportive come la Aria e-road, la casa di Treviglio ha optato per un powertrain Bosch, con motore centrale e batteria sempre nell’obliquo, ma questa volta estraibile. Tre le colorazioni disponibili, ispirate ai biomi della Terra: le calotte glaciali, i deserti e le foreste. Il telaio riprende le geometrie del modello muscolare, e ben si presta sia alla pedalata ad alta intensità, sia al comfort anche dopo escursioni di diverse ore. La bici permette inoltre di montare pneumatici 700x45, che migliorano risposta e stabilità; da ultimo, il reggisella Velomann ha un’escursione di 80 mm e una sospensione integrata da 40 mm.

Bianchi e-Arcadex, gravel elettrica: telaio in fibra di carbonio

VEDI ANCHE

POWERTRAIN Il motore centrale è l’affidabile Bosch Performance Line CX da 250W, con 85 Nm di coppia, abbinato alla batteria estraibile Powertube da 500Wh, dotata di cover di protezione. L’autonomia dichiarata è di 115 km (nelle condizioni ideali), e può essere ricaricata in 4 ore.

ANCHE PER TURISMO La versione gravel “pura” è affiancata dall’allestimento Tourer, che prevede portapacchi con capacità di 15 kg, parafanghi e luci anteriore e posteriore. Ideale per chi usa la bicicletta in città, o comuque per muoversi in contesti urbani, ma non disdegna un mezzo capace di affrontare sterrati e strade bianche con tutta tranquillità.

Bianchi e-Arcadex, gravel elettrica: visuale laterale dell'allestimento Tourer

QUANTO COSTA La Bianchi e-Arcadex costa 6.249 euro, mentre la versione Tourer costa 900 euro meno, 5.349 euro.

SCHEDA TECNICA BIANCHI E-ARCADEX

E-Arcadex EKAR 13SP E-Arcadex Tourer GRX 600 11SP Telaio Arcadex aero carbon Arcadex aero carbon Taglie XS, S, M, L, XL XS, S, M, L, XL Forcella Full carbon 1,5” Full carbon 1,5” Comandi Campagnolo EP EKAR 1x13 Shimano GRX 600 11v Cambio Campagnolo RD EKAR 1x13 Shimano GRX 600 Dischi Campagnolo AFS 160 mm Shimano RT-MT800, 160 mm Cerchi Velomann Sport Disc 23-622 Velomann Sport Disc 23-622 Pneumatici Pirelli Cinturato Gravel 40-622 Continental Terra Trail ShieldWall Manubrio Velomann 6061 Velomann 6061 Sella Velomann Velomann Motore Bosch Performance Line CX, 250 W, 85 Nm Bosch Performance Line CX, 250 W, 85 Nm Batteria Bosch Powertube, 500 Wh Bosch Powertube, 500 Wh Autonomia 115 km 115 km Colori Glacial, Desert, Forest Glacial, Desert, Forest Prezzo 6.249 euro 5.349 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/09/2022