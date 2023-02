Tenways CGO600 Pro, e-bike leggera ed economica per la città: eccola in video

Una urban a rapporto fisso con cinghia in carbonio, 100 km di autonomia, freni a disco e un prezzo decisamente competitivo. Il video per scoprirla

Continua ad ampliarsi l’offerta di Tenways, giovane startup che lo scorso anno ha presentato in Italia la sua prima e-bike, una urban ammortizzata leggera e conveniente, la Tenways CGO800S. Rimanendo nello stesso ambito, ossia quello cittadino, il 2023 segna l’arrivo della CGO600 Pro.

Tenways CGO600 Pro: leggera per la città

SPORTIVA Lo stile è sicuramente più dinamico, con un telaio quasi sportivo, la luce anteriore ben integrata nel profilo del piantone e il manubrio stretto e orizzontale: uno stile che avevo già trovato, ancor più estremo, nell’ottima Curt Ampler, provata qualche mese fa. La batteria removibile ha una buona capacità, 360 Wh, che garantisce un’autonomia tra i 70 e i 100 km in base all’utilizzo e alle condizioni della strada; particolare non trascurabile, e anzi irrinunciabile per l’uso cittadino a cui è destinata la CGO600 Pro, la batteria è rivestita nel medesimo colore del telaio.

Tenways CGO600 Pro: i LED che indicano la carica della batteria

DOTAZIONE (QUASI) COMPLETA Di serie la nuova e-bike di Tenways monta pneumatici da 40mm di spessore, perfetti per buche, pavè ma soprattutto per i binari del tram, uno dei principali pericoli quando si pedala nelle grandi città. Non mancano i freni a disco, il cavalletto posteriore regolabile in altezza, la luce posteriore (removibile) e due parafanghi in alluminio. Peccato per l’assenza di un portapacchi.

Tenways CGO600 Pro: il piccolo display nel manubrio

POWERTRAIN Per esigenze di costo e di manutenzione il motore da 250W è posizionato nel mozzo della ruota posteriore, soluzione molto usata in ambito urban, con un sensore di coppia magnetico nell’ingranaggio centrale. Il motore è collegato ai pedali da una cinghia in carbonio Gates, senza cambio: non sporca, non richiede manutenzione ed è praticamente indistruttibile.

LEGGERA Le soluzioni tecniche adottate, tra cui l’uso dell’alluminio per i parafanghi e l’assenza del cambio, rendono la CGO600 Pro particolarmente leggera, quindi maneggevole e perfetta per sgusciare nel traffico cittadino, cosa che non vediamo l’ora di provare quando capiterà sotto le nostre grinfie. Sulla bilancia, la nuova e-bike di Tenways fa segnare solo 16 kg di peso.

Tenways CGO600 Pro: visuale laterale

PREZZO E DISPONIBILITÀ Gli ordini di Tenways CGO600 Pro sono aperti da qualche giorno, sul sito ufficiale dell’azienda; nel periodo di lancio il prezzo d’acquisto sarà di 1.699 euro invece che 1.799 euro. Consegne a partire dai primi giorni di marzo.

SCHEDA TECNICA TENWAYS CGO600 PRO

Motore Brushless da 250W con frizione incorporata Trasmissione Cinghia in carbonio Gates Velocità massima 25km/h Autonomia 70-100km Batteria 360 Wh Freni idraulici a disco Tektro Pneumatici 700*40C CST resistenti alle forature Peso 16kg Carico massimo 120kg Display Display OLED compatto Colori Avocado Green /Midnight Black /Sky Blue /Pebble Grey Prezzo 1.799 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/02/2023