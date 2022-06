Stilosa e conveniente: ecco Tenways CGO800S, nuova e-bike per la città

Disponibile anche in Italia il primo modello della startup nata nel 2021, in promozione fino al 22 giugno. Ecco com’è fatta, la scheda tecnica

C’è sempre spazio per un nuovo produttore di biciclette, ancor di più se sono elettriche, ancor di più se l’azienda che le realizza è una startup nata nel 2021 da un gruppo di giovani ciclisti, maker e creativi. La Tenways CGO800S è il secondo modello presentato dalla giovane azienda, già disponibile in pre-ordine anche in Italia. Andiamo a vederlo più da vicino.

Tenways CGO800S, in promozione fino al 22 giugno

La Tenways CGO800S si presenta con un telaio senza tubo centrale, adatto quindi a tutte le tipologie di abbigliamento, per la massima versatilità di chi si muove in città. Pulito lo stile, con la maggior parte dei cavi che scorre all’interno del telaio. All’anteriore troviamo una forcella ammortizzata, per assorbire le buche e garantire un buon comfort su pavé e strade dissestate, mentre i freni sono a disco idraulici sia davanti che dietro.

TANTA SICUREZZA Tenways CGO800S è una delle poche e-bike a integrare nel gruppo ottico posteriore gli indicatori di direzione, che in città rappresentano un ottimo elemento di sicurezza. Gli pneumatici da 48 mm sono antiforatura, e dovrebbero garantire un passaggio senza pericoli tra i binari del tram. Completa la dotazione: di serie cavalletto, portapacchi posteriore e parafanghi.

Il motore è brushless, da 250W, con un sensore di coppia magnetico che regola la spinta in funzione dello sforzo alle gambe. Montata nel mozzo della ruota posteriore, l’unità è collegata ai pedali tramite la cinghia in carbonio Gates, la soluzione più semplice per le biciclette senza cambio: non si rompe mai, non richiede manutenzione, non si sporca e non fa rumore.

Tenways CGO800S, batteria estraibile da 374 Wh

BATTERIA La batteria è estraibile (protetta da una serratura), così da rendere più facile la ricarica anche senza portarsi appresso tutta la bicicletta, e ha una capacità di 374 Wh, che in condizioni ottimali garantisce un’autonomia dichiarata fino a 100 km.

Tenways CGO800S, il display centrale LCD a colori

Lo schermo LCD a colori è montato al centro del manubrio, e permette di tenere sott’occhio i principali dati di viaggio, dalla velocità istantanea alla carica residua della batteria. Cinque i livelli di assistenza alla pedalata. Sul manubrio si trovano poi, a portata di pollice, i comandi per le frecce, le luci e per cambiare modalità.

APP SENZA TELEFONO La e-bike CGO800S può essere associata alla app Tenways, che funge da navigatore e registra tutti i dati delle uscite in bicicletta. Particolare non trascurabile, l’interfaccia della app può essere proiettata direttamente sullo schermo LCD della bici, così da non dover tenere in mano o fissato a un supporto il proprio smartphone.

Tenways CGO800S, nuova e-bike da città

Tenways CGO800S ha un prezzo consigliato al pubblico di 1.899 euro, ma fino al 22 giugno è possibile pre-ordinarla sul sito ufficiale, in promozione, con uno sconto di 100 euro: il prezzo in offerta è di 1.799 euro.

Telaio Alluminio 6061 Motore Brushless da 250 W Batteria 374 Wh, 36V, estraibile Display Schermo LCD a colori da 3,1 pollici Sensore Sensore di coppia Autonomia da 70 a 100 km Velocità massima 25 km/h Tempo di ricarica 4,5 ore Sistema di trasmissione Gates Carbon Freni A disco idraulici Tektro Pneumatici Antiforatura CST 700*48C Colori Sky Blue, Midnight Black, Pebble Grey Taglia Unica, da 155-190 cm Peso 19 kg Carico massimo 120 kg Prezzo 1.899 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/06/2022