Thok MIG e TK01 Yellow Edition, e-bike in edizione limitata

Allestimento esclusivo per cinquanta esemplari in edizione limitata delle due enduro a pedalata assistita di Thok. Prezzi e schede tecniche

Si è svolto lo scorso fine settimana il Bike Festival di Riva del Garda, dove Thok ha portato le sue due ultime novità MIG e TK01 in edizione limitata Yellow Edition, disponibili in cinquanta esemplari e con l’allestimento più esclusivo di sempre, che prevede anche un personal shopper di Thok.

Thok TK01 Yellow Edition, il motore Shimano EP8

LE E-BIKE La Gli allestimenti Yellow Edition saranno proposti in 20 esemplari numerati per il modello MIG (all mountain), 30 per la TK01 (enduro). La livrea gialla è stata firmata dal designer Aldo Drudi, che da sempre collabora con la casa di Alba, e celebra il legame con Öhlins, altro partner storico di Thok. Al top l’allestimento, che prevede trasmissioni Shimano XT (TK01) o Sram X01 elettronica (MIG), power uniti Shimano EP8 da 85 Nm di coppia, manubrio Renthal in carbonio, freni Braking customizzati Thok, ruote Mavic e cover motore in carbonio.

Thok TK01 Yellow Edition, l'Ohlins centrale

SU MISURA Le Yellow Edition sono assemblate una a una dai meccanici di Thok direttamente in Italia. Gli acquirenti potranno inoltre contare su un personal shopper che si occupa di fornire tutta l’assistenza e i consigli necessari per l’acquisto e la messa a punto della bicicletta, che prevede la taratura mirata delle sospensioni, personalizzazione del telaio con il nome del proprietario e il settaggio di due profili motore (long e fast ride).

Thok MIG Yellow Edition, visuale di 3/4 anteriore

LIMITED BOX Insieme alla bicicletta, i fortunati possessori delle Yellow Edition riceveranno anche una Limited Box contenente il GPS Garmin Edge, un tappeto customizzato per la bici, la garanzia estesa a quattro anni, certificato di autenticità, una maglia nei colori della bici (anch’essa firmata da Drudi) e numerosi altri accessori.

Thok MIG Yellow Edition, sella e manubrio

PREZZI, DOVE ACQUISTARLE Le MIG Ltd e le TK01 Ltd possono essere acquistate solo online al prezzo di 8.690 euro e 8.490 euro rispettivamente, con consegna a domicilio o presso un negozio Thok. I primi dieci acquirenti saranno ospitati al “Tribe”, il raduno annuale dei possessori di biciclette Thok che quest’anno si terrà a Molveno (TN) il 21 e 22 maggio. A loro la bicicletta verrà consegnata direttamente dal CEO dell’azienda e dai suoi meccanici, con la possibilità di trascorrere un intero weekend sui sentieri delle Dolomiti.

SCHEDA TECNICA THOK MIG Yellow Edition

Telaio Thok alluminio 6061 Taglie M (165 – 174 cm), L (174 – 184 cm) Motore Shimano EP8 (250 W, 85 Nm) Batteria Shimano, 630 Wh Display Shimano SC-EM800 Forcella anteriore Ohlins RXF36 150mm Ammortizzatore posteriore Ohlins TTX1 Air 55mm Freni Braking 203 mm Cambio Sram XX1 Eagle Gold Ruote Mavix E-Deemax 29” anteriore, 27,5” posteriore Pneumatici Maxxis Assegai Sella Thok Fit con telaio in carbonio Pedali Crankbrothers Peso 23,4 kg (M, senza pedali) Prezzo 8.690 euro

SCHEDA TECNICA THOK TK01Yellow Edition

Telaio Thok alluminio 6061 Taglie M (167 – 177 cm), L (177 – 184 cm), XL (185+ cm) Motore Shimano EP8 (250 W, 85 Nm) Batteria Shimano, 630 Wh Display Shimano SC-EM800 Forcella anteriore Ohlins RXF38 180mm Ammortizzatore posteriore Ohlins TTX2 Air 65mm Freni Braking 203 mm Cambio Sram XT 12S Ruote Mavix E-Deemax 29” anteriore, 27,5” posteriore Pneumatici Maxxis Assegai Sella Thok Fit con telaio in carbonio regolabile Pedali Crankbrothers Peso 23,4 kg (M, senza pedali) Prezzo 8.490 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/05/2022