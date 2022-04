Thok MIG-HT 2022, mountain bike elettrica dalla doppia anima

Disponibile la nuova versione della “ibrida” MIG-HT di Thok, con un’anima da fuoristradista e la passione per la città. Prezzo e scheda tecnica

Thok è nata nel 2017, e da allora si è sempre e solo occupata di e-bike ad alte prestazioni. Sono sue anche le MIG con marchio Ducati, per intenderci. Per il 2022 la casa di Alba presenta la nuova MIG-HT, che la stessa azienda definisce “ibrida”, per la convivenza all’interno dello stesso mezzo di due anime, una più votata al fuoristrada, una che non disdegna la vita di città.

Thok MIG-HT, e-MTB ibrida: motore centrale, freni a disco

COM’È FATTA Telaio in alluminio 6061 (con parti forgiate e lavorate in CNC e tubi idroformati a spessore variabile), geometria da hardtail con ruote da 29”, forcella RockShox da 120 mm e freni a disco, da 200 mm all’anteriore e 180 al posteriore. Il cambio è uno Shimano Deore a 10 rapporti, mentre gli pneumatici sono Maxxis Ikon 29” da 2.6” di spessore. Elegante, nel suo nero opaco, la livrea disegnata dal designer Aldo Drudi.

VEDI ANCHE

Thok MIG-HT, e-MTB ibrida: qui nella versione da montagna

SHIMANO La batteria Shimano da mezzo kWh montata sotto l’obliquo, come da tradizione Thok, per abbassare il baricentro e migliorare la maneggevolezza della bicicletta. Tenuta al sicuro da una serratura, la batteria è protetta da una cover in plastica, disponibile in due diverse versioni, entrambe vendute insieme alla bicicletta. Il motore, montato in posizione centrale, per migliorare il baricentro e le prestazioni in salita, è uno Shimano E7000 da 60 Nm di coppia massima.

Thok MIG-HT, e-MTB ibrida: geometria hardtail per la massima agilità

PER LA CITTÀ La sua geometria da hardtail la rende divertente in montagna, ma anche versatile e a suo agio in città. In questo caso, conviene pensare al Kit Tourer, disponibile su richiesta, che comprende parafanghi, portapacchi posteriore, luci, cavalletto e gomme stradali Schwalbe da 29” x 2.15.

Thok MIG-HT, e-MTB ibrida: la forcella RockShox da 120 mm

QUANTO COSTA Disponibile sul sito Thok e presso i rivenditori ufficiali, MIG-HT ha un prezzo di vendita consigliato di 3.390 euro (IVA compresa).

SCHEDA TECNICA DI THOK MIG-HT

Telaio Alluminio 6061 con parti forgiate e lavorate in CNC Taglie S - M - L - XL Motore Shimano STEPS E7000, 250W, 60 Nm Batteria Shimano, 504 Wh, impermeabile Display Cyclo Computer SC-E5000 Forcella RockShox RECON RL 120 mm Freni a disco SRAM 200/180 mm Cambio Shimano Deore Ruote THOK con Mozzi Novatec Manubrio THOK alluminio 31,8 mm - rise 0,5 cm Manopole THOK - Lock-On grip Pneumatici Maxxis IKON 29''x2.6, 60 tpi, EXO/TR Sella THOK Fit con telaio in Chromo Kit Tourer Su richiesta, con parafango anteriore e posteriore, cavalletto, porta pacchi, impianto luci e gomme stradali Schwalbe Big Ben 29x2.15

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/04/2022