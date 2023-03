Nuova Audi A4: la sesta generazione si prepara al debutto, ecco la Avant in azione

Dopo le prime indiscrezioni sul suo arrivo nel 2023, arriva qualche dettaglio aggiuntivo sul lancio della A4 di sesta generazione. Innanzitutto, sembra confermato il debutto verso la fione dell'anno, ne sono prova i diversi muletti della versione Avant avvistati durante i collaudi invernali. Si tratta di esemplari ampiamente camuffati, ma oggi sono più chiari alcuni dettagli di stile. Per esempio, detto che l’auto sarà riproposta nelle varianti berlina e station wagon, questa è la prima volta che la vediamo con i fari di serie montati davanti e dietro. La A4 continuerà a essere costruita su una versione modificata della piattaforma MLB già esistente, che è alla base di un'ampia varietà di altri esemplari del Gruppo Volkswagen. Il nuovo modello offrirà una gamma di motori benzina e diesel potenziati mild-hybrid o plug-in hybrid e offerti sia con trazione anteriore sia a quattro ruote motrici (quattro). Markus Hoffmann, responsabile della ricerca e sviluppo di Audi, ha dichiarato: “Oggi disponiamo già di moduli di elettrificazione, dagli ibridi leggeri a quelli ricaricabili alla spina, e ci concentreremo ancora più intensamente sull'elettrificazione nelle auto che verranno in futuro”.

Nuova Audi A4 Avant: possibile debutto a fine 2023 anche in versione SWARRIVA ANCHE LA VARIANTE BEV HIGH PERFORMANCE Voci di corridoio da Ingolstadt, fanno sapere che l’agenda della Casa tedesca include anche un’A4 in versione high performance RS con trazione integrale esclusivamente elettrica e una più convenzionale RS4 ibrida per dare più respiro a una gamma supportata da due diverse architetture costruttive. Una piattaforma sarà utilizzata per le ibride con motore a combustione e l'altra per i modelli puramente elettrici. L'elettrificazione si estenderà a tutta la gamma, fino alla RS4 di prossima generazione, che manterrà l'attuale motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri, ma pronto per ricevere un'assistenza elettrica, che aumenterà la sua potenza oltre i 450 CV del modello esistente. In fase di sviluppo presso la casa automobilistica tedesca c’è anche la nuova A4 e-tron, 100% BEV. Destinata a sfidare la Tesla Model 3 e la nuova BMW i4, si basa sull'architettura Premium Platform Electric (PPE), che è stata sviluppata in un programma congiunto tra Audi e Porsche.

Nuova Audi A4 Avant: motori ibridi ed elettrico, anche in versione sportiva RSFAMILY FEELING CON LA GAMMA ATTUALE La nuova A4 a batterie adotterà uno stile esterno sostanzialmente simile ai modelli con motore a combustione, ma sarà differenziata visivamente da una griglia chiusa e altri elementi di design esclusivi per migliorare la sua efficienza aerodinamica. Anche se non ancora confermato, è probabile che presenti un layout a cinque porte con un portellone posteriore simile all'odierna A5 Sportback. Quando arriverà nel 2024, la A4 e-tron sarà venduta sia con trazione posteriore monomotore, sia quattro ruote motrici con doppio motore, mentre la variante RS elettrica potrebbe arrivare fino a 475 CV e 800 Nm di coppia. Dal punto di vista delle dimensioni, sembra che la nuova A4 sia leggermente cambiata rispetto al modello odierno, che si allunga fino a 4,77 metri, per una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,44 metri. Tra le modifiche apportate alla piattaforma MLB utilizzata dalle versioni benzina e diesel c'è una struttura posteriore modificata per contenere una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh (netti), cioè la stessa utilizzata sulle versioni plug-in delle odierne Q5, A6 e A7. I dettagli rimangono scarsi e oggi offre un'autonomia nel ciclo combinato WLTP fino a 70 chilometri, ma potrebbe aumentare per avvicinarsi a quella dichiarata di 100 chilometri della nuova Mercedes Classe C.

Nuova Audi A4 Avant: design riconoscibile ma più moderno e gradevoleEVOLUZIONE ELETTRICA Ulteriori sviluppi per la piattaforma MLB includono una nuova architettura elettrica con capacità 48V, ciò consentirebbe l'adozione di funzioni aggiuntive come il sistema Dynamic All-Wheel Steering utilizzato da A6, A7, A8, Q7 e Q8, nonché nuove funzioni di guida autonoma di secondo livello, attualmente in fase di sviluppo. Fornisce inoltre la base per una gamma di nuove funzionalità digitali e di connettività. Tra questi sarà incluso il servizio near-field sviluppato da Audi e Huawei per consentire il pagamento senza contatto per rifornimento o ricarica elettrica, pedaggi, parcheggio e altri servizi dall'interno dell'auto tramite l'app MyAudi. Lato guidabilità e comfort, la nuova A4 sarà equipaggiata con una versione aggiornata delle sospensioni anteriori e posteriori Multilink del modello attuale, con smorzamento adattivo su modelli top di gamma.

Nuova Audi A4 Avant: arriverà con trazione anteriore e integrale e cambio automaticoFIDUCIA AL MOTORE DUEMILA IBRIDO Il motore a combustione chiave per la A4 2023 è la versione di quinta generazione del quattro cilindri turbo da 2,0 litri, introdotta per la prima volta nel 2008 e riprogettata per soddisfare le più severe normative sulle emissioni Euro 7 con una serie di innovazioni, tra cui l'iniezione di carburante di nuova concezione e i sistemi di filtro antiparticolato. I motori a combustione riprogettati per la A4 saranno abbinati esclusivamente a un cambio automatico a doppia frizione a sette marce o a otto marce con convertitore di coppia per garantire la massima efficienza e ridurre al minimo le emissioni. Il cambio manuale a sei marce sarà disponibile sui modelli alla base della gamma, ma non si sa nulla sul suo utilizzo a livello globale o per un numero ristretto di mercati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/03/2023