Audi Q3 e Q5 Identity Black, i quattro anelli in abito scuro. Il video

Arriva anche sui due bestseller di Ingolstadt l’allestimento “total black”, il nero discreto per chi non ama ostentare. Prezzi e disponibilità

Se cromature e alluminio continuano a piacere molto ai clienti dell’estremo Oriente, Cina in particolare, nel Vecchio Continente si fa sempre più strada l’understatement di chi non ama ostentare. Black is the new Chrome, insomma, e anche Audi si adegua. Del resto, il logo cromato in rilievo si prepara ad essere mandato in pensione, sostituito da un più moderno disegno bidimensionale che ha debuttato sulla enorme calandra della nuova Q8 e-tron.

Audi Q3 e Q5 Identity Black, il SUV Q3 di 3/4 anteriore

BEST SELLER Già disponibile dal 2019 su Audi A1 Sportback e Audi Q2, il look discreto piace sempre di più ai clienti, con una domanda cresciuta del 75% negli ultimi anni. Inevitabile dunque che l’allestimento Identity Black si prepari al debutto anche sulle best seller A3 Sportback, Q3 e Q5 (anche nelle versioni coupé): del resto, la gamma “Q” rappresenta da sola il 54% del venduto di Audi in Italia, con il 25% preso da Q3 e Q3 Sportback.

Audi Q3 e Q5 Identity Black, i due SUV per le strade di Roma

VEDO NERO Le versioni Identity Black di Q3 e Q5 si caratterizzano per le finiture nero lucide negli inserti dei paraurti, nella griglia Single Frame frontale, nelle cornici dei finestrini e nelle calotte dei retrovisori, sul logo Audi e sulla sigla del modello. All’esterno si aggiungono anche i vetri posteriori scuri, i cerchi in lega Audi Sport da 20” a doppie razze con tornitura lucida per la Q3 e da 21” per la Q5 con razze a V color nero antracite e tornitura a specchio. Per la sola Q5, l’allestimento aggiunge gli ottimi fari a matrice di LED e, nell’abitacolo, inserti in lacca lucida nera per cruscotto, portiere e console centrale.

Audi Q3 e Q5 Identity Black, la console centrale nero lucido di Q5

PREZZI Già a listino per tutte le versioni a benzina, gasolio e plug-in (con l’unica eccezione delle varianti sportive RS Q3 e RS Q3 Sportback), gli allestimenti Identity Black costano 2.400 euro in più rispetto alla versione S line. Per Audi Q3 e Audi Q3 Sportback i prezzi partono da 47.000 euro e da 49.950 euro rispettivamente, mentre per le sorelle maggiori Q5 e Q5 Sportback si parte da 66.850 euro e 68.650.

Pubblicato da Redazione, 03/03/2023