Audi RS 4 Avant e RS 5 Competition (Plus), quel guizzo in più

Il look sportivo non è che una conseguenza. Il sostantivo Competition, preceduto dalle sigle RS4 o RS5, è sinonimo prima di tutto di performance più elevate ancora. Annunciati la scorsa primavera e in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, i pacchetti speciali dedicati a RS4 Avant e a RS5 (sia in carrozzeria Coupé, sia Sportback) sono ora ordinabili. Già, ''i pacchetti'': c'è anche il Competition Plus. Breve ripasso.

Audi RS5 Sportback, RS5 Coupé e RS4 Avant, più veloci con Competition Pack

PERFORMANCE Ambedue i nuovi pack condividono l’innalzamento della velocità massima da 280 km/h a 290 km/h e l’upgrade dei software di cambio tiptronic a otto rapporti (tempi d’innesto più ridotti) e centralina motore: optando per la modalità dynamic del sistema Audi drive select, l’erogazione del V6 2.9 TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm diviene ancora più reattiva. Per capirci: con Competition pack, Audi RS4 Avant scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, un tempo migliore di 2 decimi rispetto alla versione di serie. 0-100 km/h in 3,8 secondi per Audi RS5, anch’essa più veloce di un decimo di RS5 ''base''.

Audi RS4 Avant Competition, 0-100 km/h in 3,9 secondi

TECNICA Incluso in entrambi i pacchetti Competition è anche l’impianto di scarico sportivo RS con terminali in nero opaco, mentre un'esclusiva dei modelli Competition Plus sono sia lo sterzo più diretto (rapporto di 13,1:1 anziché 15,9:1), sia la nuova taratura del differenziale posteriore sportivo, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote, sia infine i nuovi ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente. L’altezza da terra si riduce di -10 mm rispetto alle versioni RS standard, mentre agendo sulle ghiere in corrispondenza dell’estremità inferiore delle molle è possibile ribassare ulteriormente l’assetto di 10 mm. Scegliendo Competition Plus si hanno anche i freni carboceramici anteriori con pinze di colore rosso.

RS4 Avant Competition, telaio più sportivo

DESIGN Entrambi i pacchetti prevedono rivestimenti dei sedili in microfibra Dinamica e pelle Nappa, corredati di impunture a nido d’ape e di logo RS lungo gli schienali, inoltre cerchi in lega specifici da 20 pollici con design a 5 razze a Y in nero Phantom, torniti a specchio, infine - a richiesta - le calotte dei retrovisori in carbonio opaco. RS4 Avant si avvale dei proiettori a LED Audi Matrix, mentre RS5 può contare anche sulla luce laser.

I sedili in Dinamica e pelle Nappa

LISTINO PREZZI Da febbraio 2023 regolarmente a catalogo, il pacchetto Competition è in vendita a 9.900 euro. La variante più estrema Competition Plus è disponibile a 22.500 euro per RS5 Coupé e a 24.250 euro per RS4 Avant e RS5 Sportback.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2023