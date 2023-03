Audi conferma, nel 2027 in arrivo una BEV compatta per sostituire la A3

Corre veloce il programma di transizione elettrica Audi, che sta lanciando una serie di modelli per coprire ogni segmento. Dalle più grosse alle compatte, dalle berline ai SUV, a Ingolstadt sono in piena “trance agonistica” e continuano ad arrivare conferme sui programmi futuri. Dopo il SUV Q6 e-tron, l’ultimo in ordine di tempo, i tedeschi hanno messo nel mirino il segmento C e alla recente riunione annuale, il CEO Markus Deusmann ha confermato che lanceranno un nuovo modello compatto a batterie, che dovrebbe essere basato sulla piattaforma EV di nuova generazione del Gruppo Volkswagen, ancora inedita. “Abbiamo impostato la rotta per diventare elettrici al 100%”, ha dichiarato il capo di Audi, alla conferenza annuale. “Entro il 2027, cercheremo di offrire un veicolo completamente elettrico in ogni segmento principale. Di recente abbiamo deciso di lanciare anche un ulteriore modello elettrico entry-level sotto la Q4 e-tron”.

Audi A3 BEV: confermato l'arrivo della compatta elettrica nel 2027 (nella foto la PHEV)UNA A3 ELETTRICA PER AMPLIARE LA GAMMA Sebbene il management non abbia rivelato ulteriori dettagli, l’inedito modello dovrebbe fungere da sostituto della A3. La nuova EV alla base della gamma dovrebbe essere offerta come berlina a quattro porte a due e tre volumi, secondo la stampa anglosassone che però non cita la fonte dell’informazione. Il modello dovrebbe essere basato sull'architettura SSP (Scalable Systems Platform) di prossima generazione di VW, che attualmente ha il nome in codice Project Trinity, anche se rapporti separati suggerivano che il progetto della nuova piattaforma si fosse un po’ arenato. VW ha affermato in passato che l'architettura SSP rappresenterà un miglioramento rispetto all'attuale piattaforma MEB, offrendo un'autonomia fino a 700 km. L’architettura sarà inoltre in grado di sostenere ricariche fino a 270 kW, il che dovrebbe consentire ai veicoli elettrici basati su di essa di ricavare circa 130 km di autonomia extra in soli 10 minuti.

Audi A3 BEV: il CEO della Casa tedesca conferma l'arrivo della compatta PIÙ DI DIECI BEV ENTRO DUE ANNI L'Audi entry-level elettrica trarrà vantaggio dalla nuova tecnologia delle batterie “Unified Cell” di VW, ma sarà anche compatibile con le batterie allo stato solido. Duesmann ha aggiunto che Audi prevede di svelare 20 nuovi modelli, più della metà dei quali saranno completamente elettrici, entro il 2025. La sostituta elettrica dell'A3 seguirà probabilmente l'arrivo della Q6 e-tron, il primo modello basato sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) di fascia alta.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/03/2023