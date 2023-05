Elettra Lamborghini: per il compleanno arriva un'Audi R8 Spyder

Lo scorso 17 maggio Elettra Lamborghini ha spento 29 candeline. Un compleanno che non è di certo passato inosservato sui social, dove il marito Nick van de Wall (Afrojack) ha pubblicato un post con tanto di dedica: ''Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie''. A breve è seguita la risposta di Elettra, che nelle sue story ha ringraziato la sua dolce metà mostrando ai follower il suo regalo di compleanno: una meravigliosa Audi R8 Spyder V10 tutta infiocchettata.

L'Audi R8 Spyder V10 di Elettra Lamborghini

AUDI VS LAMBORGHINI Beh, se vi aspettavate una ''scontatissima'' Lamborghini (magari la nuova Revuelto) sarete rimasti sicuramente delusi. Elettra sembra però aver apprezzato moltissimo il regalo, tanto che la replica social della cantante non si è fatta attendere. ''Il regalo di mio marito. Un pazzo''', ha ironizzato l’ereditiera aggiungendo tre cuoricini per celare la targa. Un ''sacrilegio'' oneroso visto che l’auto vale qualcosa come 180.000 euro. Una cifra davvero da capogiro per un bolide da oltre 600 CV.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/05/2023