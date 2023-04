Audi House of Progress: alla Milano Design Week si parla di tecnica e di futuro

Ventidue monoliti in acciaio specchiato disposti in modo circolare che si stagliano verso il cielo: questo il primo impatto con Audi House of Progress, l’hub creativo della Casa tedesca che fino al 23 aprile animerà la Milano Design Week. L’installazione The Domino Act è il cuore della presenza Audi al Fuorisalone di Milano. Situata in Corso Venezia 11, Audi House of Progress si conferma uno dei luoghi cardine dell’evento meneghino. L’installazione occupa i suggestivi spazi del Portrait Milano, hotel del marchio di ospitalità fiorentino Lungarno Collection, di proprietà della storica famiglia Ferragamo.

Audi House of Progress: l'installazione The Domino Act

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO Centralità sottolineata dal progetto del designer Gabriele Chiave con il collettivo creativo Controvento che reinterpreta artisticamente il concetto di sostenibilità attraverso quello del domino per evidenziare come la decisione in un ambito strategico possa innescare un processo virtuoso impattando sugli altri. L’installazione esalta l'importanza di porre i valori umani al centro di tutto, come metaforicamente rappresentato appunto da Audi skysphere concept (qui il nostro approfondimento), l’avveniristica roadster full electric dal passo variabile che debutta in anteprima assoluta per il pubblico italiano.

VEDI ANCHE

Audi House of Progress: i protagonisti del dibattito

TEMI SCOTTANTI L’iconica location milanese, culla di confronti umanistici già nei secoli scorsi, con la sua moderna Piazza del Quadrilatero si è ben presto trasformata in nuovo punto d’incontro e discussione. Le suggestioni regalate dall’installazione consentono infatti di focalizzare l’attenzione su temi di attualità quali: l’intelligenza artificiale e il rapporto fra uomo e tecnica. Ad animare i dibattiti della serata il professor Umberto Galimberti, Federico Marchetti (fondatore di YOOX e pioniere della sostenibilità nella moda) e Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia. A moderare il confronto: la giornalista Francesca Fagnani. Ospiti d’eccezione, in grado di suggerire nuove prospettive e visioni critiche sul futuro che verrà!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/04/2023