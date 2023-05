Prova di Audi Q4 40 e-tron: ti porta lontano, ma senza svenarti

Di auto elettriche ne ho ormai provate parecchie: giocando con autonomia, carica e numeretti, mi sto sempre più convincendo del fatto che le motorizzazioni di punta (quelle che le case tendono a darci da provare) non siano poi le più interessanti per chi l’auto la deve usare tutti i giorni. Ed è per questo che sono particolarmente contento di aver potuto guidare Audi Q4 e-tron 40, quella con la motorizzazione d’attacco della gamma. Vediamo come se l’è cavata.

Audi Q4 40 e-tron, visuale frontale

Non arriverei certo a definirla originale, e neppure innovativa (dietro c’è anche la ormai abusata linea rossa che attraversa il portellone e unisce i due fari posteriori), ma riesce comunque a distinguersi dalle altre Q della gamma Audi per alcuni dettagli, a cominciare dal muso imponente, con l’enorme griglia Single Frame di color nero lucido, chiusa, che si estende anche sotto i gruppi ottici. Uno stile riuscito, che non a caso è stato ripreso anche dalla più recente (e grande) Q8 e-tron.

Audi Q4 40 e-tron, visuale di 3/4 posteriore

SE LA CAVA In generale preferisco (e sono in buona compagnia) i SUV coupé rispetto a quelli più tradizionali, e anche in casa Audi trovo più riuscite le versioni Sportback, ma Q4 ha comunque una linea ben proporzionata, con la coda meno pesante delle sue sorelle. La linea di cintura alta conferisce presenza muscolare su strada, grazie anche al cofano corto e alle “spalle” robuste sopra i passaruota posteriori. Riusciti gli interventi estetici che alleggeriscono un po’ il tutto, dalle “doppie” minigonne laterali alla linea nera che scorre sotto il tetto, e che unisce idealmente parabrezza e lunotto.

Audi Q4 40 e-tron, visuale laterale

DIMENSIONI Vista da fuori (e guidata da dentro) Audi Q4 e-tron sembra più grande di quanto non sia in realtà, anche se si può certo definire compatta: da paraurti a paraurti misura 4.588 mm, è larga 1.865 mm e alta 1.632 mm, con un generoso passo di 2.764 mm. Durante la prova ho apprezzato la buona visibilità, anche laterale, che permette di uscire dagli incroci con la giusta sicurezza. Il lunotto è piccolo, ma quella è ormai cosa a cui abbiamo dovuto abituarci da tempo, nel bene o nel male.

Audi Q4 40 e-tron, interni austeri ma curati

L’interno di Q4 e-tron è quello delle Audi più recenti: austero e rigoroso nello stile, tagliente e pieno di spigoli. Non è l’auto per chi cerca emozioni appena aperta la portiera, ma questo già lo sapevamo; piuttosto, è l’auto per chi cerca materiali di qualità e cura nelle finiture. Morbida la plancia nella parte alta, mentre sotto la cintura trovo plastiche durette, così come i rivestimenti davanti al passeggero, realizzati con un materiale che ricorda il metallo lavorato: belli da vedere, un po’ meno da toccare.

Audi Q4 40 e-tron, la console centrale sporgente

GUARDARE MA NON TOCCARE Bello lo stile del volante a due razze a forma esagonale, “tagliato” in alto e in basso, ma i comandi touch non sono il massimo della praticità e della comodità: si possono attivare tramite pressione e facendo scorrere le dita, il che porta spesso ad attivazioni accidentali. Piccolo il selettore della modalità di marcia nella console centrale che sporge dalla plancia: una soluzione moderna che su un’elettrica sta che è un bijou. La plastica lucida nera, invece, tanto di moda tra i brand premium, rimane un “collettore” di ditate che non mi convince.

Audi Q4 40 e-tron, sportivi e confortevoli i sedili

Nell’abitacolo di Audi Q4 mi trovo subito a mio agio: per la facilità con cui imposto la corretta posizione di guida (manuali le regolazioni del sedile, elettriche quelle del supporto lombare), per i comandi razionali, ben disposti e a portata di mano. Solo la levetta degli ADAS, sotto quella delle “frecce”, continua a sembrarmi meno pratica di tante altre soluzioni viste altrove, e nell’uso mi distrae più di quanto vorrei.

Audi Q4 40 e-tron, bello il volante dal taglio moderno

UN POSTO PER OGNI COSA Non male la praticità, anche se da questo punto di vista il cugino Enyaq è una spanna sopra: i portaoggetti non mancano, anche a portata di mano, e tutti hanno il fondo in plastica antiscivolo. Originali e comodi i portabottiglie nella parte alta delle portiere, che sopperiscono a tasche piccoline e non rivestite. Mi piace la piastra di ricarica wireless che tiene il telefono in verticale (di serie su tutti gli allestimenti tranne quello base), così da non rubare spazio prezioso ad altri portaoggetti.

OCCHIO ALLE SCARPE! Tanto lo spazio per i passeggeri, anche i due dietro, che possono contare su parecchi centimetri per le gambe e per la testa, e su un pavimento piatto dove appoggiare comodamente i piedi. L’eventuale quinto passeggero, al solito, deve fare i conti con una seduta centrale un po’ rialzata e rigida. Pollice su per clima trizona (su richiesta, 840 euro), che permette di regolare la temperatura anche per la seconda fila di sedili, pollice giù per le guide di scorrimento dei sedili anteriori non rivestite, che rischiano di rovinare le scarpe.

Audi Q4 40 e-tron, il bagagliaio è ben rifinito e sfruttabile

PERFETTO (O QUASI) Il senso pratico tutto tedesco trova la sua massima espressione nel bagagliaio, che non sacrifica nulla sull’altare dello stile: spazioso (520/1.490 litri), ben rifinito e dalla forma regolare, con schienale frazionato 40:20:40 (su richiesta, 300 euro), la botola passante per gli sci, due gavoni laterali e un ampio doppio fondo che permette di stivare cose tipo i cavi di ricarica. L’unica - piccola - pecca è l’assenza delle leve per sganciare i sedili direttamente dal vano di carico.

Veloce e reattivo l’infotainment, ricco di funzioni e con un’interfaccia discretamente intuitiva, anche se graficamente comincia a risentire un po’ dell’età. Il cruscotto digitale, di serie sull’allestimento Business Advanced di questa prova, è configurabile e permette di tenere sempre sott’occhio tutto quello che serve, dai consumi alle mappe del navigatore in full-screen. Ottima la presenza di Apple CarPlay e Android Auto anche wireless (su tutti gli allestimenti tranne quello base).

Audi Q4 40 e-tron, l'infotainment ha una grafica un po' datata

ADAS Completa la suite di aiuti alla guida di serie per questo allestimento, dal cruise control adattivo alla telecamera di retromarcia: durante la marcia intervengono molto rapidamente e con grande efficacia, senza mai risultare bruschi. Tanto di cappello all’assistente di parcheggio, che trova il modo di infilare la Q4 anche in spazi piuttosto angusti, e con una rapidità di manovra che all’inizio quasi spaventa.

Audi Q4 40 e-tron, nell'uso quotidiano sono quasi 400 i km di autonomia

Tornando al discorso fatto all’inizio, il motore di Q4 e-tron è lo stesso usato su tante auto del gruppo Volkswagen, dalla piccola ID.3 alla più grande Enyaq, e con le cugine condivide la fluidità dell’erogazione e della progressione. Non strappa, ma tira bene e quanto serve: la Q4 e-tron è decisamente più pesante della compatta Volkswagen (2.125 kg contro i 1.720 della berlinetta), ma i suoi 204 CV sono comunque più che sufficienti per dare al SUV tedesco il brio necessario per muoversi con scioltezza in città e sulle statali. Senza strafare, insomma (la velocità massima è di 160 km/h e lo 0-100 si copre in 8,5 secondi), ma senza neppure avvertire il bisogno di chissà quanta verve in più.

Audi Q4 40 e-tron, 204 CV e trazione posteriore!

COME LA VUOI TU Diverse modalità di guida, che intervengono solo sulla durezza dello sterzo progressivo e sulla risposta del motore: Efficiency è quella che punta a massimizzare l’autonomia rallentando la risposta dell’acceleratore, soprattutto in partenza, e tagliando la velocità massima; Dynamic al contrario rende molto pronta la risposta dell’acceleratore, quasi brusca, e mettendo a disposizione tutta la coppia del motore fin da subito, che infatti risponde molto prontamente. Comfort è una via di mezzo, ma di fatto è la soluzione più giusta: l’accelerazione nelle partenze da fermo non ha il fastidioso “effetto strappo” di alcune BEV, mentre la capacità di ripresa del motore in velocità e nei sorpassi è praticamente identica.

Audi Q4 40 e-tron, ottima auto da famiglia, spaziosa e comoda

FISCHIA UN PO’ Come la sorella Enyaq, anche Q4 e-tron si rivela un’ottima auto da famiglia, con una guida equilibrata e affidabile: il rollio è contenuto, e non perde mai la testa nelle manovre d’emergenza. L’elettronica è piuttosto conservativa, una scelta che non mi sento di biasimare per un SUV da famiglia a trazione posteriore; già togliendo l’ESP, però, si mette di traverso sugli sterrati con discreta facilità. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé in città, mentre sullo sconnesso tendono a dare una risposta più secca, specialmente all’anteriore. Tanti, e inaspettati vista la marca (e il prezzo) dell’auto, i fruscii aerodinamici, anche a velocità contenute, intorno agli 80/90 km/h.

Audi Q4 40 e-tron, la prova su strada del primo SUV elettrico di Ingolstadt

NON FRENA DA SOLA Come le altre elettriche del gruppo Volkswagen anche Q4 e-tron non ha la guida one pedal: un vero peccato, specialmente se vi muovete spesso in città. La frenata rigenerativa lavora comunque bene, senza risultare troppo brusca o violenta. Mi ha convinto meno l’impianto frenante meccanico, quando sollecitato nelle forti decelerazioni: i tamburi posteriori, per quanto discretamente colorati di nero, possono aver senso su auto più piccole come la già citata ID.3, ma la stazza di un SUV da quattro metri e sessanta e due tonnellate abbondanti di peso imporrebbero qualcosa di più incisivo.

Audi Q4 40 e-tron, la presa di ricarica

Il motore non è potentissimo, e l’auto non pesa poco: confesso che non ero granché ottimista, ma altrettanto onestamente confesso di essermi dovuto ricredere. Secondo la casa, la batteria da 82 kWh (77 kWh netti) garantisce un’autonomia tra i 447 e i 528 km. Nelle due settimane in cui ho avuto a disposizione Audi Q4 e-tron ho percorso più di 500 km, prevalentemente in città e sulle statali, con un paio di escursioni in autostrada: alla fine della prova il computer di bordo segnava un consumo medio di 20,3 kWh/100 km, a una velocità media di 29 km/h (evviva il traffico!), per un’autonomia reale di 380 km. Nello specifico, in città il consumo cala sensibilmente, sui 16/17 kWh/100 km, portando l’autonomia intorno ai 500 km. Sulle statali e in tangenziale il consumo medio è di circa 18,5 kWh/100 km, con un’autonomia di circa 420 km, mentre in autostrada le alte velocità e la silhouette tutt’altro che snella di Q4 si fanno sentire: 24,2 kWh/100 km il consumo rilevato, per un’autonomia di 320 km. La potenza di ricarica in corrente alternata è di 11 kW, in corrente continua di ''soli'' 135 kW.

Audi Q4 40 e-tron, la grande griglia chiusa anteriore

La Audi Q4 40 e-tron Business Advanced di questa prova costa 62.800 euro (e non accede agli incentivi statali), ed è già ben equipaggiata, soprattutto sul fronte della sicurezza, con infotainment e navigatore connesso e tutti gli ADAS. Come abitudine in quel di Ingolstadt, però, la lista degli optional è alquanto lunga, e cambia molto il prezzo finale: questo esemplare monta - tra i tanti - lo sterzo progressivo, i cerchi da 20” e i sedili sportivi, il portellone elettrico, il clima trizona con pompa di calore e pre-riscaldamento da remoto tramite app, il parabrezza riscaldabile e le ottime luci a matrice di LED. Quasi 12mila euro di accessori, che fanno lievitare il conto finale a 74.530 euro.

Dimensioni 4.588 x 1.865 x 1.632 mm Passo 2.764 mm Massa 2.125 kg Capacità bagagliaio 520 / 1.490 litri Potenza 204 CV (150 kW) Coppia massima 310 Nm Batteria 82 kWh (77 kWh netti) Autonomia 447 – 528 km Trasmissione Posteriore elettrica Velocità massima 160 km/h (autolimitata) Accelerazione 0-100 km/h 8,5 secondi Consumi 19,6 kWh/100 km Prezzo 62.800 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/05/2023