Sempre più intrattenimento, sempre meno automobile? Youtube arriva sulle Audi

Continua l’ampliamento dell’offerta di intrattenimento a bordo delle macchine con i quattro anelli sul cofano: dopo TikTok e Spotify tocca a YouTube, il social network video più utilizzato al mondo (pensate che ogni minuto vengono caricate più di 500 ore di contenuti nuovi!).

UN NUOVO APP STORE Entro la fine dell’anno verrà installato (tramite un aggiornamento over-the-air) sulle Audi più recenti un nuovo app store, sviluppato dalla divisione software Cariad del gruppo Volkswagen, che permetterà di scaricare nell’infotainment della propria auto una serie di app di terze parti, tra cui i già citati YouTube, TikTok e Spotify, ma anche altre app dedicate alla navigazione, al gaming, al meteo, alla ricarica e ai parcheggi: tutto a portata di mano, sullo schermo principale dell’auto, senza dover passare dallo smartphone.

COME FUNZIONA La app di YouTube funziona in maniera del tutto equivalente a quella che già utilizziamo sui nostri dispositivi, e permette di guardarsi video, notizie e contenuti di nostro interesse (come il canale di Motorbox, per esempio!). L’unica limitazione, ovviamente, è che lo streaming video funziona solo a vettura ferma: mentre si è in colonna, durante la ricarica o in una pausa dal viaggio. La app permette anche di accedere alla funzionalità Premium registrandosi con il proprio account, così da usufruire di contenuti senza pubblicità, e alla sezione YouTube Kids.

I MODELLI Il nuovo app store, così come l’app di YouTube nel sistema di infotainment dell’auto, arriverà in Italia entro la fine del 2023 per diversi modelli Audi. nella fattispecie, quelli dotati della versione più recente della piattaforma infotainment MIB 3: A4 e A5, Q5, A6 e A7 Sportback, A8, Q8 e-tron ed e-tron GT. Nel 2024 il nuovo app store debutterà sugli altri modelli del gruppo Volkswagen che montano lo stesso hardware.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/08/2023