Audi RS Q8, come cambia con il facelift: anticipazioni e foto spia

Spiato al Nurburgring il prototipo della nuova Audi RS Q8. Come cambia la cugina in doppiopetto della Lamborghini Urus

Audi Q8, il SUV di punta della Casa di Ingolstadt, è quasi pronto per un aggiornamento di metà carriera. Lo dimostrano i prototipi camuffati di Q8, Q8 TFSI e SQ8 che i nostri fotografi hanno paparazzato negli ultimi mesi. Il restyling, ovviamente, include la variante più potente della gamma Audi RS Q8, che è quasi una Lamborghini Urus in doppiopetto, appena avvistata durante i test ad alta velocità sul circuito tedesco del Nürburgring.

Audi RS Q8 2024, il prototipo del facelift

COSA (NON) SI VEDE A giudicare dalle camuffature, candidati a cambiare con il facelift sono paraurti, parafanghi, sottoporta, portellone e luci. Nuovi i gruppi ottici a LED e la grafica dei fanali posteriori, come nuova è la griglia Singleframe a nido d'ape, che guadagna fori più grandi. Ridisegnate anche le prese d'aria del paraurti, ora più simili a quelle della elettrica Q8 e-tron (qui la nostra prova), mentre i parafanghi anteriori e posteriori sembrano invariati, ma la pellicola mimetica potrebbe nascondere qualche sottile differenza. Idem per la coda ad eccezione dei gruppi ottici ed eventualmente del diffusore posteriore.

Audi RS Q8 2024, vista laterale

IPOTESI SU INTERNI E MOTORE Normalmente con i facelift arrivano anche interni rinfrescati con nuove opzioni per la tappezzeria e aggiornamenti all'infotainment e alle funzioni connesse. L'obiettivo è tenere il passo con concorrenti quali la BMW X6 M, la Mercedes-AMG GLE Coupé e la Porsche Cayenne Coupé, che come Audi e Lamborghini fa parte del grande gruppo Volkswagen. Quanto al motore, siamo nel campo delle speculazioni, ma è improbabile che gli attuali 600 CV e 800 Nm erogati dal 4,0 litri V8 mild hybrid possano bastare: con il nuovo modello un incremento - piccolo o grande che sia - è quasi d'obbligo.

Audi RS Q8, l'arrivo del facelift è previsto nel 2024

QUANDO ARRIVA Il lancio della rinnovata Audi RS Q8 è previsto per il 2024, a sei anni dal debutto del 2018. Un facelift in punta di matita che sembra dar forza ai rumors secondo cui una seconda generazione completamente nuova di Audi Q8 sarebbe in arrivo nel 2026, quando Audi porterà sul mercato il suo ultimo modello con motore a combustione prima dedicarsi esclusivamente ai veicoli elettrici a partire dal 2033.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/07/2023