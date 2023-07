Audi RS3 Sportback: restyling o nuova generazione? Eccola in azione

Beccata in pista la hot-hatch tedesca con le pellicole mimetiche che nascondono un look inedito, che la rendono più matura e attuale

L'Audi RS 3 Sportback è una delle hot-hatch più… “hot” degli ultimi tempi. Una berlinetta capace di 400 CV e 500 Nm, sprigionati dal suo cinque cilindri turbo di 2,5 litri, che è anche un piacere da ascoltare grazie alla sinfonia sparata dai suoi due tubi di scarico ovali. La sportiva di Ingolstadt ha riscosso un bel successo, ma è già ora di un passaggio in beauty farm e le foto che vedete ne sono la prova. Si, perché la RS3 colpisce l’occhio per il suo stile equilibrato fra sportività ed eleganza, ma i designer tedeschi hanno trovato alcuni punti del suo design che possono essere aggiornati.

Audi RS 3 Sportback: la nuova hot-hatch tedesca cambia il designAGGIORNAMENTO DI STILE IN ARRIVO Le immagini scattate ai prototipi impegnati nei test dinamici sul circuito tedesco del Nürburgring mostrano che la RS3 riceverà un massiccio aggiornamento esterno anche se ne ha ricevuto uno più leggero poco più di un anno fa. Esternamente, l'attuale generazione è ancora fresca, poiché è stata aggiornata con una zona posteriore più aggressiva e più in linea con lo stile della RS 6 Avant, mentre la parte anteriore presenta ampie prese d’aria davanti alle ruote anteriori. Con queste modifiche sono arrivati anche nuovi fari e fanali posteriori.

Audi RS 3 Sportback: cambierà il frontale con una nuova calandra e altri dettagliMA È RESTYLING O NUOVA GENERAZIONE? Questi scatti spia mostrano quella che sembra una nuova generazione della RS3 piuttosto che un restyling. Il disegno della calandra è più in linea con quello che si trova sulla RS7 Sportback, con una griglia centrale più incisiva rispetto a quelle laterali. La parte anteriore sembra più elegante, come se appartenesse a un modello più grande, per esempio la S4. La porzione anteriore di questa probabile inedita RS3 non è l'unica parte a sembrare diversa dalla generazione attuale. Intorno alla zona posteriore dell'auto, anche il diffusore e i pannelli laterali sembrano modificati. I fanali scorrono più fluidamente rispetto a oggi. Con il nuovo paraurti posteriore e il diffusore, la RS3 ha un aspetto più slanciato. Poi, ci sono gli ormai iconici tubi di scarico ovali, autografo di tutte le RS di Audi, che regalano tanta aggressività alla compatta di Ingolstadt. Infine, il lancio della prossima RS3 non dovrebbe avvenire prima di un anno e mezzo, visto che il modello attuale ha debuttato meno di due anni fa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/07/2023