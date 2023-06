Nuova Audi RS7: in arrivo la supersportiva ricaricabile alla spina

Nonostante Audi stia riversando la maggior parte dei suoi sforzi verso un futuro 100% elettrico, il brand sportivo RS di Audi Sport è in piena fase creativa e dopo i muletti della RS6 Avant, ecco le prime immagini di un modello berlina impegnato nei test dinamici, che potrebbe chiamarsi RS7. Dalle foto si capisce che si tratta di un’auto ad alte prestazioni, anche se l’ampia mimetizzazione nasconde quasi del tutto i suoi tratti.

Nuova Audi RS7: parafanghi larghi e doppio tubo di scarico ovaleUNA A6 BERLINA CON LE SPALLE LARGHE I prototipi vestono i panni della A6 modificata con ampi passaruota e grandi tubi di scarico doppi, che spuntano dal paraurti posteriore: un segno rivelatore di un modello RS, secondo la consueta strategia di design di Audi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche del propulsore, non c’è molto da dire poiché i dati sono troppo scarni per un’analisi approfondita. Sebbene sia certo che sarà un modello plug-in hybrid, è troppo presto per sapere se la nuova RS7 utilizzerà un V8 o ridimensionerà il suo motore a combustione (come ha fatto Mercedes-AMG con la sua ultima C63 a 4 cilindri).

VEDI ANCHE

Nuova Audi RS7: sarà equipaggiata con motore plug-in hybridCAMBIERÀ IL NOME DEI MODELLI Tuttavia, una caratteristica sembra certa e cioè che il nuovo nome fa parte del rinnovamento della nomenclatura dei modelli di casa. Infatti, Audi ha confermato che quelli con numero pari saranno elettrici (quando arriverà la prossima generazione), mentre quelli con numero dispari saranno ancora dotati di motori endotermici (elettrificati) per il prossimo futuro. Se ci pensiamo, questa scelta trova conferma con la Q4 e-tron e la Q8 e-tron già a listino e la stessa soluzione è appannaggio di modelli che arriveranno in futuro come la berlina e la station wagon A6 e-tron. La RS7 poterebbe debuttare entro la fine dell’anno prossimo in ottica di competizione con le rivali di sempre, BMW e Mercedes, che sono già al lavoro sulla prossima M5 e sulla Classe E AMG, previste per il 2024 o il 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/06/2023