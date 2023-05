Più ricche, anche di personalità: ecco le novità di Audi A6 e A7 per il 2024

Cambiano, si arricchiscono nella dotazione di serie e si semplificano nella gamma le Audi A6 (compresa la variante Avant station wagon) e Audi A7 Sportback, pronte al debutto del MY24.

Audi A6 e A7 Sportback, le novità del MY24: ecco come cambiano le berline tedesche

LE NOVITÀ FUORI Nuove le finiture del grande single frame anteriore, adesso con struttura a nido d’ape derivato dalla divisione Audi Sport, in nero opaco con cornice cromata negli allestimenti base, oppure in cromo scuro opaco in quelli superiori. Cambia lo stile - ma non la forma - delle prese d’aria, così come quello dell’estrattore posteriore. Le versioni sportive S6, S6 Avant e S7 Sportback avranno un single frame con inserti in look alluminio, colore ripreso anche dallo spoiler anteriore, e prese d'aria laterali più ampie.

Audi A6 e A7 Sportback, le novità del MY24: la granturismo in versione S line

COLORI E CERCHI SPORTIVI Si arricchisce la gamma di tinte per la carrozzeria, che ora arriva a dodici colorazioni, tra cui il nuovo bianco Arkona e il marrone Madeira. Le versioni S possono avere il rosso Grenadine oppure il blu Ascari. Per tutte, di serie i cerchi in lega da 19”; le versioni S line di A6 hanno anche le sospensioni sportive. Su richiesta ruote da 21 pollici a cinque razze.

Audi A6 e A7 Sportback, le novità del MY24: il posteriore della berlina sportiva

VEDI ANCHE

TOTAL BLACK A BORDO Il nuovo pacchetto S line - disponibile su richiesta - prevede il look total black per gli interni, plancia e cielo; il volante sportivo ha cuciture a contrasto, mentre la pedaliera è in alluminio. Sugli schienali dei sedili troviamo il logo S e, sempre su richiesta, i rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica, realizzata in parte con poliestere ricavato dalle bottiglie in PET. I listelli sottoporta hanno la punzonatura S. Nuovi gli inserti decorativi, disponibili in otto varianti, con colorazioni come l’olivo marrone naturale, il frassino grigio naturale e rivestimenti in Dinamica.

Audi A6 e A7 Sportback, le novità del MY24: le prese d'aria all'anteriore

DOTAZIONE DI SERIE Su Audi A6 e A7 troviamo, fin dal modello “base”, il riconoscimento dei segnali stradali basato su telecamera e la strumentazione digitale con il display da 12,3”, risoluzione 1.920 x 720 pixel e diverse modalità grafiche. Ancora, fari Full LED per tutti i modelli, con una firma luminosa che riprende quella vista sui fari a matrice di LED.

Audi A6 e A7 Sportback, le novità del MY24: vista laterale

GLI ALLESTIMENTI Si semplifica la gamma: A6 e A6 Avant sarà disponibile solo nel modello base (senza denominazione), negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line. Per quanto riguarda la gran turismo A7, disponibile il modello base e Business Advanced.

QUANDO ARRIVANO L’apertura degli ordini è prevista per il prossimo mese di giugno. In arrivo nei prossimi giorni i listini prezzi aggiornati, per i quali prevediamo niente più che un piccolo rincaro verso l’alto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/05/2023