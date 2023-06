L'Audi S4 che diventa Audi S5 per non prendere... la scossa: le foto spia

Ormai è cosa nota, con l'arrivo delle auto elettriche Audi ha deciso di cambiare i nomi ai propri modelli: numeri pari per quelli alimentati a batterie e dispari per quelli a motore termico. Ed ecco che l'attuale Audi S4 a combustione interna è destinata a prendere il nome di Audi S5: le foto della nostra gallery vi mostrano come sarà fatta. Fine della corsa per gli attuali modelli A5 e A7, che non verranno aggiornati ma sostituiti con veicoli di impostazione differente: la A7, per esempio, non sarà altro che la nuova versione dell'attuale A6 con motore tradizionale, mentre la denominazione A6 finirà sul posteriore della futura A6 elettrica. Tutto chiaro? Non credo proprio. Ma in tutto questo marasma alcune anticipazioni aiutano a capire come sarà fatta l'Audi S5 della prossima generazione.

Nuova Audi S5, vista laterale

Si dice che la nuova A5/S5 abbia misure leggermente diverse rispetto al modello in via di pensionamento: diverse sì, ma come? I rumor non chiariscono, ma visto il trend generale che vuole le auto sempre più grandi è probabile che le dimensioni saranno maggiori rispetto agli attuali 4.772 mm di lunghezza, 1.847 mm di larghezza e 1.435 mm di altezza. La nuova A5 sarà allestita su una versione modificata della piattaforma MLB, che è già alla base di un'ampia varietà di altri modelli del Gruppo Volkswagen. Tra le modifiche, c'è un alloggiamento posteriore per contenere una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh (netti) e consentire la realizzazione delle versioni plug-in hybrid: è lo stesso accumulatore utilizzato dalle attuali Q5, A6 e A7 PHEV, per un'autonomia che già oggi raggiunge i 70 chilometri, ma che Audi potrebbe cercare di aumentare fino a un centinaio di chilometri per pareggiare i conti con la nuova Mercedes Classe C.

La piattaforma della nuova Audi S5 consente versioni mild e plug-in hybrid

Ulteriori sviluppi della piattaforma MLB includono una nuova rete elettrica a 48V che consente l'adozione di funzioni aggiuntive come il sistema Dynamic All-Wheel Steering utilizzato da A6, A7, A8, Q7 e Q8, nonché nuove funzioni di guida autonoma di livello due attualmente in fase di sviluppo dalla divisione Car.Software di Audi. La nuova rete fornisce inoltre la base per una gamma di nuove funzionalità digitali e di connettività. Tra queste c'è la comunicazione ''near-field'' sviluppata da Audi con Huawei, che consente pagamenti contactless per rifornimento o ricarica, pedaggi, parcheggio, ristorazione drive-through e altri servizi tramite l'app MyAudi. Le sospensioni con molle pnematiche di cui si vociferava tempo fa sembra ora che saranno riservate alla nuova Audi A4 elettrica, mentre sulla A5 verranno semplicemente aggiornate le sospensioni con architettura multi-link in alluminio del modello attuale, con smorzamento a controllo elettronico su alcuni allestimenti.

Nuova Audi S5, sotto al cofano ci si aspetta un V6 da 2,9 o 3,0 litri

La nuova A5 offrirà una gamma di motori a benzina e Diesel elettrificati, con l'uso delle tecnologie mild hybrid e plug-in hybrid: offerti sia con trazione anteriore sia a quattro ruote motrici sotto la nota denominazione ''quattro''. L'elettrificazione si estenderà a tutta la gamma, fino all'erede della RS 5: che manterrà l'attuale motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri, ma che sarà in grado di superare i 450 CV attuali grazie all'aiuto di un motore elettrico. Il prototipo avvistato vicino al Nurburgring sembra essere la versione S, con luci di serie e anche una griglia, un paraurti anteriore e terminali di scarico più aggressivi. Finora, non ci sono molte informazioni sul propulsore, ma ci aspettiamo un V6 sovralimentato aggionrato nella tecnica: o il 3,0 litri turbo dell'attuale S4/S5 o forse una variante del biturbo da 2,9 litri sviluppato da Porsche per le Audi RS 4/RS 5. Magari dotato di tecnologia mild hybrid.

Nuova Audi S5 sarà la nuova Audi A4 con motori termici

In base alla nuova nomenclatura, la versione 100% elettrica della Audi A5 sarà la prossima Audi A4, ora in fase di sviluppo e destinata a confrontarsi con BMW i4 e Tesla Model 3. Nuova Audi A4 si basa sulla Premium Platform Electric (PPE), che è stata sviluppata da una partnership tra Audi e Porsche (entrambe parte del Gruppo Volkswagen, se ci fosse bisogno di ricordarlo). Adotterà uno stile esterno sostanzialmente simile ai modelli della gamma A5 con motore a combustione, differenziandosi per la griglia chiusa e per altri elementi di design per migliorare aerodinamica, efficienza e autonomia, resi possibili dall'architettura elettrica. Anche se non ancora confermato, è probabile che avrà una carrozzeria a cinque porte con un portellone posteriore in stile A5 Sportback. La nuova Audi A4 elettrica sarà lanciata nel 2024 e verrà proposta in varianti a motore singolo con trazione posteriore e a doppio motore con quattro ruote motrici. Una versione RS si collocherà al top della gamma: sviluppata da Audi Sport con potenze fino a 475 CV per 800 Nm di coppia.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2023