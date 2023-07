Audi prossima ad abbandonare Endurance, DTM e Dakar in favore della F1

Continuano le grandi mosse in casa Audi in vista dell'atteso ingresso in F1, programmato per il 2026 quando la casa di Ingolstadt acquisirà la Sauber attualmente brandizzata Alfa Romeo. Rolf Michl, capo della sezione motorsport, ha dichiarato che non ci sarà più supporto finanziario per i team clienti impegnati nel DTM e nelle gare endurance, mentre il programma relativo alla Dakar e ai rally raid - che vede coinvolto tra gli altri Carlos Sainz senior - verrà chiuso dopo il 2024.

TUTTO SULLA F1 La testata Motorsport-magazin.com ha riportato come la decisione sia stata presa dal consiglio di amministrazione nella giornata di lunedì. Chris Reinke, capo dell'assistenza clienti Audi, ha successivamente informato team, piloti e partner. La decisione arriva poco dopo la notizia della sostituzione del CEO Markus Duesmann con Gernot Dollner, la quale diventerà effettiva il prossimo 1° settembre. Come sottolinea il sito tedesco, ''con questa decisione, Audi avrà effettivamente solo la F1 nel suo portafoglio per i prossimi anni come sport motoristico gestito professionalmente o supportato dalla fabbrica''.

TAGLIO ECONOMICO Successivamente è stato proprio Michl a confermare questa decisione, spiegando meglio cosa comporterà: ''Le corse per i team clienti Audi non saranno liquidate o chiuse. Abbiamo ricevuto consensi per tutti gli aspetti: il supporto tecnico, il servizio ricambi in loco e tutto il customer care, che ci contraddistingue da anni. Ma c'è la decisione molto chiara che, con l'obiettivo di entrare in F1 nel 2026, purtroppo non ci sarà più alcun sostegno finanziario per i team da parte nostra a partire dal 2024. È stato con il cuore pesante che abbiamo accettato la decisione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/07/2023