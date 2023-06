Binotto, il no all'Audi e le presunte dichiarazioni shock

L'Audi è nel pieno delle operazioni per preparare al meglio l'ingresso in F1, programmato per la stagione 2026 quando inizierà ufficialmente il matrimonio già siglato con la Sauber, attualmente denominata Alfa Romeo. La casa tedesca ha ingaggiato lo scorso anno dalla McLaren il fido Andreas Seidl nel ruolo di amministratore delegato. Proprio questa settimana è stato poi annunciato l'ingaggio di James Key, anche lui proveniente dalla McLaren, come direttore tecnico.

DOPPIA SEDE Per affrontare questa nuova avventura, da una parte l'Audi utilizzerà le strutture della Sauber a Hinwil, in Svizzera, dall'altra sta potenziando il proprio quartier generale dedicato al motorsport che sorge a Neuburg an der Donau, cittadina della Baviera. Il progetto di espansione vale oltre 200 milioni di dollari e prevede l'ingaggio di un team di 300 ingegneri di assoluto valore. Ed è in questo scenario che irrompe la figura di Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari.

PROPOSTA RIFIUTATA Dopo le critiche ricevute per la sua gestione del team di Maranello nelle ultime stagioni, il nome dell'ingegnere italo-svizzero è tornato alla ribalta questa settimana. L'Audi lo aveva individuato come principale candidato per la guida della propria scuderia, ma la visita di Binotto a Neuburg an der Donau e l'incontro con i top manager di Audi pare non siano andati nel migliore dei modi. A riportare l'indiscrezione è la rivista Business F1 Magazine, la quale non si limita a raccontare dell'offerta rifiutata da Binotto, ma aggiunge che l'ex Ferrari avrebbe definito privatamente ad alcuni amici dei ''clown'' le persone incontrate nella sua visita al quartier generale Audi. Al momento nessuna delle parti interessate ha confermato o smentito quanto riportato, ma ovviamente una definizione simile sta avendo grande risalto sui social network, dove Binotto già non gode di grande stima dopo le delusioni degli ultimi anni.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2023