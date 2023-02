Binotto e la Ferrari SF-23: "È la macchina di tutta la squadra, non la mia"

Mattia Binotto è tornato a presenziare a un evento pubblico, il primo dopo le dimissioni da team principal della Ferrari che sono diventate effettive dal 1° gennaio 2023. L’ingegnere reggiano è stato infatti ospite al Panathlon Club di Parma, insieme alla leggenda Giampaolo Dallara e ad Aldo Costa, suo ex collega in Ferrari prima di essere uno degli artefici dei successi da record della Mercedes. L’intervento di Binotto si è concentrato soprattutto sul racconto di alcuni aneddoti legati a Michael Schumacher, ma non è mancato neppure un breve spunto sulla SF-23, la nuova rossa presentata sulla pista di Fiorano nella giornata di martedì.

F1 2023, presentazione Ferrari SF-23

LAVORO DI GRUPPO “La Ferrari SF-23? Non è la mia macchina – ha spiegato l’ex numero uno del Cavallino – ma il lavoro di un gruppo completo. È stata progettata l’anno scorso quando c’ero anche io, ma non è la macchina di Binotto, è la macchina della Ferrari”. L’ingegnere ha poi parlato anche di quanto un pilota possa incidere sui successi di una squadra: “Di sicuro è necessario avere l’auto migliore, perché il pilota fa la differenza solo per gli ultimi due decimi in pista. Poi, certo, fa la differenza per talento, capacità di guida e anche per il carisma, che spinge tutto il team a migliorarsi”.

F1 2022: Mattia Binotto (Scuderia Ferrari)

RICORDANDO SCHUMI Il fulcro del ragionamento di Binotto è però stato il ricordo di Schumacher, al fianco del quale l’ingegnere italiano ha lavorato sin dai primi giorni a Maranello da giovane stagista: “Michael è stato straordinario per quello che ha vinto e per cosa ha dimostrato di essere, ma anche come persona, carisma e capacità di leadership. Credo che la mentalità che abbiamo acquisito all’epoca in cui lavoravamo con lui è quella che ci siamo poi portati nelle esperienze successive”.

