Audi ha scelto James Key: da settembre sarà il nuovo direttore tecnico dell'Alfa Romeo Sauber

Se la silly season stenta ancora a decollare dopo la tanto chiacchierata – e probabilmente destinata a risolversi in un nulla di fatto – ipotesi di arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, lo stesso non può dirsi per un mercato ingegneri in pieno fermento. L’ultima novità arriva dall’Alfa Romeo, che ha annunciato l’arrivo in qualità di direttore tecnico di James Key: 51 anni, inglese di Chelmsford, l’ex McLaren e Toro Rosso è stato per anni considerato uno dei giovani tecnici di maggior talento prima di concludere, poche settimane fa, con un licenziamento un’esperienza di alti e bassi con la scuderia di Woking.

F1: James Key con la divisa McLaren nel 2019

RITORNO A HINWIL Per Key, che nel 2018 era ambitissimo nonché al centro di un vero e proprio intrigo di mercato tra l’allora Toro Rosso (oggi AlphaTauri) e McLaren, si tratta di un ritorno a Hinwil: prima di diventare DT della scuderia di Faenza nel 2012, dal 2010 l’inglese era stato infatti il responsabile tecnico della Sauber progettando l’ottima C31 che aveva centrato ben quattro podi (due terzi e due secondi posti) nel 2012 nelle mani di Sergio Perez e Kamui Kobayashi. Il tecnico britannico sarà operativo a partire dal 1° settembre di quest’anno e prenderà il posto del francese Jan Monchaux, che ha terminato con effetto immediato la sua esperienza con la scuderia.

F1 GP India 2012, Buddh: la Sauber C31 di Sergio Perez

LO ZAMPINO DI SEIDL Impossibile non notare come nell’operazione ci sia anche lo zampino di Andreas Seidl, il nuovo amministratore delegato del team Alfa Romeo voluto direttamente da Audi, che darà il nome alla scuderia a partire dal 2026. L’ingegnere tedesco è stato infatti team principal della McLaren tra il 2019 e il 2022, lavorando a stretto contatto con Key, figura tecnica su cui evidentemente è caduta la scelta della casa degli Anelli per il proprio debutto in F1 (Ingolstadt ha già acquisito una quota, per il momento di minoranza, del team elvetico).

F1: Andreas Seidl è il nuovo amministratore delegato e team principal Sauber-Audi

PARLA KEY “Sono entusiasta – spiega Key nel comunicato ufficiale Sauber – di tornare a Hinwil, posto del quale ho ricordi molto piacevoli del mio tempo trascorso in passato. Non vedo l’ora di guidare il lato tecnico del team in uno dei momenti più critici della sua lunga storia, mentre ci dirigiamo verso un futuro nuovo ed emozionante. Abbiamo davanti a noi un’enorme quantità di lavoro, ma sono fiducioso che ogni singolo membro del nostro team avrà impegno, determinazione e voglia di portarci in cima. Sappiamo che richiederà tempo, sforzo e perseveranza, ma abbiamo un percorso da seguire e sono ansioso di mettermi all’opera. Sono grato ad Andreas Seidl per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l’ora di ricambiare la sua fiducia e di lavorare a stretto contatto con lui sulle sfide e gli obiettivi futuri''.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/06/2023