Hamilton, la Mercedes e le voci sulla Ferrari: "Quando siamo in trattativa, ci sono sempre speculazioni"

Nonostante le continue smentite dei diretti interessati, il possibile accordo tra Lewis Hamilton e la Ferrari continua a tenere banco anche nel weekend del GP Spagna. Durante le conferenze stampa, dalla platea dei giornalisti le domande sull'argomento non smettono di sollevarsi, come ha sottolineato Frederic Vasseur venerdì a Barcellona: ''Penso che mi abbiate fatto la stessa domanda una settimana fa''.

FERRARI CONCENTRATA SULLA VETTURA Secondo il team principal della Ferrari, il team di Maranello al momento è concentrato sullo sviluppo della SF-23 - presentatasi molto rinnovata questo fine settimana - e non sulle trattative con i piloti, peraltro entrambi sotto contratto anche per il 2024. Vasseur ha spiegato: ''Vi ho detto che per ora abbiamo abbastanza da fare con lo sviluppo della macchina. C'è così tanto da fare dal punto di vista tecnico, che dei piloti parleremo un po' più tardi''.

VEDI ANCHE

SOLO SPECULAZIONI Anche da parte di Lewis Hamilton è arrivata l'ennesima smentita riguardo le voci di mercato. Intervistato dal quotidiano sportivo francese L'Equipe, il sette volte iridato ha spiegato: ''Stiamo lavorando per rinnovare il mio contratto. Quando siamo in trattativa, ci sono sempre speculazioni, ma non so nemmeno da dove venga questa storia. Finché non lo sentirete dalla mia bocca, sarà solo una speculazione. E lo ripeto, stiamo lavorando con Toto Wolff per finalizzare tutto questo. Se ci vuole un po' di più, è perché vogliamo migliorare le cose per il futuro. Sono con questa squadra da così tanto tempo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2023