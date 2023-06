Audi ha scelto il primo pilota per il progetto F1: Neel Jani sarà l'uomo del simulatore

Mancano ancora più di due anni e mezzo, ma Audi Sport ha già scelto il primo pilota del progetto che porterà il marchio a debuttare in Formula 1 nel 2026: si tratta di Neel Jani, 39enne svizzero di grande esperienza in pressoché tutte le categorie del motorsport a quattro ruote, che è stato selezionato per svolgere gli importantissimi test al simulatore dinamico di Neuburg, dove la casa degli Anelli ha stabilito la sede per la progettazione e la costruzione della prima power unit della sua storia in F1.

CHI È JANI Classe ’83 e quindi prossimo a spegnere le 40 candeline, è evidente se non altro per ragioni anagrafiche che Jani non sarà uno dei due piloti titolari in Audi-Sauber dal 2026. Resta però significativa la scelta di affidarsi a un profilo così esperto, da anni pilota ufficiale Porsche e con esperienze passate in Formula 1 (è stato collaudatore della Toro Rosso nel 2006), ma anche in Formula E e in varie categorie endurance. Ed è proprio nell’endurance che lo svizzero ha ottenuto i suoi successi più importanti, con il successo alla 24 Ore di Le Mans nel 2016 e la vittoria del Mondiale Wec dello stesso anno al volante della Porsche 919 Hybrid LMP1, fino ad arrivare al trionfo alla 12 Ore di Sebring nel 2022.

F1 GP Italia 2006, Monza: Neel Jani al volante della Toro Rosso nelle prime prove libere

PARLA NEEL “Sono onorato – spiega Neel Jani nel comunicato ufficiale diramato da Audi Sport – di poter accompagnare Audi sulla strada verso la Formula 1. È sia un onore che una grande responsabilità essere coinvolto nella fase iniziale di un progetto di questa importanza. Sono sicuro che la mia esperienza, dalle F1 ai prototipi Le Mans, potrà aiutare nel creare dei collegamenti tra la teoria e la pratica”. Secondo quanto dichiarato da Audi, la prima power unit della casa degli Anelli dovrebbe girare al banco già entro la fine del 2023.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/06/2023