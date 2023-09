Audi Q8, ritocchi per il maxi-SUV tedesco. C’è anche il bombardone SQ8. Il video

Aggiornamenti di facciata e meno di sostanza per l’ammiraglia a ruote alte di Ingolstadt. Eccolo in anteprima, anche in video

Come anticipato nei giorni scorsi, l’IAA Mobility di Monaco è stata l’occasione per Audi di presentare la versione aggiornata della sua ammiraglia a ruote alte Q8, che potrebbe anche essere l’ultima con motorizzazioni endotermiche, pronta a lasciare il testimone alla cugina a batteria Q8 e-tron (che abbiamo già provato). Le novità non sono poche, ma si concentrano principalmente all’esterno dell’auto. Andiamo a scoprirle più da vicino.

Nuova Audi Q8 2024: motori (per ora) tutti mild-hybrid

Cambia tanto fuori nuova Audi Q8, a cominciare dal frontale con paraurti di nuovo disegno, più sportivo con prese d’aria maggiorate, e la calandra single frame ancora più imponente, e che questa volta si estende fino alla base dei gruppi ottici. Ridisegnati al posteriore anche i terminali di scarico, nuovo lo stile dei cerchi in lega. Come sulla versione elettrica Q8 e-tron debutta il nuovo logo bidimensionale e il lettering del modello nel montante centrale. Su richiesta il pacchetto look nero, che comprende la mascherina anteriore, le cornici dei finestrini, i loghi Audi e gli inserti nei paraurti.

Nuova Audi Q8 2024: il logo bidimensionale

RAGGI LASER! La novità più visibile e tecnologica dell’ammiraglia Q sta nella presenza dei fari a LED Audi Matrix HD, dotati di quattro diverse firme luminose in base alla modalità di guida selezionata oppure scelte dall’utente. La luce laser raddoppia il normale raggio d’azione degli abbaglianti, e in condizioni di traffico normale è con luce bianca a 5.500 gradi Kelvin, mentre fuori dai centri urbani, sopra i 70 km/h, assume una tinta azzurra per migliorare la visibilità. Al posteriore troviamo i fari a OLED, anch’essi con quattro firme luminose, e una fascia a LED che attraversa il portellone, integrata in un inserto nero lucido.

Nuova Audi Q8 2024: visuale di 3/4 posteriore

COLORI E PERSONALIZZAZIONI Da buona ammiraglia, non mancano le possibilità di renderla il più possibile esclusiva, con il debutto di nuove colorazioni per la carrozzeria tra cui l’oro Sakhir che viene dal motorsport, il blu Ascari e il rosso Peperoncino. Otto gli inserti decorativi disponibili, tra cui il carbonio twill opaco e alluminio spazzolato opaco color argento. Oltre a quelli già disponibili, i cerchi in lega hanno misure che vanno da 21 a 23 pollici e cinque nuove varianti di stile.

Nuova Audi Q8 2024: invariato il posto di guida

Pressoché invariato l’abitacolo, dove cresce però la dotazione di serie, che adesso comprende anche i sedili anteriori riscaldabili e la piastra di ricarica wireless per gli smartphone. Aggiornato il sistema dell’infotainment MMI, che offre una maggiore integrazione con le app di terze parti, da Youtube a Spotify, passando per Amazon Music). Migliorati i sistemi di assistenza alla guida, riportate nel cruscotto digitale dietro il volante, adesso con risoluzione Full HD.

MOTORI E DINAMICA DI GUIDA

Nuova Audi Q8 2024: visuale dall'alto

Nuova Q8 sarà inizialmente prevista con due motori Diesel e uno benzina, tutti a sei cilindri a V da tre litri, tutti con impianto mild-hybrid a 48 Volt. Nel corso del prossimo anno arriverà anche la versione TFSI e con powertrain ibrido plug-in. Per tutti i modelli trazione integrale quattro permanente e cambio a doppia frizione tiptronic a otto rapporti.

Q8 45 TDI Q8 50 TDI Q8 55 TFSI Alimentazione gasolio gasolio benzina Cilindrata 3.0 V6 3.0 V6 3.0 V6 Potenza 231 CV 286 CV 340 CV Coppia massima 500 Nm 600 Nm 500 Nm Velocità massima 226 km/h 241 km/h 250 km/h 0-100 km/h 7,1 secondi 6,1 secondi 5,6 secondi

Nuova Audi SQ8 2024, 507 CV di potenza

La più sportiva SQ8 TFSI si caratterizza per lo spoiler anteriore specifico, la griglia con cornice in argento opaco, le calotte dei retrovisori laterali e le cornici delle prese d’aria in look alluminio, protezioni sottoscocca ed estrattore specifici. Di serie monta cerchi in lega da 21 pollici con pneumatici 285/45, optional nei tagli da 22 e 23 pollici. L’impianto frenante prevede dischi autoventilanti da 400 mm di diametro davanti e 350 mm dietro, con pinze verniciate in nero (oppure rosso a richiesta).

Nuova Audi SQ8 2024: i dettagli sportivi di questo modello

MOTORE E POTENZA La versione ad alte prestazioni SQ8 TFSI monta un V8 da quattro litri di cilindrata, con 507 CV di potenza e 770 Nm di coppia. “Zero-cento” coperto in 4,1 secondi, velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Nuova Audi Q8 2024: i nuovi cerchi in lega, di serie da 21''

Le nuove Audi Q8 e la versione SQ8 TFSI arriveranno nelle concessionarie italiane il prossimo inverno. Prezzi non ancora comunicati per il mercato italiano, mentre per quello tedesco si parte da 86.700 euro per il modello 45 TDI quattro, 89.700 euro per il 50 TDI quattro, e 89.900 euro per il 55 TFSI quattro. La versione SQ8 partirà da 119.500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/09/2023