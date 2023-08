IAA di Monaco 2023: Audi svelerà gli interni del nuovo SUV elettrico Q6 e-tron

Come è fatta fuori l’abbiamo - più o meno - capito, a dispetto delle camuffature e dei colori sapientemente disposti lungo tutta la carrozzeria. Audi A6 e-tron è il nuovo SUV elettrico di Ingolstadt, basato sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), e segna l’inizio di una nuova “offensiva” di prodotto che vedrà, da qui ai prossimi anni, l’arrivo di una pletora di nuovi modelli, tutti elettrici o elettrificati.

Nuova Audi Q6 e-tron, i gruppi ottici anteriori a matrice di LED

L’APPUNTAMENTO DI MONACO Nella serata del 3 settembre, alla vigilia dell’apertura dell’IAA Mobility 2023 di Monaco alla stampa (e due giorni prima che apra i battenti al pubblico), Audi presenterà in diretta mondiale gli interni e il concept digitale di Audi Q6 e-tron. In questa occasione il responsabile del design di Ingolstadt mostrerà l’abitacolo più digitale e connesso mai visto su un’Audi, con display, infotainment e contenuti multimediali che “daranno vita a un vero e proprio palcoscenico digitale”.

Nuova Audi Q6 e-tron, uno scatto durante i test

VEDI ANCHE

PER LA STAMPA... La stampa presente in fiera (ci sarà anche Motorbox, non temete!) avrà modo di vedere dal vivo Audi Q6 e-tron presso il centro espositivo di Riem, dove l’auto sarà fisicamente presente, ancorché con la livrea camouflage. Nello stand Volkswagen sarà invece presente il pianale PPE. Il CEO del gruppo Volkswagen Oliver Blume e gli altri membri del consiglio di amministrazione di Audi (tra cui il nuovo CEO Gernot Döllner) presenteranno le strategie e le tecnologie che porteranno la casa dei quattro anelli a diventare nei prossimi anni un brand completamente elettrico.

Audi activesphere, visuale di 3/4 anteriore

... E PER IL PUBBLICO Decisamente più interessanti e “succosi” gli appuntamenti per il pubblico, che potrà visitare il padiglione Audi allestito presso l'Open Space di Wittelsbacherplatz, in centro a Monaco: qui troverà tutta l’offerta elettrica della casa tedesca attualmente a listino, ma anche la bellissima concept Audi activesphere, la crossover coupé ideata dall’Audi Design Studio di Malibu. Come per molte altre case, infine, sarà possibile prenotare e svolgere dei test drive in loco.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/08/2023