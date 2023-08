Fine di un'era, l'Audi R8 si congeda alla Monterey Car Week

Dopo quasi due decenni di onorata carriera, l’Audi R8 sta per andare in pensione. Un peccato, poiché si tratta di una delle supercar più sanguigne che la Casa di Ingolstadt abbia mai prodotto e gemella della Lamborghini Huracán. Ma tant’è, che i tedeschi hanno già messo in agenda il suo ritiro dai vari mercati. Ultimo in ordine di tempo, quello americano dove la kermesse della Monterey Car Week è stata scelta come palcoscenico per le celebrazioni finali. Il viaggio sta volgendo al termine e il 2023 sarà l'ultimo anno per l'iconica due posti tedesca. Quindi, la filiale Audi of America si è preparata a dirle addio in occasione della Rolex Monterey Motorsports Reunion. L'evento si terrà a Laguna Seca, nell'ambito della Monterey Car Week che si sta svolgendo in questi giorni in California, e sarà una ''celebrazione del passato e uno sguardo al futuro''.

Audi R8: il congedo celebrato sulla pista di Laguna Seca, negli Stati Uniti LAP OF HONOUR Come contributo, la R8 percorrerà alcuni ''giri finali sulla pista leggendaria accompagnata da una RS e-tron GT'', l’auto elettrica ad alte prestazioni della Casa dei quattro anelli. Mentre la RS e-tron GT è un cenno rivolto al futuro, la R8 si è guadagnata di diritto un posto nei libri di storia così come in pista. Parlando di quest'ultimo, infatti, Audi ha dichiarato che la coupé R8 è una ''vera purosangue'' poiché il 50% dei suoi componenti è condiviso con l'auto da corsa R8 GT3 LMS.

Audi R8: motore V10 aspirato e trazione integrale o posterioreOGNI ESEMPLARE SARÀ ESCLUSIVO A contorno dei festeggiamenti, ogni R8 alla Monterey Car Week avrà un rivestimento unico creato da Frank Lamberty, il designer della supercar di prima generazione. Audi sta mantenendo i dettagli nascosti, ma ha confermato che si ispireranno alle R8 ''nate in pista e costruite con la filosofia della strada''. Avranno un disegno del circuito di Laguna Seca sul tetto e un ''motivo diviso, che inizia come una normale auto da strada nella parte anteriore e digrada in un design ispirato alle livree delle auto da corsa R8 GT3''.

Audi R8: in versione Spyder per il piacere della guida sportiva all'aria apertaIN VENDITA A PREZZI PER POCHI FORTUNATI Negli Stati Uniti la coupé R8 V10 parte da 209.700 dollari (circa 190.700 euro) e ha un motore di 5,2 litri che eroga 610 CV e 560 Nm di coppia. Poi troviamo un cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti e la trazione integrale, per una velocità massima di 332 km/h. Ma si può optare per la variante a trazione posteriore, più economica, che parte da 158.600 dollari (circa 144.300 euro). Tuttavia, ha una potenza ridotta a 570 CV e 550 Nm di coppia per una punta velocistica leggermente inferiore di 328 km/h. Per la vesione Coupé il listino italiano (fino a esaurimento delle scorte) prevede la R8 V10 Performance quattro, con 620 CV e 580 Nm di coppia a 215.700 euro e la V10 Performance RWD con 570 CV e 550 Nm di coppia a 171.150 euro, che salgono rispettivamente a 229.000 euro e 184.450 euro per le versioni Spyder.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/08/2023