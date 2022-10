Audi R8 Coupé GT, 620 CV per la trazione posteriore più potente di Ingolstadt

Prodotta in soli 333 esemplari, monta un V10 aspirato da 620 CV e vola a 200 km/h in dieci secondi. Anche in Italia a metà del prossimo anno

Non sembra, ma sono passati già dodici anni dal debutto della prima R8 GT di Ingolstadt! Audi Sport ha deciso quindi di prendersi cura, a modo suo, della nuova R8 Coupé, sfornando la sportiva a trazione posteriore più potente che sia mai uscita dai suoi stabilimenti.

Audi R8 Coupé V10 GT RWD, la nuova sportiva di Ingolstadt

IL MOTORE La nuova Audi R8 Coupé V10 GT RWD parte dalla versione Performance della sportiva a due posti, ma la potenza del V10 da 5,2 litri aspirato è stata portata da 570 a 620 CV, raggiungendo il valore della versione quattro a trazione integrale. Cura vitaminica anche per la coppia massima erogata, che passa da 550 a 565 Nm (tra 6.400 e 7.000 giri/minuto, con un limitatore che scatta a 8.700 giri/min). Le prestazioni sono all’altezza di cotante specifiche: lo 0-100 km/h è coperto in 3,4 secondi (tre decimi più veloce della R8 performance), la lancetta supera i 200 km/h dopo soli 10,1 secondi e si ferma a 320 km/h. Specifica per questo modello la taratura del cambio doppia frizione S tronic a 7 rapporti, con rapporti più accorciati e passaggi di marcia più rapidi. Non che la cosa interessi chi si mette in garage un’auto del genere, ma i consumi dichiarati sono di 15 litri/100 km, pari a poco più di 6,5 km con un litro.

Audi R8 Coupé V10 GT RWD, il V10 aspirato da 620 CV

TORQUE REAR Oltre alle modalità di guida “solite”, R8 Coupé GT prevede anche la nuova Torque Rear, con ben sette impostazioni per il controllo di trazione, comandabili da un apposito satellite al volante: il primo tiene a freno l’auto garantendo perdite d’aderenza minime, mentre il livello 7 lascia alle skill del guidatore la gestione dell’esuberanza del propulsore. Questa modalità di guida interviene anche sull’erogazione del V10, combinando i dati rilevati dai sensori di rilevamento della velocità, dell’angolo di sterzata, della pressione sul pedale dell’acceleratore e del rapporto innestato.

Audi R8 Coupé V10 GT RWD, visuale di 3/4 anteriore

CURA DIMAGRANTE Rispetto alla versione performance, la R8 Coupé V10 GT RWD è più leggera di 20 kg, per un peso complessivo di 1.570 kg. La riduzione del peso è stata possibile, tra le altre cose, dai cerchi in lega da 20 pollici a 10 razze di derivazione racing (abbinabili agli pneumatici semi-slick Michelin Sport Cup 2), ma non solo: la sportiva tedesca prevede di serie i sedili a guscio R8, i freni carboceramici e l’assetto sportivo con barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico (CFRP). Su richiesta sono disponibili molle più rigide e ammortizzatori regolabili in compressione, estensione e precarico, e un kit aerodinamico in carbonio che comprende splitter, blade alle estremità del paraurti anteriore, minigonne, estrattore e alettone.

Audi R8 Coupé V10 GT RWD, particolare del posteriore

NESSUNA RINUNCIA Nell’abitacolo dominano i colori racing nero e rosso (utilizzato per le cinture di sicurezza, come la R8 GT del 2010), il logo GT presente su sedili e tappetini, e il numero identificativo dell’esemplare al centro centro del tunnel in carbonio. Ancora, di serie i fari a LED Audi Matrix, le calotte degli specchietti retrovisori in carbonio e l’impianto audio Bang & Olufsen Sound System con altoparlanti nei poggiatesta.

Audi R8 Coupé V10 GT RWD, gli interni con le cinture di colore rosso

QUANDO ARRIVA Prodotta in tiratura limitata a soli 333 esemplari, Audi R8 V10 GT RWD arriverà anche in Italia nella seconda metà del 2023. Prezzi non ancora annunciati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/10/2022